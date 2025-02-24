北上注意｜無戴口罩用公廁女子染諾如病毒 1小時後上吐下瀉丈夫亦中招 專家拆解原因 4種情況切忌亂食藥
無戴口罩用公廁 女子1小時後即上吐下瀉
據該女子的丈夫透露，因女廁排隊，妻子選擇一個未沖乾淨的廁位，並在未佩戴口罩的情況下逗留了幾分鐘。隨後，她便出現輕微乾嘔，接著開始低燒及上吐下瀉，而丈夫則在6小時後出現高燒症狀。
專家拆解感染途徑：暫無疫苗特效藥
江蘇省人民醫院感染管理處副研究員張翔表示，雖然諾如病毒確實存在氣溶膠傳播的風險，但這並非主要傳播途徑，風險通常不高。張翔提醒公眾，使用公廁後務必徹底清洗雙手，而公廁管理人員則需加強清潔、消毒及通風工作。
據了解，北京、上海、廣州等地的疾控部門已發出警示，三月仍是諾如病毒的高發期。中國疾控中心於2月21日發文指出，諾如病毒沒有疫苗或特效藥，僅能依靠支持性治療。由於其傳播速度快且防控難度大，若家中有感染者，消毒是切斷傳播途徑的有效措施，對預防家庭內交叉感染尤為重要。
諾如病毒存活力強 小量病毒可致感染
綜合內地傳媒報道，吉大二院兒科診療中心副主任車廣華解釋指諾如病毒原名諾瓦克病毒，屬於杯狀病毒科，是引起急性胃腸炎的最主要病原體。諾如病毒對環境抵抗力強，在0℃至60℃環境中均可存活，還具有感染劑量低、感染後潛伏期短、排毒時間長、免疫保護時間短，極易造成反覆感染、全人群普遍易感等特點。諾如病毒耐酸，不容易殺滅，連75%的酒精都對它無效。
車廣華解釋，每年10月到翌年3月是中國諾如病毒感染的高發季節，學校和托幼機構等人群聚集場所是諾如病毒感染疫情高發場所。
諾如病毒具有全人群普遍易感、感染劑量低（低至18個病毒顆粒即可引起感染）、感染後潛伏期短（通常24-48小時）、排毒時間長（排毒高峰在發病後2-5天，持續約2-3周）、外環境抵抗力強（可在0-60℃溫度範圍內存活）、免疫保護時間短（感染後免疫保護持續6-24個月，同一個體可重覆感染同一毒株或不同毒株的諾如病毒）等特點。
專家警告4種情況不應亂食藥
她提醒如出現以下癥狀或其中之一，一定不要盲目服藥，要遵照醫囑立即就醫：
- 出現嘔吐、腹瀉等急性胃腸道癥狀
- 出現發燒、畏寒、頭痛、肌肉酸痛等癥狀
- 腹瀉次數從幾次到數十次不等，糞便稀水樣，無膿血樣便
- 兒童易出現嘔吐癥狀，成人多出現腹瀉癥狀
染諾如病毒如何治療
諾如病毒感染為自限性疾病，多為輕癥，一般1至3天即可自愈。患者可補充足夠的水分以預防脫水，嚴重時需就醫。如果輕度脫水時，可飲用不含咖啡因和酒精的運動飲料或其他飲品。如果出現嚴重脫水時，應及時住院輸液治療。另外，此病目前沒有特異的抗病毒藥物，不需要使用抗生素。
酒精難殺滅 專家教5招自保
1.正確洗手
飯前、便後、加工食物前應正確洗手，用肥皂和流動水至少洗20秒。
2.徹底煮熟食物
食物煮熟處理食物要徹底洗乾凈，食物必須熟透後再食用，不飲用生水。
3.科學防護
做好環境清潔和消毒工作。對患者嘔吐物或糞便污染的環境和物品需使用含氯消毒劑消毒。
4.戴口罩手套
清理受到嘔吐物污染的物品時，應戴手套和口罩，避免直接接觸污染物。患者家庭環境也應依據醫務人員指導加強消毒，避免在家庭內造成傳播。
5.做好隔離
感染者患病期至康覆後3天內應盡量隔離，輕癥患者可居家或在疫情發生機構就地隔離，重癥患者需送醫療機構隔離治療。