北上注意｜無戴口罩用公廁女子染諾如病毒 1小時後上吐下瀉丈夫亦中招 專家拆解原因 4種情況切忌亂食藥

近日，廣東一名女子因未佩戴口罩進入公廁，僅在廁格內停留數分鐘便感染了諾如病毒。不到一小時，她便出現上吐下瀉的症狀，而同行的丈夫也在同日感染。專家指出，諾如病毒可透過空氣傳播，目前尚無特效藥或疫苗可供預防。

