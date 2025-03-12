保健禁忌｜4大保健品+食物配搭禁忌 1種錯誤配搭可致瘀青出血 止痛藥配1物恐有毒性
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不少人在服用藥物同時，都會額外服食保健食品以促進健康。然而有藥劑師就提醒，不少藥物與保健食品存在交互作用，某些組合可能導致藥物失效，甚至引致出血情況發生。
藥物配保健品4大禁忌配搭
台灣藥劑師蘇柏名在其YouTube頻道《icare愛健康》中指出，若藥物與保健食品之間存在交互作用，應該間隔一段時間再服用。常見的例子包括：
1.維他命C+胃藥
維他命C是酸性，而胃藥是鹼性，若同時服用會削弱胃藥的效果
2.抗生素+鈣片
抗生素會與鈣片結合，可能導致抗生素的殺菌功能失效
3.維他命B6+柏金遜症藥品（左旋多巴Levodopa）
會降低藥效，對需要長期控制病情的患者不利
4.魚油+抗凝血藥物
如同時服用可能會增強抗凝血藥物的效果，但同時也會增加副作用的風險，如出血和瘀青等。
其餘7種錯誤配搭 止痛藥配1物或有毒性
事實上，台灣營養師張語希亦曾指食物與藥物之間的交互作用常被忽視，不當的飲食習慣可能削弱藥效，甚至對健康造成不可預測的風險。她又舉出7種藥物與食物配搭禁忌，提醒大家留意：
1.食物：葡萄柚汁／藥物：降血壓藥及降膽固醇藥
風險：可能導致藥效過強，進而引發低血壓或肌肉損傷。
2. 食物：咖啡／藥物：鎮靜藥
風險：可能影響藥物效果，並降低鐵、鈣的吸收，長期可能引發睡眠問題或貧血。
3. 食物：芝士／藥物：抗憂鬱藥
風險：芝士含有「酪胺」，若與抗憂鬱藥併用可能引發高血壓。
4. 食物：酒精／藥物：止痛藥或降血糖藥
風險：容易影響藥物代謝，與止痛藥或降血糖藥併用，可能產生毒性反應。
5. 食物：香蕉／藥物：降血壓藥
風險：香蕉與降血壓藥同服可能導致高血鉀。
6. 食物：牛油果／藥物：酪梨：抗凝血藥
風險：牛油果可能抵消抗凝血藥效果。
7. 食物：全麥麵包／藥物：甲狀腺藥
風險：可能影響甲狀腺藥物的吸收。