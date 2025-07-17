北上注意｜內地爆基孔肯雅熱疫情478人中招 感染可致嚴重關節痛長達數年 無疫苗特效藥5招自保

衞生署衞生防護中心（中心）昨日（16日）指出，廣東順德今年7月出現基孔肯雅熱爆發，截至7月15日已錄得478宗個案，患者症狀輕微。中心指香港今年未錄得基孔肯雅熱確診個案，但中心為審慎起見已為應對輸入的風險做好準備，並會繼續密切監察基孔肯雅熱在鄰近地區傳播的趨勢。

