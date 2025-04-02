口腔健康｜生痱滋疼痛難當 網民力推食奇異果極有效 拆解功效食錯方法痛上加痛

生痱滋時就連說話吃飯都可能生痛，實在惱人。有網民早前於討論區表示因免疫力下降而出現口腔潰瘍，搽西瓜霜都未能解決，痛苦不堪。有不少網民異口同聲建議事主食奇異果，聲稱對治療痱滋有奇效，但就專家意見就認為做法未必適合所有人，最壞情況甚至會令痱滋惡化。

