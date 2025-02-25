名醫患冠心病糖尿病 靠1種飲食法半年減44磅 毋須節食服藥踢走三高
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減肥方法多不勝數，但能否長期維持體重才是關鍵。台灣一位醫生分享其減肥經驗，成功在半年內從203磅減至161磅，足足減去44磅，且多年來體重未曾反彈。這位醫生更出版書籍，分享他的減肥飲食法，並表示這種方法適合任何體質的人士。
台灣著名家庭醫學科醫生宋晏仁在其YouTube頻道《初日醫學 – 宋晏仁醫師 x Cofit》中分享了他的減肥故事。他曾因體重過重而出現健康問題，甚至因胸悶和呼吸急促入院，檢查後發現心肌缺血。健康報告顯示他的膽固醇、三酸甘油酯和血糖指數偏高，屬於糖尿病前期，於是他下定決心減肥。嘗試多種減肥方法後，均無法持續。
後來，宋醫生在一次講座中了解到「哈佛大學的211健康餐盤」理念，採用後效果顯著。他在2014年2月至8月間成功減重20公斤（約44磅），至今未曾反彈。
211餐盤減肥法「適合所有人」
宋醫生解釋，「211餐盤減肥法」將餐盒分為四份，包括2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀類。這種飲食法不僅飽腹感強、成本低，且易於長期執行，適合任何體質的人士，甚至包括糖尿病患者。
「211餐盤」具體餐單
2份蔬菜
蔬菜種類越多越好，但薯仔不算蔬菜。蔬菜熱量低且有飽足感，能補充維他命和提供益生菌。
1份優質蛋白質
選擇雞蛋、瘦肉、豆腐、豆類或奶類等，建議魚肉、家禽肉、堅果、豆腐和豆類，減少紅肉和芝士，避免加工肉。
1份全穀類
選擇糙米、番薯、小米和全麥麵包等粗糧，減少白飯、麵包和麵條等細糧。
「211餐盤減肥法」5大重點
- 飲食順序：先喝水，再吃肉類、蔬菜、澱粉，最後是水果。這樣可避免血糖快速上升，減少飢餓感。
- 攝取水分：餐前喝250ml水，用餐時再喝250ml水，增加飽足感，幫助蛋白質消化。
- 避免飲湯：湯中含有大量澱粉和油脂，減肥期間應避免。
- 水果份量：建議水果份量約為一個奇異果大小。
- 油脂選擇：選用橄欖油、芝麻油、花生油，避免牛油、椰子油、豬油和棕櫚油，避免反式脂肪。
宋醫生建議，採用「211餐盤減肥法」時，烹調方法不受限制，調味可用天然香料如鹽和胡椒，不建議使用人工調味醬汁。為加強減肥效果，他建議結合「168間歇性斷食法」，稱之為超強減肥法。
圖片來源：網上圖片