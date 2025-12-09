保健品｜雙腳發麻刺痛如踩玻璃碎 揭1款保健品食過量釀禍 女子神經異常每日1粒就超標
腳底痲痺劇痛 落床如踩玻璃碎誤當筋膜炎
台灣中醫師徐國峰在Facebook發文分享個案。該名A小姐求診時面露愁容，步履輕微僵硬且顯得小心翼翼。她向醫生主訴「腳底一直麻、一直痛，￼兩隻腳從屁股、大腿、小腿都一直麻，特別是小腿，還有腳掌的前面很刺痛，早上起來的時候像踩在碎玻璃上」。
此前，A小姐曾向骨科醫生求醫，被診斷為足底筋膜炎，並獲建議進行冰敷、伸展運動及服用止痛藥，惟病情未見好轉。徐國峰檢查後發現其症狀甚為古怪：雙腳雖痛卻無紅腫，皮膚溫度正常，且完全沒有足底筋膜炎典型的「點狀」壓痛點；痛感更由足底一直蔓延至小腿，並伴隨強烈麻痺感。
為查明病因，徐國峰為她安排了腰椎MRI（磁力共振）及足底超聲波檢查。結果令人大跌眼鏡，影像顯示其脊椎「乾淨得像教科書插圖」，椎間盤飽滿且神經孔通暢，完全無壓迫跡象；而足底筋膜厚度僅2.4毫米，遠低於足底筋膜炎一般判定的5毫米標準。這意味著問題並非出於身體結構。
日服100毫克維他命B6 神經營養變神經毒藥
排除了結構性問題，徐國峰推斷問題可能出在「代謝」層面，遂詢問病人有否服用保健品的習慣。A小姐表示每日都有服用維他命B群，更指「標示上說B6特別高，一天大約80至100毫克，而且每周都會去診所打一次神經營養針」。
維他命B6本應協助合成神經傳導物質及穩定代謝，是神經系統的「好朋友」。然而，一旦劑量過高，便會變成干擾酵素活性的「神經毒藥」，導致神經細胞代謝失衡，引發背根神經節神經纖維萎縮、傳導變慢及髓鞘剝離。臨床症狀包括手腳刺痛麻木、步態不穩，嚴重者甚至難以拿筷子或在黑暗中行走困難。
攝取量超歐盟上限10倍 基因差異定毒性
徐國峰引述2023年歐盟食品安全局（EFSA）的最新報告，當局分析逾1,000名長期補充B6的受試者後，發現若每日攝取量超過10至20毫克，已有約1%至2%人出現神經異常；若長期攝取超過200毫克，出現明顯神經病變的風險更逾10%。為此，歐盟已將成人的每日安全上限大幅下調至12毫克。
反觀A小姐，單是口服劑量已達80至100毫克，連同注射針劑，其平均每日攝取量已是歐洲安全上限的10倍以上，形成慢性神經毒。至於為何有些人服用高劑量卻安然無恙？徐國峰指出關鍵在於「基因」。每個人的PNPO與ALPL基因各異，影響B6在體內的轉換效率；轉換較慢的人，即使服用標準劑量，毒素仍可能在血液累積。
醫生籲停用高劑量補充劑 拆解安全保健3大重點
近年歐美及澳洲陸續傳出B6中毒案例，澳洲政府更提案將高劑量B6列為藥劑師指示用藥。針對A小姐的情況，徐國峰建議她立即停用所有口服及注射補充劑，並配合清淡飲食、充足睡眠及多喝水，預計身體需時3至6個月才能自我修復平衡。
醫生提醒，並非要完全拒絕營養品，而是必須學會節制與選擇，尤其是切勿迷信「天然無害」，因醫學真相是「劑量決定毒性」。市民購買及服用前應留意以下3大重點：
- 留意總劑量： 若同時服用能量飲、多種B群或注射營養針，必須計算總攝取量，以免超標。
- 劑量警示： 若產品標示每日B6含量超過50毫克，應謹慎考慮是否使用。
- 警覺症狀： 一旦出現感覺遲鈍、手腳麻木或步態不穩，必須盡快尋求醫生評估。