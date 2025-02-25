名醫患冠心病糖尿病 靠1種飲食法半年減44磅 毋須節食服藥踢走三高

減肥方法多不勝數，但能否長期維持體重才是關鍵。台灣一位醫生分享其減肥經驗，成功在半年內從203磅減至161磅，足足減去44磅，且多年來體重未曾反彈。這位醫生更出版書籍，分享他的減肥飲食法，並表示這種方法適合任何體質的人士。

