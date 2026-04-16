中醫義診｜浸大中醫診所5・1義診 送2劑中藥+免費諮詢治療 即睇診所名單及預約方法

中醫藥於預防保健及慢性病管理上具備獨特臨床優勢，近年愈來愈受大眾重視。為向社區進一步推廣中醫藥文化，香港浸會大學（浸大）中醫藥學院宣佈將於5月1日舉辦「五一浸大中醫日」。屆時將有近30名中醫師於轄下4間指定診所駐場，為市民提供免費健康諮詢及治療服務，成功應診者更可獲贈基本中藥。

