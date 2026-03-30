拆解乙肝診治斷層 反射性HBV DNA檢測助提升轉介率
然而，醫學證據早已顯示，乙肝病毒可以在體內長期存在並持續損害肝臟，最終有機會發展成為肝硬化甚至肝癌。相反，只要及早介入並持續接受抗病毒治療，現時已可接近百分之百預防肝硬化，並有效將肝癌風險降低至約六成至八成。由此可見，乙肝的關鍵並不在於能否治療，而在於患者是否及時進入治療體系。
防治階梯：從發現到治療的關鍵路徑
從公共衞生角度來看，乙肝管理通常以「防治階梯」來理解，即由篩查、診斷、轉介、治療以及長期跟進所組成的一條連續服務鏈。世界衛生組織為消除病毒性肝炎訂下明確目標，希望在2030年前達到九成感染者被診斷，以及八成合資格患者接受治療。特區政府近年亦制定了相應的《2025–2030年香港病毒性肝炎行動計劃》，方向與國際接軌。不過，現實情況顯示，本港在治療覆蓋率方面仍未達至八成的目標，而問題的關鍵不單在於「未被診斷」，更是診斷之後未能順利銜接後續治療。
最⼤斷層：停留在「已診斷」
臨床經驗與政策分析均指出，乙肝防治鏈中最脆弱的一環，往往出現在「診斷之後」。不少患者在體檢中發現乙肝表面抗原呈陽性後，未有接受進一步評估，亦未有被轉介至專科跟進。這種情況在基層醫療並不罕見，原因之一是現時不少初步評估仍依賴肝功能指數及表面抗原結果，但這些指標未必能準確反映病毒活躍程度。若缺乏病毒載量數據，醫生便難以判斷病情及是否需要轉介，最終令患者停留在「已確診但未跟進」的狀態，形成防治體系中的主要流失點。
治療啟動率低：缺乏認知
即使患者成功被轉介至專科系統，問題亦未必完全解決。數據顯示，即使完成轉介，實際開始抗病毒治療的患者比例仍只有約百分之二十六，反映在治療決策階段仍存在顯著障礙。這種情況往往涉及多方面因素。由於乙肝缺乏症狀，不少患者對疾病的長期風險認識不足，容易低估其嚴重性，甚至認為毋須處理。同時，部分人對治療存在誤解，例如擔心長期服藥或藥物副作用，因而產生抗拒。
公私營協作：打通防治鏈的關鍵
在這樣的背景下，要有效提升乙肝治療率，單靠個別醫療機構的努力並不足夠，公私營醫療協作顯得尤為重要。政府最近推行的「乙肝共治計劃」，希望透過公私營合作，讓患者在不同醫療體系之間獲得更連貫的照顧。公營系統在長期治療及藥物支援方面具有優勢，而私營醫療則能提供更靈活及快捷的檢查與初步評估服務，兩者互補，有助提升整體服務容量與可及性。然而，要真正發揮協同效應，仍需進一步優化轉介流程及資訊銜接，確保患者不會在不同體系之間出現斷層。
由診斷直達轉介：反射性HBV DNA減少關鍵流失
針對「診斷後流失」這一關鍵問題，仁安醫院於今年年初起推行反射性乙肝病毒載量（HBV DNA）檢測措施。當市民在仁安體檢中發現乙肝表面抗原呈陽性時，醫院會自動進一步進行HBV DNA檢測，患者無需額外抽血。若檢測結果顯示病毒載量達到需要關注的水平，例如HBV DNA高於2000 lU/mL，醫生則能參考檢測結果，判斷患者是否需要轉介至專科接受進一步評估及治療建議。這種安排不但補足了基層醫療中常見的數據不足問題，亦簡化流程，減少患者在等待與猶豫之間流失，同時為醫生提供更清晰的臨床依據，加快患者進入治療階段。
乙肝防治是一條完整的服務鏈，每一個環節的缺陷，都會讓患者流失。仁安醫院推行的反射性檢測正是要修補「診斷到轉介」這一環。但我們還需要更多篩檢計劃加入，更需要社會各界關注治療的可及性，讓整條乙肝防治鏈環環緊扣，香港才能邁向2030消除肝炎的目標。
專欄：仁安健談
撰文：陳力元醫生 仁安醫院副院長 香港中文大學醫學院（名譽）臨床教授
參考資料：
1. 香港特別行政區政府衞生署：《2025–2030年香港病毒性肝炎行動計劃》
2. 香港特別行政區政府衞生署控制病毒性肝炎辦公室官方網站
3. 世界衛生組織 ( WHO ) : Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis