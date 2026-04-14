中風｜中風年輕化打工仔外食風險高 醫生拆解「三不五要」護血管黃金守則

一提到「中風」，很多人腦海中浮現的畫面是老人家坐輪椅。但事實上，中風正悄悄「年輕化」，甚至有30多歲的上班族在開會途中突然倒下。究竟中風有沒有先兆？我們平時的飲食習慣又埋藏了多少定時炸彈？老人科專科黃國強醫生以下就為大家拆解有關中風的種種迷思，千萬別以為自己尚算年輕就必定與中風無關。

