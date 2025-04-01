食用安全｜冰格凍肉變壞可致癌 5種情況應即丟棄 醫生拆解4種凍肉保存限期

許多人在購買肉品後，會將其放入冰箱以延長保存期限。然而，許多民眾誤以為將食物放入冷凍庫就能永久保存。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，冷凍肉並非「永生肉」。紅肉在冷凍狀態下最多可保存一年，雞肉不超過一年，肉末則最多可保存三到四個月，而油脂較多的魚類如鮭魚只能冷凍兩到三個月。黃醫師提醒，每塊冷凍肉最多只能解凍一次，應該吃多少解多少，解凍後的肉品應盡快食用，避免再次冷凍。越快食用，品質越佳，若放置過久，即使再昂貴也應丟棄。

