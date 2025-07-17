北上注意｜內地爆基孔肯雅熱疫情478人中招 感染可致嚴重關節痛長達數年 無疫苗特效藥5招自保
部分感染者關節痛至身體彎曲 最長可持續數年
中心指出，基孔肯雅熱是經蚊子傳播的疾病，亦是本港法定須呈報的傳染病。其病徵與登革熱相似，病人通常會出現發燒和關節痛。其他常見病徵包括肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和紅疹。大部分病人可以自行痊癒，但個別病人的關節痛會持續數月甚至數年。
中心引述世界衞生組織資料，指超過110個國家和地區曾錄得基孔肯雅熱個案。截至今年6月初，全球14個國家／地區共錄得超過22萬宗個案（包括內地、台灣、新加坡等香港人的旅遊熱點），當中約有80宗死亡個案。
主要在順德爆發 本港輸入個案風險增
中心總監徐樂堅醫生指出，香港目前尚未有發現主要傳播基孔肯雅熱的埃及伊蚊，但本港常見的白紋伊蚊亦可以傳播基孔肯雅熱；基孔肯雅熱的輸入個案如在傳染期被蚊子叮咬，有機會導致本地傳播。如控蚊成效不足，更有爆發的風險，因此提醒市民做好控蚊工作，不論在本地或外遊都應該做好防蚊控蚊及採取個人保護措施。市民如從受基孔肯雅熱影響地區回港，應在14日內持續使用昆蟲驅避劑。若感到不適應盡快求醫。
徐樂堅醫生續指，現時基孔肯雅熱的爆發主要集中在順德的樂從鎮、北滘鎮、陳村鎮，並非港人熱門旅遊地點。然而由於市民頻繁往來粵港等地，本港出現輸入個案的風險有所增加。
缺特定藥物或疫苗 治療僅可紓緩症狀
衞生署衞生防護傳染病處高級醫生（流行病學）黃凱基今日（17日）接受電台節目訪問時指出，被帶有病毒蚊叮咬後普遍會有3至8日的潛伏期，期間會出現「熱疹痛」，即發燒，出紅疹，及關節痛，甚至有患者會因為關節痛而令身體痛至扭曲。基孔肯雅熱目前沒有疫苗可治，只有支援性治療。
據衞生署資料，大部分患者感染基孔肯雅熱後能夠完全痊癒；在偶爾的情況下，基孔肯雅熱病毒可引起眼、心臟及神經的嚴重併發症。新生兒、年紀較長人士及長期病患者出現重症的風險較高。目前沒有特定的抗病毒藥物或疫苗治療基孔肯雅熱，治療方法主要是紓緩症狀，包括使用退燒藥、止痛藥和補充體液。
預防基孔肯雅熱自保方法
基孔肯雅熱主要透過帶有基孔肯雅熱病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類。當基孔肯雅熱患者被病媒蚊叮咬後，病媒蚊便可能受到感染，若再叮咬其他人，便有機會將病毒傳播；故此要預防感染基孔肯雅熱，最有效方法就是預防被蚊子叮咬：
1. 穿著寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲。
2. 於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺（DEET）成分的昆蟲驅避劑。
- 孕婦及 6 個月或以上的兒童可以使用含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。在一般的情況下，孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%
3. 其他關於戶外活動的預防措施
- 避免使用有香味的化妝品或護膚品
- 依照指示重複使用昆蟲驅避劑
- 如同時使用昆蟲驅避劑及防曬液，應先塗防曬液再塗上昆蟲驅避劑
預防蚊子繁殖
1. 防止積水
- 每星期為花瓶換水一次
- 避免使用花盆底盤
- 緊蓋貯水器皿
- 確保冷氣機底盤沒有積水
- 把用完的罐子及瓶子放進有蓋的垃圾箱內
2. 避免蚊蟲滋生
- 應妥善存放食物及處理垃圾