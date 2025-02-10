102歲全球最長壽藥劑師 每日10分鐘簡單運動保健康 一款高營養自製沙律每日必食
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隨年漸長，健康問題可謂在所難免。日本一位102歲婆婆就以其健康的生活方式及持續對工作的熱情，成為全球最長壽的女藥劑師，甚至打破健力士世界紀錄。她受訪時就分享幾大養生秘訣，包括公開其養生沙律製作方法，以及早上一項簡單運動，只需10分鐘即可強身健體。
一星期做足6日 百歲人瑞成全球最長壽女藥劑師
幡本圭左於1922年出生，1942年畢業於東京藥科大學。她在1952年開設了自己的藥房，至今仍然每週工作六天。2022年，她被健力士世界紀錄認定為全球最年長的女藥劑師，當時她仍親自負責藥房的庫存管理、訂貨和送貨等工作。
102歲人瑞4大養生法
幡本婆婆最近就接受傳媒訪問，談及其養生之道，歸納其重點如下：
1.規律作息
幡本每天早上7點起床，晚上約11點半入睡，確保每晚有7.5小時的充足睡眠。她強調，睡眠對健康至關重要，尤其是對腦細胞的功能維持。午睡時間則控制在30分鐘內，實際入睡時間約為15至20分鐘。
2.適量運動
每天早晨，幡本會在床上進行10分鐘的自創體操。這套體操的動作包括：
- 平躺床上並踢腿十次，然後身體伸直、將將雙腿微微抬起，左右交叉雙腿重複10次。
- 以雙腳模仿踩單車動作。
- 背部靠床，右臂盡量向左伸展，伸展背部，然後左右對調再做一次。
隨著年齡增長，動作可能不如以往靈活，但這些運動有助於減輕身體負擔，讓她感覺更輕鬆，並避免跌倒。
3.攝取充足蛋白質
在飲食方面，幡本強調攝取足夠的蛋白質。她的早餐通常包括麵包、沙律（內含胡蘿蔔、高麗菜、小黃瓜等）、自製蒸豆子和半顆水煮蛋，並搭配自己喜愛的沙拉醬。此外，她還會吃自製的優格，加入浸過白蘭地的葡萄乾，並淋上一小匙白蘭地，還有半根香蕉，有時會加蘋果或橘子。
4.熱愛工作
對於幡本來說，工作是她生活的意義所在。即使年過百歲，她仍然樂於工作，假期反而讓她感到無聊。只要她能清楚地處理業務，她就會繼續工作。看到客人因她的建議而變得更健康，讓她感到無比幸福。
圖片來源：網上圖片