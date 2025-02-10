102歲全球最長壽藥劑師 每日10分鐘簡單運動保健康 一款高營養自製沙律每日必食

隨年漸長，健康問題可謂在所難免。日本一位102歲婆婆就以其健康的生活方式及持續對工作的熱情，成為全球最長壽的女藥劑師，甚至打破健力士世界紀錄。她受訪時就分享幾大養生秘訣，包括公開其養生沙律製作方法，以及早上一項簡單運動，只需10分鐘即可強身健體。

