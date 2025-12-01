亂食補品｜55歲婦食保健品5年 腎功能暴跌如90歲老人 醫生揭5大傷腎陷阱

亂服保健食品隨時「補身變傷身」。有腎臟科醫生分享臨床個案，一名55歲女病人身體向來壯健，並無糖尿病或高血壓等慢性病史，惟檢查時竟發現腎功能嚴重衰退，老化程度猶如90歲長者，確診患上第三期慢性腎衰竭。經醫生抽絲剝繭後發現，元兇竟是她5年來每天吞服十多種保健食品。幸而她在聽從醫囑停服後，腎功能已成功挽回。

