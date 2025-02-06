俞明肺炎病逝享嵩壽100歲 長者患肺炎死亡率近2成 多無病徵建議8招預防
女兒IG透露死訊 百歲俞明叔安詳離世
俞明的女兒日前在IG上透露父親的死訊，表示「年初七早上，爸爸於睡夢中安詳離世，永遠懷念」。俞明與妻子育有三名女兒，最小的女兒Heidi向媒體透露，俞明於上月30日年初二因發燒由救護車送院，入院後確診為肺炎。
Heidi表示，俞明入院後一直處於昏睡狀態，直至年初四早上，醫院通知家人俞明的生命指數突然下降，當家人趕到醫院時，俞明已在睡夢中辭世。
四代同堂家庭生活美滿
Heidi已成為祖母，擁有一個孫女和一個孫子，與俞明合計四代同堂。去年元旦，他們曾在Instagram上分享全家福，當時俞明半躺在沙發上，精神狀態看似不錯。
俞明叔年事已高 健康狀況仍良好
俞明是李小龍堂姐李秋鑽的丈夫，即李小龍的堂姐夫。70年代，俞明從電影界轉戰電視界，加入TVB，參與綜藝節目《歡樂今宵》及多部電視劇。1998年，他淡出幕前，享受退休生活。雖然已退休多年，但女兒偶爾仍會在社交平台上分享俞明的近照，並透露他身體健康狀況良好，但因年事已高而甚少外出。
1948年入行 從反派到笑匠堪稱經典綠葉
俞明原名阮耀麟，1948年在胞兄俞亮的介紹下進入影壇，參演過數以百計的粵語片。從影初期，他多飾演飛仔、歹徒等反派角色，後期則多演出諧角。1970年，他受監製蔡和平邀請，成為無綫節目《歡樂今宵》的長駐藝員。雖然俞明從影多年未曾擔任主角，但他作為不可或缺的綠葉，堪稱「經典粵語片笑匠」。
一年逾萬港人死於肺炎 長者發病死亡率近2成
據香港哮喘會資料，肺炎是指單一肺葉或整個肺部受感染而引起的發炎，可引起胸腔積液，一般由細菌、病毒及真菌所引起。在出現抗生素前，患上肺炎的死亡率可高達3分1。根據衛生署的數字顯示，2010年全港有超過5,800人因肺炎死亡，佔全年總死亡人數達13.6%；至2023年，全港共有11,334人死於肺炎。
據香港保健協會資料，秋冬和冬春季節本是各類肺炎高發季節，而環境污染，空氣中的有害成分（如霧霾、汽車尾氣、灰塵或煙霧等）又增加了肺炎的發生。
老年人原本就是肺炎高發人群。60歲以上長者一旦發生肺炎，死亡率接近二成，為長者病亡原因第4位。肺部感染發生，多數病變發展迅速，甚至發生難治性的嚴重肺炎。長者感染肺炎，較有可能出現不顯著病徵，可以無發燒或咳嗽，同時又容易出現各種併發症，如長者本身患有長期病亦可能加快肺炎惡化。
長者防範肺炎8大重點
- 保持口腔清潔，每日早晚刷牙，或使用漱口液潔口。
- 積極參加戶外活動，增強體質，注意保暖；不吸煙，不酗酒。
- 積極預防上呼吸道感染，感冒和新冠感染；儘量減少外出，外出應戴口罩，並避開人群聚集地方。。
- 保持室內空氣流通；長者房間溫度建議保持在22至24℃，濕度宜控制在50%至70%。
- 加強營養，選擇高蛋白質、低脂飲食，多吃新鮮蔬菜和水果。
- 儘量避免長期臥床。必須臥床的長者應定時翻身，床頭抬高30～45度。有誤吸入氣道風險的長者，進食時應將固體食物和流質分開。
- 積極治療原發病，特別是糖尿病、心腦血管病。
- 適時注射預防疫苗。