乙肝共治｜乙型肝炎共同治理計劃2.7推出 $180參加篩查 治療共付額僅$150
乙肝共治｜鎖定高風險群組 1988年前出生港人合資格
是次計劃採取針對性策略，聚焦較高風險群組。
- 於1988年（即當局推出初生嬰兒普及乙型肝炎疫苗注射計劃年份）或以前出生的香港居民
- 其家庭成員（涵蓋父母、兄弟姊妹及子女）或性伴侶為慢性乙型肝炎患者
- 申請人本身未曾確診患有慢性乙型肝炎，亦無相關病徵
有意參加的市民，須先登記成為地區康健中心或康健站會員，並同意加入「醫健通」互通系統。
乙肝共治｜免費快測作門檻 篩查階段共付額僅180元
|「乙肝共治計劃」受惠群組及費用
|受惠群組
|符合以下所有條件的香港居民：
1. 1988年或以前出生
2. 家庭成員或性伴侶為慢性乙型肝炎患者
3. 未曾確診患有慢性乙型肝炎，亦無相關病徵
|篩查階段
|快速測試：免費（於地區康健中心進行）
醫生診症及化驗：共付額 $180
|治療階段
|診症費：建議共付額 $150 (每年最多4次資助)
藥物費：基本藥物無需額外付費
額外檢查：肝臟超聲波 共付額 $300
|資料來源
|醫務衞生局
在具體流程方面，地區康健中心將作為首個接觸點。中心職員會先安排合資格參加者接受免費的「乙型肝炎表面抗原快速測試」，並協助配對自選的家庭醫生。若快測結果呈陽性，參加者將獲政府資助進入篩查階段，只需支付一筆過180元的共付額，便可前往已配對的醫生診所進行抽血化驗，以確認病毒感染狀況。
一般而言，若首次驗血呈陽性，醫生會於六個月後安排第二次覆檢，以科學數據確定是否屬於慢性感染。在此篩查階段，政府會為家庭醫生提供最多兩次、合共136元的診症費資助。若最終確認未有感染，參加者可返回康健中心接受乙肝相關的健康輔導；若確診，則會正式進入治療階段。
乙肝共治｜確診後每年獲4次資助診症 抗病毒藥物由政府承擔
一旦確診患有慢性乙型肝炎，參加者將進入長期治理階段，其安排與現行的「慢病共治計劃」相若。每名參加者每年可獲最多4次資助診症，政府會向家庭醫生提供每次166元的資助額，而建議的診症共付額則為每次150元。現時已有逾六成參與計劃的家庭醫生收費定於此水平或以下。
藥物支援方面，治療將採用統一的基本藥物名單，當中已涵蓋治療乙肝的關鍵抗病毒藥物，獲處方名單內藥物的參加者無須額外支付藥費。至於相關的化驗及檢查項目，家庭醫生會按臨床需要安排，參加者需支付指定的共付額，例如肝臟超聲波的定額共付費為每次300元。
乙肝共治｜同步管理「三高」可獲額外資助
為實踐「一人一家庭醫生」及全人治療理念，計劃鼓勵醫生全面照顧病人健康。若參加者同時患有「三高」（高血壓、糖尿病或高血脂）並參與了慢病共治計劃，家庭生可於同一次診症中一併處理，屆時病人只需支付一次共付額，而診症配額則以兩項計劃中較高者為準。
為鼓勵私家醫生提供這種綜合治理，若家庭醫生在一年內（1月1日至12月31日），為同一位參加者在至少兩次診症中同時處理慢性乙型肝炎及任何「三高」問題，政府將向醫生發放每年每人300元的額外定額資助。
乙肝共治｜專家籲及早識別隱形患者 減低肝癌風險
港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰指出，肝癌現列本港常見癌症第五位。根據政府早前的人口健康調查數據，本港整體乙型肝炎感染率約為5.6%，但在未有疫苗接種計劃前出生的人士中，患病率更高達7.8%，且當中近四成患者對自身病情毫不知情。袁孟峰強調，越早識別高風險患者並提供適切治療，能大幅降低演變成肝硬化或肝癌的機會。
乙肝共治｜特定組別可獲費用豁免
此外，當局亦已顧及弱勢社群的需要。凡是綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受惠人，以及持有有效醫療費用減免證明書的人士，若符合資格，將獲安排至醫管局轄下18間指定的家庭醫學診所接受同等的篩查及治療服務。這類參加者在接受服務時，可按其資格獲全數豁免或部分減免相關費用。
基層醫療健康專員彭飛舟表示，目前全數約780名在「慢病共治計劃」名單上的家庭醫生均會參與此新計劃。當局已預留足夠資源，即使參與人數超出預算亦有能力應付，並強調不會就名額設上限，呼籲合資格市民踴躍參加。