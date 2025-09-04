保健品｜現代食物營養密度低 6種營養素醫生建議補充 穩血糖抗氧化養眼護骨

不少人都有服用保健品或營養補充劑的習慣，但市面上充斥各種產品，甚至有部分保健品過量服用反而傷身，一般人未必能夠正確選擇。台灣有醫生就分享自身常用的保健品清單，並簡單講解保健品的挑選及使用原則，供有需要人士參考。

