乙肝共治｜乙型肝炎共同治理計劃2.7推出 $180參加篩查 治療共付額僅$150

【乙型肝炎／共同治理／基層醫療／篩查】醫務衞生局轄下基層醫療署今日（26日）正式公布，備受關注的「乙型肝炎共同治理計劃」（下稱「乙肝共治計劃」）將於下月7日正式展開。當局期望透過此計劃，及早識別社區內的隱形患者並提供持續跟進，從而減低演變成肝硬化甚至肝癌的風險。據當局根據國際數據及衞生署數字估算，全港約有30萬名合資格人士可受惠於此資助服務。

