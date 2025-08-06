保健風險｜1款天然保健品食過量 57歲女肝衰竭入院險死 揭每日1粒致肝指數超標60倍
廣告
保健品旨在補充日常生活或飲食中欠缺的營養素，一旦服用過量同樣會引發健康問題。美國一名57歲女子就因為每日服用一款購自大型超市的保健品而導致嚴重肝臟損傷，演變成肝衰竭而一度需要換腎，甚至因而身亡。
57歲女疲勞噁心 肝臟指數超標60倍揭保健品出事
綜合外媒報道，美國新澤西州57歲女子Katie Mohan數月前出現疲勞、噁心及胃痛等症狀，隨後發現皮膚及眼睛變黃，亦即典型黃疸徵兆。Katie曾於4月就醫，但初步檢查未能發現異常。直到6月，她偶然發現一篇關於薑黃素引發藥物性肝損傷的新聞報道，才意識到自己每日服用的保健品可能是問題根源。
Katie再度求醫，經檢查後發現肝臟酵素水平比正常值高60倍，顯示肝臟已受嚴重損傷。當地肝病學家Nikolaos Pyrsopoulos博士指出，Katie已出現嚴重肝臟損傷，並出現肝衰竭情況，嚴重程度甚至可能需要接受肝臟移植。
一度面臨換肝 女事主大難不死：以後不吃補充劑
可幸的是，Kaite留院6日期間接受有關治療及靜脈輸液，肝臟最終得以恢復。Nikolaos指出，所幸肝臟是一種具有再生能力的器官，令Katie最終能夠順利康復，惟Katie亦表示對於服用保健品而導致的嚴重問題感震驚，直接以後不會再服用任何補充劑。
報導指出，Katie每日服用的產品保健品建議每日劑量為3粒，薑黃含量合共2250毫克，劑量超出世界衛生組織（World Health Organization）建議每日安全上限200毫克逾10倍。
薑黃素中毒非罕見 配合1種成份風險更高
Nikolaos續指，他所任職的醫院每年都會有3、4名病人因薑黃素中毒而需要接受肝臟移植，指出Katie的情況並非特例；他又指出，不少薑黃補充劑同時含有胡椒鹼，會顯著提高身體的薑黃吸收率，一旦薑黃攝取過量，損害肝臟的風險亦更高。
圖片來源：網上圖片