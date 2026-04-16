中醫義診｜浸大中醫診所5・1義診 送2劑中藥+免費諮詢治療 即睇診所名單及預約方法
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中醫藥於預防保健及慢性病管理上具備獨特臨床優勢，近年愈來愈受大眾重視。為向社區進一步推廣中醫藥文化，香港浸會大學（浸大）中醫藥學院宣佈將於5月1日舉辦「五一浸大中醫日」。屆時將有近30名中醫師於轄下4間指定診所駐場，為市民提供免費健康諮詢及治療服務，成功應診者更可獲贈基本中藥。
獲企業贊助辦義診 慶祝臨床部25周年
是次義診活動獲名駒集團有限公司提供贊助。浸大中醫藥學院臨床部主任及中醫臨床教授孫鋒指出，適逢臨床部成立25周年，期望透過再度舉辦義診服務，讓更多市民能親身體會中醫藥之療效，藉此將中醫智慧帶入社區，促進全民健康。
活動詳情及預約安排
活動目前已接受公眾報名，市民可透過網上系統、致電或親臨診所進行預約。具體活動詳情如下：
- 活動日期：2026年5月1日（星期五）
- 服務時間：上午10時至下午1時30分；下午2時30分至下午6時
- 預約時間：即日起逢星期一至六（上午10時至下午2時；下午3時至晚上7時，星期日及公眾假期休息）
- 報名途徑：網上預約系統（www.hkbucmc.com）、電話預約或親臨指定診所
- 服務內容：免費中醫健康諮詢/治療，並獲贈2劑基本中藥（草藥/顆粒）
4間提供義診服務之指定診所名單
是次提供義診服務之浸大中醫藥診所分別位於太子、尖沙咀、上環及北角，其詳細地址及聯絡電話見下表：
|診所名稱
|地址
|查詢及預約電話
|香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心
|太子彌敦道771至775號栢宜中心3樓全層
|3793 3428
|香港浸會大學尖沙咀中醫藥診所
|尖沙咀堪富利士道12號宏貿發展大廈11樓
|2721 1292 / 2721 1984
|香港浸會大學港島魏克強中醫專科診所
|上環干諾道中133號誠信大廈17樓
|2591 0666 / 2591 6079
|香港浸會大學北角中醫專科診所
|*北角丹拿道8號雋悦3樓雋悦‧滙（入口設於七姊妹道）
|3589 6988
*選擇於北角診所應診之服務使用者，須同時免費登記成為雋悦‧滙之客籍會員。