把握黃金防線：兒童流感的識別、治療與預防
流感與感冒的分別
不少家長認為「流感」和「感冒」難以區分，但兩者在病原及症狀上其實有所不同。
一般感冒多由普通病毒引起，症狀較輕微，如喉嚨痛、流鼻水、輕微咳嗽等；而流感則由流行性感冒病毒所致，發病速度快、症狀明顯，常伴隨高燒、全身肌肉痠痛、頭痛及倦怠感等。若孩子出現這類症狀，應儘早進行流感快速測試，及早診斷，並把握發病後 48 小時內的黃金時間接受抗病毒治療，以減輕症狀和併發症風險。
流感治療與照護要點
在眾多流感症狀中，持續高燒是最令家長擔心的一項。當孩子發燒時，應確保他有足夠的休息與水分攝取。若孩子未滿六個月、或出現高燒不退、呼吸急促、氣喘等情況，家長切勿掉以輕心，應立即求醫，讓醫生作出適當處理。
目前流感的治療以紓緩症狀抗病毒藥物為主。對於病情較重或屬高風險群組的兒童，醫生可能會處方抗病毒藥物，如「特敏福」（Tamiflu），以減輕症狀及縮短病程。不過，抗病毒藥物療效最佳的時機是發病後 48 小時內開始使用。由於抗病毒藥屬醫生處方，當流感測試呈陽性時，家長應儘快求診，讓醫生根據孩子的年齡、體重及整體健康狀況評估是否合適使用。
一般而言，三個月大或以上的嬰幼兒即可考慮使用抗病毒藥物，但須留意可能出現的副作用，例如噁心或輕微腹瀉。隨著病情逐步改善，孩子症狀會慢慢消退。只要家長持續提供適當照顧與休息，大部分兒童的流感都能在一週左右自然痊癒，無需過度擔憂。
疫苗接種：守護孩子的「防流感護身符」
預防流感的最佳方法之一，是每年接種流感疫苗。衞生署建議六個月或以上的兒童每年接種一次，因為流感病毒株會不斷變異，而年度疫苗亦會根據最新病毒株更新。建議於每年 10 月至 12 月接種，讓身體有足夠時間產生抗體，以應對冬季的流感高峰期。
目前常見的流感疫苗主要有兩種類型：
第一種是注射式滅活疫苗，適用於所有六個月以上的兒童。這類疫苗不含活病毒，安全性高。接種後可能會出現注射部位輕微紅腫、酸痛，或短暫低燒、倦怠等反應，通常一兩天內便會自行消退。
第二種是鼻噴式減活疫苗，適用於兩歲或以上、沒有氣喘或免疫系統問題的兒童。它含有經過削弱的活病毒，能在鼻腔黏膜中刺激免疫反應，產生保護力。由於是「活病毒疫苗」，接種後若短時間內進行流感快速測試，有可能出現假陽性反應，因此醫生通常會建議在接種後至少 1 至 2 週內避免進行相關測試，除非孩子出現明顯病徵且經醫生評估後有需要。
接種鼻噴式疫苗後，有部分兒童可能會出現輕微流鼻水、鼻塞或喉嚨不適等副作用，這屬正常免疫反應，通常數日內可自行緩解。然而，若孩子有嚴重氣喘、免疫缺陷、正在服用免疫抑制藥物，或與高風險人士（例如免疫力低下者）密切接觸，則應避免使用此類疫苗，改為接種注射式滅活疫苗會更為安全。
有家長擔心，一旦開始接種流感疫苗，如果某一年沒有接種，反而會更容易感染或病情更重。事實上，這種說法並不正確。未接種的年份，孩子只是缺乏對當年度流感病毒株的免疫保護，感染風險自然增加，但並不會比一般情況更嚴重。
小習慣大防線：日常生活打造抗流感超能力
除了接種疫苗外，保持良好的日常衛生與生活習慣同樣是預防流感的重要一環。家長應從小教導孩子養成勤洗手的習慣，並提醒他們避免用手觸摸眼睛、鼻子和嘴巴，以減少病毒經由接觸途徑入侵身體的機會。當孩子咳嗽或打噴嚏時，應學會以紙巾或衣袖遮掩口鼻，避免飛沫傳播，同時保持室內空氣流通，讓病毒不易滋生。外出時，則應盡量避免帶孩子前往人多擁擠、空氣不流通的地方。除此之外，均衡的飲食、充足的睡眠與規律的運動，能有效提升身體免疫力，讓孩子在面對病毒侵襲時更具抵抗力，減少感染與發病的風險。
流感雖然常見，但對兒童而言，其潛在風險不容忽視。只要家長掌握正確資訊，做好「防流感金三角」- 疫苗接種、日常防護、提升抵抗力，便能為孩子築起堅固的健康防線，安心迎接秋冬的挑戰。
專欄：仁安健談
撰文：包志傑醫生 兒科顧問醫生
參考資料：
– 香港特別行政區政府 衞生署《季節性流感疫苗接種計劃》
– 衞生防護中心（CHP）：《流感與流感疫苗常見問題》