患漸凍人症7年「綠葉王」吳博君離世終年69歲 患者多中年發病 注意8大症狀
「有艇搭慈善基金會」帖文指，「博君已經於7月2日傍晚7:00pm，在家中返天家了」並指其告別喪禮已於昨天（7月14日）完成。之所以今日（15日）才公佈消息是由於「他生前說過不想勞煩大家，所以等所有事辦妥，才告知你！多謝你一直以來的支持、照顧、鼓勵，感恩有你」。
該基金會最後一次與吳博君見面是在他家中，當時好友薛家燕除了委託送上利是，亦透過視像電話送上問候，「博君，多謝你多年來為大家帶來精湛的演出，一路好走！」
入行逾30年 97年被裁後曾做紙紮舖、清潔工維生
吳博君在演藝圈打滾超過三十年，於2018年3月被診斷出患有「漸凍人症」，病情逐漸惡化而無法再繼續工作，並由患有先天性小兒麻痺症的妻子悉心照料。儘管病痛纏身，夫妻二人始終保持樂觀心態、共同面對困境。
吳博君於70年代加入TVB，常飾演反派角色。1997年他因金融風暴影響被公司裁員並退出娛樂圈。當時已年過40的他先後嘗試多種工作，包括紙紮舖、麵包師傅和寫字樓清潔等。
突確診漸凍人症感絕望
2018年，吳博君突然出現手震情況，起初以為是柏金遜病，後來手腳逐漸無法用力甚至無法下床，更試過因四肢無力而癱瘓入院，及後由醫生診斷他患上罕見的「漸凍人症」，最嚴重時需臥床解決大小便。吳博君得知自己患上不治之症後心情「跌落谷底」，曾對傳媒指「喺張床度郁都郁唔到，但頭腦仲係好清醒，咁先至最痛苦，直情好似等死咁，我仲諗過，不如死咗好過」。
醫藥費開支龐大 劉德華、張敬軒曾伸援手
吳博君曾透露醫藥費龐大，每星期都要花$1,000看中醫，每月開支約1萬，幸得不少圈內外好友伸出援手，包括劉德華、薛凱琪和張敬軒等，經濟壓力得以減輕。隨著患病時間越長，他只好申請傷殘津貼以應付開支。有指網上曾發起眾籌活動，希望大家隨緣捐助，幫助吳博君渡過難關。
漸凍人症缺有效治療方法 約1成病例因遺傳引致
據香港罕見疾病聯盟資料，漸凍人症（肌萎縮性脊髓側索硬化症）是一種運動神經元損傷造成的疾病，目前科學研究僅發現此病可能與遺傳與環境毒素有所關聯；約10%的漸凍症患者是因遺傳導致，由於TARDBP基因變異，導致運動神經元萎縮。
漸凍人症8大病徵
診斷方法方面，漸凍人症主要依賴病史、症狀和相關的各種檢查，如神經傳導檢查、肌電圖、核磁共振造影、腰椎穿刺；患者確診年齡中位數為62.2歲，極少數家族遺傳患者可能提早至20-30歲發病，其主要病徵包括：
- 腳踝或腿部軟弱導致難以爬樓梯
- 口齒不清
- 吞嚥困難
- 握力不足
- 肌肉抽搐
- 體重減輕
- 四肢變瘦
- 無法控制哭笑
香港中文大學（中大）生命科學學院陳浩然教授曾指出，目前尚無有效的治療方法可以治愈漸凍人症患者。為掌握患者的情況及需要，香港肌健協會早前獲醫學生義工協助，建立香港首個「漸凍人症患者資料庫」，資料庫共收集全港四分一患者的數據。
初期病徵不明顯 患者平均花1年始確診
香港肌健協會會長呂文林指出，從資料庫調查得知患者平均於55歲發病，初期病徵分別為手及腳無力（53%及42%）。由於初期病徵難辨認，患者平均向4名醫生求醫、進行5次詳細檢查（如肌電圖、神經活檢、抽骨髓等）才確診漸凍人症；平均花近1年時間，12%更用上逾2年。另一方面，有3分之2患者現已嚴重殘疾，其日常活動能力僅及晚期癌症患者的3分之1。大多數患者於50歲或以上發病，存活時間由數個月至十年不等，中位數為3年。
漸凍人症患者壽命有多久？
漸凍人症患者的平均壽命約為2至5年，但實際存活期差異甚大。部分人病情迅速惡化，僅存活1至2年；亦有如霍金般病程緩慢，存活逾數十年。壽命長短受多項因素影響，包括發病年齡與類型、診斷與治療時機、是否使用呼吸與營養支持，以及心理社會支援程度。