剝智慧齒｜北上剝智慧齒致嚴重感染 港女面腫成「豬頭」險窒息 漏夜返港睇急症保命
智慧齒位置刁鑽 本港牙醫坦言難處理
女事主日前在社交平台Threads講述事件經過，她指智慧齒已經持續疼痛3星期，由於生長位置「刁鑽」，故曾諮詢香港私家牙醫。當時香港醫生直言該手術難度極高，沒有信心處理，並建議她轉介至菲臘牙科醫院或專科醫院，然而相關本地名醫就要排期至6月，加上同事推薦及網上評價影響，事主最終決定於本月7日前住位於深圳春風路的牙科診所剝牙。
據事主展示收據所見，該診所電腦掃描（CT）收費約231元人民幣，而拔牙及藥費共約783元人民幣，總開支約1060港元。手術由一名王姓醫生負責，過程僅耗時約20分鐘，事主起初覺得過程比想像中輕鬆，未料這竟是噩夢的開始。
傷口散發腐臭異味 口腔嚴重積膿導致呼吸困難
手術後的病情在數天內迅速惡化。到了第2至3天，事主的臉頰、下巴及喉嚨出現嚴重腫脹，進食極為困難，連吞嚥軟食也要花費數分鐘，甚至無法正常張口。到了第4天情況更趨嚴重，口腔不僅持續滲血，更散發出如腐肉般的異味，事主一度懷疑自己患上嚴重的併發症「乾槽症」，體重也因無法進食而驟降1.9公斤。
及至5月11日（第5天），事主再次覆診，被診斷為「下頜間隙感染」，需要每天接受兩次靜脈注射。雖然事主曾問操刀醫生何時需要割開排膿，但對方態度顯得相當冷淡，僅表示腫脹感覺屬正常現象，要求她繼續請假觀察。當晚事主的臉部腫脹得極不對稱，左右臉體積相差近1倍猶如「豬頭」。
內地治療無效呼吸受阻 最終回港住院大讚本地醫護
由於感到呼吸日益困難且病情未受控制，事主當晚決定連夜趕回香港前往急症室求助。她解釋，雖然已在內地接受治療但完全無效，回港後更感到呼吸窘迫。香港醫生隨即安排她接受X光檢查及住院，並於外科病房留醫。事主又大讚香港醫護人員專業且溫柔，病房環境也讓她感到安心，坦言這是一次極為痛苦的教訓。
網民對事件意見兩極；有人同情事主遭遇，提醒牙科感染若蔓延至頸部，可能引發蜂窩組織炎甚至敗血症，危及生命；亦有不少網民批評事主無視香港牙醫的專業建議。事主事後承認，因為本地醫療排期太長才選擇深圳，已因此到慘痛教訓。
下頜間隙感染可致窒息 最快24小時奪命
「下頜間隙感染」最常見來源是牙源性感染，尤其是智慧齒附近的牙根感染、牙瘡、牙周膿腫或冠周炎。感染可沿牙根、骨膜及筋膜間隙向下頜下、舌下及頸部深層擴散。細菌亦可由受感染的下顎牙齒擴散至舌底及周邊組織。
下頜間隙感染最危險的後果是氣道阻塞；口底及舌下組織腫脹後，舌頭可被推向上方和後方，令患者吞嚥困難、流口水、說話含糊，嚴重時出現喘鳴、呼吸困難，甚至窒息；一旦腫脹造成氣道阻塞，嚴重情況可在數小時內致死。
剝牙後4大病徵即睇急症
此外，剝牙後頭2、3日出現腫脹或疼痛可以是正常現象，但如果出現以下情況就有可能代表發生感染，應及早求醫：
- 腫脹在第3日後仍明顯加劇
- 下巴、下頜下方或頸部腫脹變硬、變熱、變紅
- 發燒、寒顫、全身乏力
- 傷口有膿、惡臭味、痛楚突然加劇
- 張口越來越困難
- 吞嚥困難、流口水、說話含糊
- 口底腫脹、舌頭被頂高
- 呼吸不順、喘鳴、喉嚨有壓迫感
*後4項可能代表感染在深部間隙擴散，應立即往急症室求醫