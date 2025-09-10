手機頸｜低頭玩手機致頸梗頭痛 20歲女頸椎退化如60歲 姿勢不良頸椎承重可達59磅
慣性低頭看手機，對頸椎可以帶來極大負擔。一名20歲的女大學生因頸部僵硬及頭痛求醫，檢查後發現其頸椎退化程度如同60歲的老人，成因正正因為長時間低頭玩手機，導致頸椎長期承受多達27公斤重量，最終導致結構變形，儼如老人。
經常低頭看手機 20歲女頸椎老化如60歲
台灣神經內科專家葉宗勳醫生於社交平台分享上述病例。葉醫生形容類似情況年輕人身上其實甚為常見；許多年輕人每天長時間低頭使用手機，直到身體發出警號才意識到問題嚴重性。
葉醫生指，健康的頸椎從側面看應該有一個向前的C字形弧度，這個弧度是用來支撐頭顱重量及緩衝日常活動壓力的「避震器」。葉醫生指上述病人的頸椎已經變成僵硬的直線，形成所謂的「手機頸」，亦是頸椎結構提早退化的常見表徵。
耷低頭至頸椎受壓 重量可達59磅
葉醫生強調頭顱重量其實不容忽視；低頭時，槓桿原理會使頸椎承受的壓力加倍。一般而言，低頭15度時頸椎承重約12公斤（約26磅）；低頭30度時承重約18公斤（約39磅）。當低頭至60度，亦即常見的低頭玩手機角度，頸椎承重可以暴增至27公斤（約59磅）。
27公斤相當於一名8歲兒童的體重，頸部肌肉及韌帶難以長期承受如此重量，椎間盤亦會逐漸被壓垮，最終導致整個頸椎結構變形，退化問題亦會提早出現。
「手機頸」3大危害
葉宗勳指出，低頭滑手機對頸椎的傷害主要有3個方面，包括：
- 頸椎錯位可能導致腦部供血不足，引發持續性頭痛和眩暈
- 變直的頸椎會使神經孔道變窄，若壓迫到臂叢神經，會引起肩膀、手臂甚至手指的麻木和刺痛感
- 提早出現椎間盤突出和骨刺增生等骨骼退化問題
專家拆解拯救「手機頸」3招
要避免「手機頸」，葉宗勳建議以下3大重點，防止頸椎負重過度而導致提早老化：
- 視線平行法：將手機或螢幕舉高至眼睛水平高度，避開低頭需要。
- 30分鐘法則：每低頭30分鐘就要休息5分鐘，可選擇站起來看看遠方，又或者轉動一下肩膀，護頸之餘亦可保護視力。
- 靠牆縮下巴：這是強化頸部深層肌肉的有效動作，方法是全身靠牆站立，下巴水平向後收（動作有如「唧」出雙下巴）。後腦輕輕貼牆維持10秒，重複數次。