患漸凍人症7年「綠葉王」吳博君離世終年69歲 患者多中年發病 注意8大症狀

有「綠葉王」之稱的前TVB藝人吳博君於本月初離世，終年69歲。他早年患「漸凍人症」，因無法自理而一度意志消沉，並曾透露醫藥費所費不菲，曾消極稱「不如死咗好過」，幸得妻子一直陪伴面對逆境，惜事隔多年終傳出死訊。

