剝智慧齒｜北上剝智慧齒致嚴重感染 港女面腫成「豬頭」險窒息 漏夜返港睇急症保命

不少港人為慳錢選擇北上深圳睇牙剝牙。近日一名本港女子就分享北上剝智慧齒的慘痛經歷，術後不僅出現嚴重細菌感染，臉部更腫脹變形，甚至一度出現呼吸困難，最終需連夜趕回香港急症室救治。事主坦言這次經歷令她心有餘悸，直言「見過鬼怕黑」，下次再有需要可能選擇留港就醫。

