保健品｜食1款保健品肝衰竭險死 揭一種營養攝取過量 5旬男：以後不食保健品

不少人都有服用保健品習慣，但保健品種類或份量不當亦可引起嚴重後果。美國新澤西州54歲男子Robert Grafton向來有服用天然補充劑習慣，其後他在補充劑清單中新增了一款聲稱能改善肝臟健康的產品，結果卻導致肝臟嚴重受損，甚至幾乎喪命。

