入廚貼士｜單靠鹽水浸仲未夠 9種蔬菜易殘留農藥 必學5大洗菜貼士加梳打粉有用？
廣告
蔬菜有益，但如果清洗不當，隨時變成「食農藥落肚」。台灣營養師李婉萍指出，雖然農藥會隨時間自然分解，但部分葉菜類仍極易出現殘留。若未妥善清洗，長期累積攝入可能引發頭暈、噁心，甚至影響神經系統。她特別點名9種最常檢出農藥殘留的蔬菜，並傳授5大洗煮技巧，強調單靠「浸水」並不足夠。
9大「農藥殘留」高危蔬菜
李婉萍在其個人網站撰文提醒，大部分農藥在採收後7至15天會降解至安全範圍，但以下9種蔬菜在檢測中經常發現農藥殘留風險較高，大眾處理時需份外留神：
- 葉菜類：小棠菜、小白菜、菠菜、芹菜、通菜
- 根莖及豆類：白蘿蔔、蔥、蜜糖豆、辣椒
相對乾淨之選： 營養師亦列出較少農藥殘留的蔬菜，包括龍鬚菜（佛手瓜苗）及番薯葉。
必學5大洗煮貼士 浸鹽水、加梳打粉未必有用
不少人以為用鹽水或梳打粉（小蘇打）洗菜最乾淨，但李婉萍澄清這做法效果欠佳。最有效的方式仍是回歸基本步：「流動清水沖洗＋浸泡＋再沖洗」。以下為5個正確處理步驟：
1.先切後洗：修剪去爛葉
這是最易被忽略的一步。蔬菜外層葉片、根部及葉柄處往往沾染最多農藥。建議先剔除爛葉，將根部切掉約1厘米，把葉片分開後才開始清洗。
2.流動清水沖洗
利用流動的水沖洗蔬菜的根部、葉片或果蒂處，能大幅沖走附著的農藥。水流毋須太大，保持像礦泉水樽蓋戳一個小洞般的緩慢水流即可。
3.浸泡＋二次沖洗
初步沖洗後，將蔬菜放入清水中浸泡10至20分鐘，之後再以流動清水沖洗2至3次。這步驟不僅能有效去除殘留農藥，還能令蔬菜口感更清脆。
4.烹煮時「打開鑊蓋」
在炒菜或灼菜時，建議不要蓋上鑊蓋。這能讓殘餘的農藥隨著蒸氣揮發，為食安多加一層保障。
5.外出用膳少飲菜湯
外出用膳難以確保餐廳有否徹底洗菜。由於許多農藥在烹煮過程中容易溶解於熱湯中，建議外食族盡量少飲菜湯，以降低攝入風險。
食安中心建議 洗菜勿加清潔劑
針對蔬果清洗，香港食物安全中心（食安中心）亦有明確指引：
- 基本原則：在流動清水下徹底沖洗。
- 硬皮蔬果：如瓜類，可用乾淨刷子刷洗表層，去除坑紋間的污垢及除害劑（農藥）。
- 不再建議長時間浸泡：雖然浸泡有助減少農藥，但亦會導致營養流失。食安中心自2017年起已不再建議以長時間浸泡方式處理蔬菜。
- 勿用化學清潔劑：不建議使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑清洗蔬果，以免造成化學物殘留。