林景程棄物理治療師8倍高薪入行 40歲綠葉王兩邊走常連踩40小時
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TVB《 萬千星輝頒獎典禮2024》於昨晚（19日）舉行，其中現年40歲林景程憑《反黑英雄》提名TVB最佳男配角，以及憑《妳不是她》、《逆天奇案2》、《反黑英雄》、及《黑色月光》提名TVB飛躍進步男藝員。他最終亦「爆冷」奪最佳男配角，意外結果令他在台上情緒激動、失控爆喊！
入行多年吐氣揚眉 得獎感謝亡母：我冇學壞
頒獎台上，林景程逐一多謝一路上給予他機會的人，又對於2008年病逝的母親致謝：「佢好擔心我入呢一行會學壞，我想同你講我今日拎咗個獎，我過得好好，同埋我應該都冇壞到，我希望你會滿意今日嘅我！」
從小熱愛演藝 讀物理治療賺錢助追夢
林景程自小熱愛唱歌，初中時已跟家人表示想朝演藝之路進發，繼而積極參與各區歌唱比賽，希望爭取入行機會，可惜過程就不甚順利。可能因見他演藝之路不順，林景程家人就鼓勵他先修讀物理治療，先取得大學學位才繼續「追夢」，而最終他亦入讀理工大學物理治療系，畢業後成為註冊物理治療師並於診所工作。
林景程自言自己並非「高材生」，謙稱自己只有「小聰明」加上當年學位充足，自己才「摱車邊」順利畢業。雖然已考得專業資格，但林景程亦未有因而放棄追夢；他在2009年參加《超級巨聲》，繼而在TVB出道，自從2012年開始拍劇，但演出機會一直不多；至2018年，他在《三個女人一個「因」》飾演大律師白保運，角色刻薄性格令他在觀眾心中留下較深刻印象。
打兩份工直踩40小時：6點完廠直接返工
林景程一直有保留物理治療師副業，同時繼續做演員實行雙線發展。然而演員收入不高又不穩定，相對而言物理治療師人工可以是演員的7至8倍。對此林景程就直言一直只當物理治療師是副業，真正興趣始終是演員。
林景程又指兼顧兩份工作過程艱辛，曾試過為兩份工作直踩40小時「拍完劇，放工沖個涼就要去返物理治療」，有時甚至是「6點完廠再直接返工（物理治療）」，過程雖然辛苦甚至會被妻子「詐型」，但妻子亦不時提醒演員才是林景程真正興趣所在，今次他獲得最佳男配角肯定亦份外值得高興。
圖片來源：TVB截圖、林景程IG