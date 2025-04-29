47歲港男搬重物扭傷 中醫針灸後染食肉菌截肢 拆解食肉菌感染6招自保
港男扭傷後3度針灸 左腳疼痛入院截肢
至本月11日，事主出現發燒及左腳大腿疼痛，同日到港島區一間私家醫院求醫。因臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，翌日被轉送瑪麗醫院接受治療，並於13日接受左下肢截肢手術。病人現時仍然留院，情況穩定。病人的臨床樣本經化驗後發現甲類鏈球菌。
衞生署人員到過病人曾接受針灸治療的處所調查；就位於銅鑼灣的涉事註冊中醫師，衞生署人員已審查針灸和感染控制程序，以及收集環境樣本進行檢測。化驗結果顯示，診所的其中一個環境樣本被檢測出含有甲類鏈球菌，與患者樣本同屬emm 4型，進一步基因分析工作仍在進行中。
調查過程中，調查人員懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。調查仍在進行中，若懷疑該中醫師有專業失當行為，衞生署會考慮將個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進；至於位於上環的註冊中醫師，衞生署人員多次到訪亦未見營業，衞生署會繼續跟進調查和積極聯繫涉事的註冊中醫師。
壞死性筋膜炎多由甲型鏈球菌引致
衞生署資料指，壞死性筋膜炎（俗稱「食肉菌感染」）可由不同種類的細菌引致；甲類鏈球菌被認為是最常引致壞死性筋膜炎的細菌。引致壞死性筋膜炎的細菌通常透過皮膚中的傷口，如切傷、刮傷、燒傷、昆蟲咬傷、或穿刺/手術傷口進入身體。患者的皮膚可能出現發熱及紅腫，並快速擴散。
患處可能會有潰瘍、水疱或黑點。患者可能感到劇烈的疼痛，亦可能會發燒、發冷、疲倦、肚瀉、嘔吐或感染部位出現膿液。壞死性筋膜炎病程發展迅速，並可引致併發症和死亡，需要入院接受治療，甚至需要深切治療。患者必須盡快接受適當的抗生素治療以殺死细菌，或可能需要接受外科手術，例如清除壞死組織或截肢，以阻止感染擴散。
要預防食肉菌感染引致壞死性筋膜炎，衞生署提醒市民應保持良好的個人衞生和適當處理傷口；在處理生的貝殼類海產或其他海產時，應戴上保護手套。
避免食肉菌感染6招
- 經常保持雙手清潔。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，然後用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，可考慮使用含70至80%的酒精搓手液潔手
- 盡快清潔傷口，並用防水敷料妥善覆蓋傷口直至癒合
- 即使是輕微或沒有感染的傷口也應該立即治理
- 觸摸傷口前、後須潔淨雙手
- 如有傷口，應避免前往泳池、其他水設施或自然的水體（例如河流，湖泊和海水）
- 如出現感染症狀，例如持續皮膚紅腫及痛楚等，應盡早求醫
處理海鮮5大注意事項
中外常見食肉菌感染個案，其成因多與傷口接觸海鮮或海水有關。武漢同濟醫院創傷外科副主任醫生高偉指出，海鮮中含有多種微生物，如鏈球菌、傳染性造血組織壞死病毒和弧菌等，均可能引發感染。他強調，細菌從傷口進入後，12小時內便會發病，通常會出現紅腫、疼痛和水泡等症狀，若不及時治療，可能導致敗血症或感染性休克。
高偉醫生建議，處理海鮮時應注意以下5點，以避免受傷和細菌感染：
使用厚手套或雙層手套，防止蝦、蟹尖殼劃破手套，刺傷手部。
特別留意海產品的尖刺部分，如魚鰭、蝦頭和蟹身，避免被刺傷。
若不慎被刺傷，應立即在流動水下或用肥皂水沖洗傷口至少15秒，並由近心端向遠心端擠出毒素，然後用酒精或碘伏消毒。
切勿用針挑出魚刺或用嘴吸出毒素，以免加重感染。
不可使用生理鹽水，因為這些致病菌嗜溫嗜鹽，生理鹽水會促進細菌生長。