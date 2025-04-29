47歲港男搬重物扭傷 中醫針灸後染食肉菌截肢 拆解食肉菌感染6招自保

衞生署衞生防護中心（中心）今日（29日）表示，正調查一宗感染甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎個案。中心指個案涉及一名患有長期病的47歲男子，他在本月6日因提起重物時意外扭傷，繼而出現左邊臀部疼痛、左小腿及腳麻痺，病人因此於7日、9日及10日先後到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師提供的中醫針灸治療。

