食安風險｜劣質仿瓷碗變「血癌碗」 實測遇80℃熱水即釋放毒物 最高超標8倍熱水變毒湯
熱水熱油測試揭毒性 部分樣本含禁用「尿醛樹脂」
綜合內地傳媒報道，央視節目《每週質量報告》針對市售「仿瓷碗」進行的專項調查，實驗人員模擬日常使用情境，將熱水及熱油倒入碗中進行甲醛測試，結果令人震驚：
- 優質仿瓷碗： 加入熱水或熱油後，甲醛釋放量變化輕微，符合安全標準。
- 劣質仿瓷碗： 加入熱水後，甲醛釋出量達0.16毫克，超標近2倍；若加入熱油，數值更飆升至0.61毫克，超標近8倍。
調查更揭發，部分不法廠商為節省成本，違規使用中國政府禁用的「尿醛樹脂（UF）」來替代正規的「三聚氰胺甲醛樹脂（MF）」製造仿瓷碗。這類UF材料耐熱度極低，僅約80°C，一旦盛載熱湯或高溫食物，即會分解並釋放大量甲醛，令熱湯變「毒湯」。
長期接觸恐致血癌 損兒童大腦發育
世界衛生組織（WHO）早已將甲醛列為第一類致癌物。央視報道指出，長期接觸低劑量甲醛會持續刺激人體黏膜，損害消化及呼吸系統，並證實是誘發鼻咽癌、白血病等多種惡性腫瘤的元兇之一。
這類劣質「仿瓷碗」毒性對兒童的影響尤為嚴重。由於兒童細胞分裂速度較成人快，DNA更易受損，長期使用釋放甲醛的餐具會顯著增加患血癌風險。此外，當熱湯或酸性食物盛載於劣質碗中，溶解的有害物質會經消化道進入血液循環，造成以下禍害：
- 甲醛： 攻擊骨髓造血幹細胞，導致基因突變，誘發白血病。
- 鉛： 累積於神經系統，干擾兒童大腦發育。
- 鎘： 積聚於腎臟，被國際癌症研究機構（IARC）列為第一類致癌物。
專家教4大使用貼士 摸出「凹凸感」即棄用
為了保障家人健康，專家及香港消委會提供了以下4個實用建議：
1.認清底部標籤
購買時務必查看碗底標籤。安全材質應標示為「MF」（三聚氰胺甲醛樹脂）或「5號PP」。若標示為「UF」（尿醛樹脂），絕對不能用來盛載熱食。至於陶瓷碗，則應選擇有「食品級接觸材料」或標明無鉛無鎘的產品。
2.參考消委會安全名單
根據香港消委會過往的測試，以下品牌在陶瓷杯碗檢測中，完全未檢出鉛和鎘，屬安全之選：
- Daiso（陶瓷杯、碗）
- IKEA（陶瓷碗）
- Francfranc（陶瓷杯）
- Miniso（陶瓷碗）
- CITY’SUPER（陶瓷杯）
3.避開「釉上彩」
消委會測試顯示，逾4成陶瓷碗檢出重金屬，主要源自顏料。選購時可用手觸摸圖案，若有明顯凹凸感即屬「釉上彩」，應盡量避免。專家建議優先選擇「釉下彩」（圖案被透明釉覆蓋）或內壁完全純白的餐具；顏色越鮮豔，釋出重金屬的風險相對越高。
4.正確使用與清潔
即使是合格的仿瓷碗，亦絕不可放入微波爐加熱，並應避免盛裝滾燙熱湯、酸性或油性食物。清潔時切忌使用鋼絲球刷洗，以免刮花表面加速毒素釋放。若新購餐具，建議先用沸水浸泡數分鐘再清洗；一旦發現餐具出現磨損、刮痕或褪色，應立即棄用。
高危人群應轉用不鏽鋼餐具
專家特別提醒，孕婦、兒童及長者對有害物質更為敏感。為了安全起見，建議完全避免讓兒童使用仿瓷碗，改選用玻璃或304不鏽鋼餐具作為替代。新買回來的餐具，亦必須徹底清洗，去除表面可能殘留的化學物質。