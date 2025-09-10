手機頸｜低頭玩手機致頸梗頭痛 20歲女頸椎退化如60歲 姿勢不良頸椎承重可達59磅

慣性低頭看手機，對頸椎可以帶來極大負擔。一名20歲的女大學生因頸部僵硬及頭痛求醫，檢查後發現其頸椎退化程度如同60歲的老人，成因正正因為長時間低頭玩手機，導致頸椎長期承受多達27公斤重量，最終導致結構變形，儼如老人。

