口腔健康｜生痱滋疼痛難當 網民力推食奇異果極有效 拆解功效食錯方法痛上加痛
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生痱滋時就連說話吃飯都可能生痛，實在惱人。有網民早前於討論區表示因免疫力下降而出現口腔潰瘍，搽西瓜霜都未能解決，痛苦不堪。有不少網民異口同聲建議事主食奇異果，聲稱對治療痱滋有奇效，但就專家意見就認為做法未必適合所有人，最壞情況甚至會令痱滋惡化。
生痱滋奇痛無比 網民建議食奇異果紓緩
在相關帖文中，不少網民建議事主食奇異果來處理痱滋，甚至有人大讚「奇異果真的有效」、「一次吃兩個就好」。除此之外，亦有有提議服用蜂膠甚至直接「灑鹽」，聲稱可在短時間內令痱滋不再生痛，但「用藥」期間會特別痛，故此認為「療效」不及食奇異果。
維他命C有助傷口癒合 惟酸性水果或刺激傷口
奇異果是否可治療口腔潰瘍？據台灣食藥署資料，奇異果富含維他命C，確實有助於促進傷口癒合。然而口腔潰瘍的成因相當複雜，可能涉及免疫力下降、營養不足、病毒感染等，「食奇異果治嘴破（痱滋）」的說法並無科學證據支持。
翻查資料，除維他命C之外，奇異果含有的抗氧化劑（如維他命及多酚）可以減少口腔黏膜的氧化應激，緩解局部炎症。然而奇異果亦存在「帶酸性」問題；口腔潰瘍處的黏膜受損，接觸酸性物質可能加劇刺痛或灼熱感，使疼痛惡化。對過敏人士而言，奇異果亦可能引發口腔腫脹等過敏反應，過量攝取亦可以引致腹瀉或胃部不適。如果仍希望選擇食奇異果處理痱滋，可考慮參考以下做法：
- 建議選擇熟透的奇異果（酸度較低）並少量食用（1-2個/日），並在飯後而非空腹吃，減少刺激。
- 將奇異果打成汁或與中性食物（如乳酪）混合，降低酸性影響。
延伸閱讀：痱滋膏邊隻好？｜推介7款熱門品牌治飛滋/口內炎/口腔潰瘍 附消委會成分功效比較
痱滋（飛滋）/口腔潰瘍/口內炎成因
痱滋又稱「嘴破」，在醫學上指口腔潰瘍，又稱為口腔炎、口瘡。據衞生署口腔健康促進科指，痱滋是一種復發性口瘡，出現在口腔軟組織上的潰瘍，這些軟組織包括面頰、口唇和喉嚨的黏膜及舌面，但不會傳染。
痱滋的成因複雜，並非單一因素所致。以下深入探討其成因：
- 機械性損傷： 口腔黏膜脆弱，意外咬傷、不合適的假牙摩擦或過度用力刷牙。
- 生理因素： 內分泌失調、免疫系統紊亂，甚至腸胃功能障礙。
- 營養失衡： 長期缺乏維生素B12、葉酸及鐵質等營養素，口腔黏膜修復能力減弱。
- 不良習慣： 長期吸煙、飲酒或過度攝取辛辣刺激性食物，均可能刺激口腔黏膜。
痱滋初期為圓形或橢圓形小泡，隨後破裂形成黃白色或灰白色潰瘍，周圍紅腫。患者在進食、說話甚至吞嚥時，均會感到劇烈疼痛，嚴重影響日常生活。澳洲政府的健康頻道指出，長期吸煙或飲酒會增加生痱滋的風險。
痱滋（飛滋）/口腔潰瘍/口內炎的治療方法及藥物
大多數痱滋會在1至2週內自行痊癒，但期間的不適感可透過適當藥物緩解。若痱滋持續超過三週或反覆發作，應尋求專業醫療協助。市面上常見的痱滋藥有以下幾種：
- 類固醇消炎藥膏： 透過抑制發炎反應，減輕疼痛與紅腫。但須注意，病毒或細菌感染引起的潰瘍，以及胃潰瘍、糖尿病患者應避免使用。
- 非類固醇止痛凝膠： 提供局部止痛效果，減緩進食時的不適。
- 組織凝結劑： 促進潰瘍表面蛋白質凝結，加速傷口癒合。
- 保護性膠體藥膜： 形成物理屏障，隔離刺激，減輕摩擦疼痛。
- 中藥成分藥粉： 部分藥粉具清熱解毒、消腫止痛功效，但使用前應諮詢中醫師意見。
- 複方維生素口服錠： 針對營養失衡引起的痱滋，補充維生素B群、C群，提升口腔黏膜修復力。
7款痱滋膏/痱滋貼/痱滋啫喱比較
|產品名稱
|產地
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|美國
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|瑞士
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|佐藤Sato口炎靈口內軟膏 8g
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