保健品｜食1款保健品肝衰竭險死 揭一種營養攝取過量 5旬男：以後不食保健品
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不少人都有服用保健品習慣，但保健品種類或份量不當亦可引起嚴重後果。美國新澤西州54歲男子Robert Grafton向來有服用天然補充劑習慣，其後他在補充劑清單中新增了一款聲稱能改善肝臟健康的產品，結果卻導致肝臟嚴重受損，甚至幾乎喪命。
5旬男食一款保健品 1星期後肝衰竭險死
綜合傳媒報道，身為放射技師的Grafton於今年3月初在網上留意到一則補充劑廣告，產品宣稱能提升肝臟健康，吸引到Grafton購買「試食」。然而在服用短短一星期後，他隨即發現尿液顏色變深，並有噁心、食慾不振及皮膚發癢等症狀。
Grafton懷疑症狀與補充劑有關，於是立即停食並求醫。檢查結果顯示他患上「藥物性肝損傷」（DILI），起因是過量攝取薑黃（turmeric），而這正是該補充劑的成分之一。Grafton接受當地全國廣播公司（NBC）訪問時透露，醫生檢查後發現他的肝酵素水平極高，膽紅素（Bilirubin）也很高，是為肝衰竭的跡象，甚至一度懷疑是患上肝癌。報道指出，肝臟在人體中負責多項功能，包括過濾血液、處理營養素及排出有害物質，並支持免疫系統、凝血及分泌膽汁。
薑黃屬認可成份 服用過量可致噁心腹瀉
事實上，薑黃早已被廣泛使用，並獲得美國食品及藥物管理局（FDA）認可為安全的保健成分。根據臨床試驗，建議劑量下使用薑黃通常不會引發不良副作用，但過量攝取可能導致噁心、腹瀉及過敏等不適。
報道指不僅是薑黃，任何聲稱能促進肌肉生長或減輕壓力的藥物或補充劑，都可能引發藥物性肝損傷，因為這些產品通常含有類似成分，過量服用會損害肝臟。
專家警告服用保健品勿過量
據報道，Grafton服用的該款保健品每粒含有2,250毫克薑黃素，然而有研究指，成人每日不應攝取超過2,000毫克薑黃素。
治療Grafton的肝病專家醫生Dina Halegoua-De Marzio指，人們服用補充劑的主要目的是保持健康或補充營養，但必須意識到過量服用的風險，否則可能適得其反。事後，Grafton在醫生建議下停用該款保健品，其血液指數亦於數星期後回復至正常水平，所幸亦未見有永久性肝臟損傷，但他表示往後將不再服用任何保健品。