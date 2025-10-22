歐盟擬列乙醇為致癌危險物 酒精搓手液或被禁用

據英國《金融時報》報導，歐盟正考慮將乙醇（ethanol）重新歸類為增加致癌風險的危險物質。有關決定可能會對醫院中使用的酒精類搓手液及消毒清潔劑造成影響，甚至可能導致禁用。自1990年代以來，含酒精的清潔劑一直被歐盟視為安全物質，並被列入世界衛生組織的必備藥品清單。

