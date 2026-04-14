中風｜中風年輕化打工仔外食風險高 醫生拆解「三不五要」護血管黃金守則
30幾歲是不是跟中風呢啲「老人病」無關？
千萬不要有這種錯覺！雖然老人科接手不少高齡個案，但近年中風年輕化趨勢非常明顯。現在40甚至30歲出頭的個案並不罕見。 這與年輕一代的「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）年輕化有關。長期熬夜、工作壓力大、加上缺乏運動，血管年齡可能比實際年齡老20年，血管一脆或一塞，中風就隨時發生。
平時餐餐茶記、熱愛「重口味」，係咪真係會食到中風？
絕對係！香港人的飲食習慣是中風的幕後黑手。
- 高鹽分： 茶餐廳的餐肉、公仔麵、芡汁飯（如黑椒汁、咖哩汁）鈉含量極高，直接導致高血壓，而高血壓是中風的最主要成因。
- 反式脂肪： 麵包、西餅、煎炸食物會令血管硬化。很多人以為自己瘦就不會中風，其實「瘦底」但內臟脂肪高、膽固醇超標的人，血管同樣危險。
外出搵食「避彈衣」：點樣揀先唔傷血管？
在香港食飯，最大的敵人都係「鹽（鈉）」同「油（反式脂肪）」。如果你避唔開外食，請記住以下「三不五要」原則：
茶餐廳 / 快餐店
- 唔好「撈汁」： 咖喱汁、黑椒汁、粟米汁其實是鹽份與生粉的重災區。要求「醬汁另上」或者「走汁」，已經救了你的血管一半。
- 要「去皮」： 食油雞、燒鵝時，皮下的脂肪是壞膽固醇的來源，忍一忍手，去皮再食。
- 要揀「清湯」： 揀米粉、米線時，選清湯或鮮茄湯，避開麻辣、酸辣或濃郁的豬骨湯底。
飲茶 / 酒樓
- 「蒸」勝於「炸」： 揀蝦餃、腸粉、蒸魚，遠離鹹水角、春卷或咕嚕肉。
- 洗筷子亦要「洗菜」： 郊外油菜通常淋滿蠔油或熟油，食之前建議在茶水或熱水裡「過一過水」。
日常食乜好？血管最鍾意呢3類食物
如果你能在家自己煮，或者在超市選購，請優先考慮這三類「血管清道夫」：
- 高纖維全穀類： 用燕麥、糙米或番薯取代白飯。纖維能像「掃把」一樣，在腸道帶走部分壞膽固醇。
- 深海魚類： 三文魚、鯖魚、沙甸魚富含 Omega-3，有助抗發炎及防止血栓形成。建議每周食兩次。
- 高鉀蔬果： 香蕉、菠菜、番薯、奇異果。鉀質能拮抗鈉（鹽）的作用，幫助排水並降低血壓。
注意：若患有腎臟疾病，攝取鉀質前必須諮詢醫生。
突然短暫單邊手軟腳軟、講嘢「黐脷筋」，是否休息下、訓下覺就無事？
絕對不可以！ 這是最危險的迷思。描述的是典型中風先兆，醫學上叫「小中風」（TIA）。 雖然症狀可能在幾分鐘內消失，但這其實是腦部發出的「最後警告」，代表血管已經出現局部阻塞。如果忽視，約5%患者會在幾天內和10%患者會在數月內發生嚴重大中風。
- 記住「談笑用兵」口訣： 說話不清、面部不對稱、手腳無力，請立刻求醫或叫救護車！
坊間流傳中風要用針刺手指「放血」救命，真的嗎？
這是極度錯誤且危險的迷思！ 目前沒有任何科學證據顯示放血能治療中風。相反，刺指放血會延誤「黃金治療時間」，甚至引起患者驚恐導致血壓進一步飆升，加重出血性中風（爆血管）的傷勢。中風發生時，唯一正確的做法是讓患者平臥並立即送院。
中風係咪一定要開腦？而家有咩最新治療法？
不一定開腦！現在治療講求「黃金 3 至 4.5 小時」
- 溶栓治療（通血管針）： 針對缺血性中風，若能在 4.5 小時內注射，能大大提高康復率。
- 動脈取栓術： 透過微創導管直接進入腦血管，像小夾子一樣將血栓取出。這對大血管阻塞非常有效，風險比傳統開腦手術低很多。
中風之後，係咪一定會變成「癱瘓」或者要人餵飯一世？
中風的影響視乎受損的腦部區域。 常見影響包括半身不遂、吞嚥困難（容易落錯格引起肺炎）、失語症或認知障礙。但中風不等於終身殘廢，復康運動（物理治療、言語治療）在首半年是黃金期，很多病人經過積極復康後，可以恢復自理能力。
聽講飲木耳水、食紅麴、飲醋可以「通血管」預防中風？
老人家最鍾意傳這些資訊。雖然黑木耳等食物有助降血脂，但它們不能取代藥物。 如果你本身已有高血壓或血管硬化，單靠「食療」是不可能通血管的。最重要是遵從醫囑服藥（如阿士匹靈或降血壓藥），不要隨便停藥轉食偏方，否則血壓反彈更危險。
有無咩生活小習慣可以由今日開始做，減低中風風險？
其實很簡單，但要持之以恆：
- 「少鹽」： 去茶記要求「少汁」甚至「走汁」。
- 「多行」： 每日快行 30 分鐘，足以令血管保持彈性。
- 「戒煙」： 煙草會直接傷害血管壁，戒煙是回報率最高的健康投資。
- 冬天時注意保暖，平時要有充足水分，特別夏天時注意脫水。
醫生小貼士： 「中風雖然可怕，但八成的中風其實是可以預防的。不要以為自己後生就揮霍健康，血管唔識講嘢，佢一反擊就係致命傷。由今日開始，食少啲鹹，行多兩步啦！」
坊間有好多supplement，這些對防止腦中風有沒有幫助？
坊間有很多產品聲稱能「清血管」、「防中風」，作為醫生，我要幫大家清一清思緒，避免交「智商稅」
|補充劑成份
|功效
|迷思與風險
|深海魚油 (Omega-3)
|對降低三酸甘油酯有幫助，對血管健康有正面作用。
|風險： 魚油有抗凝血作用，如果服用過量，尤其是正在服用阿士匹靈或薄血藥，有機會增加出血風險。
|納豆激酶 (Nattokinase)
|實驗顯示有溶解血栓潛力。
|迷思： 唔係食咗就「通晒」，唔可以取代藥物。同樣有抗凝血風險，手術前必須停服。
|紅麴 (Red Yeast Rice)
|成份與西藥「他汀類」降膽固醇藥相似。
|風險： 如果你已經食緊醫生開的降膽固醇藥，再食紅麴可能會導致藥物過量，損傷肝臟或肌肉。
|Q10 / 大蒜素
|輔助性質，有助抗氧化。
|迷思： 效果遠不及控制血壓和血糖來得實際。