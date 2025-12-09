保健品｜雙腳發麻刺痛如踩玻璃碎 揭1款保健品食過量釀禍 女子神經異常每日1粒就超標

不少人習慣食保健品，以為多吃維他命有益無害，卻隨時墮入健康陷阱。台灣一名女子因長期受雙腳麻痺及刺痛折磨，甚至形容痛楚如「踩在碎玻璃上」，遍尋骨科及復健科後被誤診為足底筋膜炎。最終經中醫師抽絲剝繭，竟發現元兇是她每日服用的維他命B群，攝取量更超標10倍引發神經中毒。

