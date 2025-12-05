食安風險｜劣質仿瓷碗變「血癌碗」 實測遇80℃熱水即釋放毒物 最高超標8倍熱水變毒湯

市面上不少平價餐具外觀似瓷器，卻不易摔破，這類「仿瓷碗」（又稱美耐皿餐具）深受家庭喜愛，但有內地傳統就發現市面湧現大量劣質仿瓷碗，遇熱時會釋出大量甲醛，最高超標400倍。長期使用這種劣質餐具會增加患白血病（血癌）風險，提醒有孕婦或兒童的家庭要特別留神。

