拆解乙肝診治斷層 反射性HBV DNA檢測助提升轉介率

乙型肝炎（乙肝）在香港屬常見的慢性疾病，但同時也是最容易被忽視的健康威脅之一，原因在於大多數患者不會出現明顯症狀。正因如此，不少人在體檢中得知自己帶有乙肝病毒後，未有即時跟進，令患者停留在「乙肝確診」卻未能進入治療流程的狀態，影響乙肝診治成效。

