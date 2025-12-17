入廚貼士｜單靠鹽水浸仲未夠 9種蔬菜易殘留農藥 必學5大洗菜貼士加梳打粉有用？

蔬菜有益，但如果清洗不當，隨時變成「食農藥落肚」。台灣營養師李婉萍指出，雖然農藥會隨時間自然分解，但部分葉菜類仍極易出現殘留。若未妥善清洗，長期累積攝入可能引發頭暈、噁心，甚至影響神經系統。她特別點名9種最常檢出農藥殘留的蔬菜，並傳授5大洗煮技巧，強調單靠「浸水」並不足夠。

