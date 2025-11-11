把握黃金防線：兒童流感的識別、治療與預防

每年踏入秋冬季節，流感總會悄然來襲，對年幼兒童而言，更是一大健康威脅。流行性感冒（簡稱「流感」）並非一般感冒，尤其在兒童身上，病情往往變化迅速，若處理不當，可能引發肺炎、腦炎、中耳炎等嚴重併發症。因此，家長應具備正確的流感知識，從辨識、治療到預防，每一步都不容忽視。

