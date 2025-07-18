保健品｜男子1款保健品日食1粒 3個月後噁心頭暈全身痛 揭1種營養過量終身神經損傷
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不少人都有服用保健品習慣，目的多數是補充自身欠缺的維生素或各種營養素，但要注意大部分的營養其實都可以透過日常飲食自然吸收，部分維生素攝取過量甚至是致病原因。澳洲一名男子就因為不當服用保健品而出現頭暈及乏力症狀，求醫後確診周邊神經病變，有機會終身影響活動能力。
過量攝取維生素B6損周邊神經
綜合外媒報道，澳洲墨爾本33歲父親Dominic Noonan-O’Keefe為增強免疫力，自2023年夏天開始每日服用維生素D、維生素C及他誤以為是鎂的補充劑；他有所不知的是自己所服用的「鎂片」實際上含有超過建議劑量的維生素B6。
服用上述保健品的3個月內，Dominic先出現噁心及頭暈症狀，其後逐漸行走困難、全身痲痺及刺痛等，求醫後確診為周邊神經病變。報道指這是一種影響四肢神經的損傷，會引起四肢痲痺、刺痛及疼痛等症狀。
報道指，維生素B6是人體必需的營養素，對於新陳代謝、大腦功能及荷爾蒙平衡等多種功能至關重要；維生素B6廣泛存在於肉類、乳製品、雞蛋、菠菜、羽衣甘藍、香蕉和馬鈴薯等食物中，而大多數人可透過日常飲食獲得足夠的維生素B6。
維生素B6的建議攝取量
據國民保健署（NHS）建議，兒童每日應攝取1毫克維生素B6，男性為1.4毫克，女性則為1.2毫克，每日攝取量不應超過10毫克。每日攝取約200毫克可能導致周邊神經病變；科學家認為，過量的維生素B6可能會干擾大腦荷爾蒙GABA向感覺神經發送訊號。澳洲皇家病理學院注意到，部分患者血液中的維生素B6含量高達1.9毫克，遠超正常水平600倍。
周邊神經病變致四肢乏力疼痛
周邊神經病變的症狀包括手腳痲痺和刺痛、不同部位出現灼痛、刺痛或劇痛，還可能影響平衡及協調能力，以及導致主要為腳部的肌肉無力。Dominic的情況並非單獨例子；新南威爾士州男子Andrés Lopez-Varela也曾因過度攝取維生素B6而導致周邊神經病變。他經歷了4年的刺痛、灼痛和劇痛，形容這段期間為「一生中最糟糕的時期」。