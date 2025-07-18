保健品｜男子1款保健品日食1粒 3個月後噁心頭暈全身痛 揭1種營養過量終身神經損傷

不少人都有服用保健品習慣，目的多數是補充自身欠缺的維生素或各種營養素，但要注意大部分的營養其實都可以透過日常飲食自然吸收，部分維生素攝取過量甚至是致病原因。澳洲一名男子就因為不當服用保健品而出現頭暈及乏力症狀，求醫後確診周邊神經病變，有機會終身影響活動能力。

