亂食補品｜55歲婦食保健品5年 腎功能暴跌如90歲老人 醫生揭5大傷腎陷阱
廣告
亂服保健食品隨時「補身變傷身」。有腎臟科醫生分享臨床個案，一名55歲女病人身體向來壯健，並無糖尿病或高血壓等慢性病史，惟檢查時竟發現腎功能嚴重衰退，老化程度猶如90歲長者，確診患上第三期慢性腎衰竭。經醫生抽絲剝繭後發現，元兇竟是她5年來每天吞服十多種保健食品。幸而她在聽從醫囑停服後，腎功能已成功挽回。
腎功能急劇老化 竟因「補身」出事
台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁分享個案。該名55歲女患者在體檢時發現，其腎絲球過濾率（GFR）跌至僅得45分，腎臟狀態相當於90歲的高齡老人，並已確診為慢性腎衰竭第三期。令人費解的是，該患者並沒有糖尿病、高血壓、痛風、腎絲球炎或多囊腎等常見引致腎病的風險因素，其腎臟衰退速度卻異常地快。經詳細查問下，原因終於大白——問題正正出在她長期服用的保健食品上。
手袋藏逾十樽補品 全是高磷鉀加工物
洪永祥透露，當時患者從手袋中掏出十多瓶產自世界各地的保健食品，並表示自己維持這個習慣已長達5年。醫生分析指，這批保健食品幾乎全屬大劑量、高度加工的產品，且含有高蛋白、高磷及高鉀成分，正是導致她腎臟急速衰退的主因。找出病因後，醫生隨即叮囑患者必須停止服用該些產品，並配合多喝水、多運動及按時服用正規藥物。經過一個月的調理，患者的腎絲球過濾率成功回升至60分，腎功能明顯改善。
保健品即加工食品 提防5大傷腎陷阱
洪永祥強調，市面上的保健食品其實就是加工食品，若觀念錯誤，對腎臟而言恐非進補而是毒害。他特別盤點出5大「傷腎地雷」，呼籲大眾小心：
- 製程與品質不良：製造標準參差的保健食品，可能受重金屬（如鉛、鎘、砷）污染，或含有塑化劑及農藥殘留；部分甚至屬「黑心產品」，違規添加未標示的處方藥物，對腎臟造成直接毒性或累積傷害。
- 成分隱藏高磷、高鉀或高蛋白：這類成分對於腎功能本身有狀況的人士而言，風險尤為巨大，必須格外留神。
- 天然草藥暗藏傷腎因子：不少人誤以為「天然」即無害，其實多種草藥與天然成分均有報告指會造成腎損傷。最廣為人知的例子是含有馬兜鈴酸的中藥，過往曾引發嚴重的腎衰竭及腎癌事件。
- 保健食品與處方藥交互反應：許多保健食品會改變藥物代謝，或影響藥物在血液中的濃度與效果，有機會導致藥效減弱或副作用增加。
- 保健品當藥食：部分人因擔心西藥傷腎而自行停藥，轉而服用網上推薦的所謂「天然保健食品」，結果適得其反，令腎功能進一步惡化。
服用前必做5件事 定期驗血保平安
針對如何正確服用保健食品，洪永祥建議市民應優先選購通過第三方檢驗的產品，但切勿抱持「愈多愈好」的心態。若有服用習慣，建議服用一段時間後，務必前往檢查肝腎功能，特別是腎病患者。此外，若保健食品中的營養素能從天然食物中攝取，應盡量以當造食材代替；若本身正在服用其他藥物，在進食任何保健品前，一定要諮詢醫生意見，評估潛在風險與益處。