俞明肺炎病逝享嵩壽100歲 長者患肺炎死亡率近2成 多無病徵建議8招預防

粵語片時代的經典笑匠俞明於年初七（4日）辭世，享年100歲。俞明在70年代加入《歡樂今宵》，成為家喻戶曉的藝人，陪伴了不少香港人成長。其女兒證實父親的死訊，並在接受媒體訪問時表示，俞明於年初二因發燒入院，數日後離世。

