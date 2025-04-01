食用安全｜冰格凍肉變壞可致癌 5種情況應即丟棄 醫生拆解4種凍肉保存限期
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許多人在購買肉品後，會將其放入冰箱以延長保存期限。然而，許多民眾誤以為將食物放入冷凍庫就能永久保存。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，冷凍肉並非「永生肉」。紅肉在冷凍狀態下最多可保存一年，雞肉不超過一年，肉末則最多可保存三到四個月，而油脂較多的魚類如鮭魚只能冷凍兩到三個月。黃醫師提醒，每塊冷凍肉最多只能解凍一次，應該吃多少解多少，解凍後的肉品應盡快食用，避免再次冷凍。越快食用，品質越佳，若放置過久，即使再昂貴也應丟棄。
凍肉現5種特徵不宜食用
台灣胸腔暨重症醫學科醫生黃軒日前於社交平台專頁發文指，許多人家中的書櫃冰格都放著一塊「放到忘記它原本長怎樣」的肉。這些「疆屍肉」不僅味道變差，還可能對健康造成危害。要辨別冷凍肉是否已經變質，黃軒指出可以從5個特徵分辨，如有發現就應該立即棄置，不應食用：
- 肉色變暗沉
- 傳出如鐵鏽或臭抹布異味
- 摸起來黏手，有如有一層膠水
- 表面結滿厚冰砂
- 按壓後不回彈，失去彈性
4種肉保存期間各異
- 紅肉：最多12個月
- 雞肉：不超過12個月
- 碎肉：最多3至4個月
- 油脂多的魚肉（如三文魚）：最多2至3個月
以上保存期限僅限雪櫃保溫效能理想之下情況，實際還要考慮以下條件：
- 冰格溫度是否穩定在零下18℃以下
- 肉品是否有適當包裝及密封
- 肉品是否曾經解凍過
凍肉反覆溶雪易生1級致癌物
黃醫生提醒，肉類冷凍時間過長可引起多種問題，例如李斯特菌或沙門氏菌在攝氏零下18度環境仍可慢慢增生，營養、口感亦難免受影響，最嚴重是反覆解凍肉類容易產生1級致癌物亞硝胺，可以令整個雪櫃的食材同時受影響。他強調每塊肉只可以解凍1次，解凍過程亦有以下宜忌：
解凍建議
推薦：放到雪櫃上格（4°C）慢慢解凍
可選：放入密實袋，以低於20°C凍水隔水解凍
解凍禁忌
- 室溫解凍
- 用水直接沖
- 重複冷凍解凍