名人健康｜68歲呂良偉生理年齡僅39歲 分享一日三餐養生餐單 必食5物養出濃密黑髮
呂良偉演出經典角色無數，現年68歲的他依然保持健美體態及一把烏黑濃密的頭髮，叫不少男士稱羨。早前他更大方分享驗身報告，顯示其生理年齡僅為39.9歲，足足「逆齡」近301年。他公開了他的飲食習慣、日常鍛鍊以及保持濃密黑髮的秘訣，強調飲食是保持年輕的關鍵，能夠「由內而外」展現活力和精氣神。
健康檢測揭示逆齡狀態
呂良偉曾於小紅書分享自己的「甲基化十種檢測」結果，顯示其心血管年齡為43歲、免疫系統年齡為44歲、內分泌系統年齡為39歲，綜合生理年齡為39.9歲。他認為醫學美容只能改變外貌，他本身就更注重從內而外散發的活力。
對此，呂良偉認為飲食至關重要；營養的攝取能促進腸胃健康和良好睡眠，進而減緩衰老速度。此外，規律運動和心態調整亦相當關鍵。
5種食物保頭髮健康
養髮祕訣方面，呂良偉透露自己常食黑芝麻、黑豆、木耳、枸杞及堅果，這些食物有助於氣血健康。他每天早上起床後，會先搓熱手指，然後按摩臉部和頭皮。
呂良偉又公開自己一日三餐飲食習慣，其中早餐注重高纖維和多樣化，特別推薦山藥以補氣；午餐則以抗氧化蔬菜為主，如茄子、花椰菜及番茄；晚餐則清淡少鹽，以減輕身體負擔。他在飯前會先喝一點茶，然後按照蔬菜、蛋白質、澱粉的順序進食。
40歲起肌肉易流失 強身必先練腳
呂良偉深信「人老腿先衰」，40歲後肌肉開始流失，若不增強肌肉力量，未來行走可能出現問題。他每天練習深蹲以強化大腿和臀部肌肉，維持下半身力量。飯後則會站立進行5至10分鐘的踮腳運動，鍛鍊小腿肌肉，幫助穩定血糖。
台灣減重專科醫生邱正宏曾於當地節目指出，70歲的人可以如呂良偉般充滿活力，亦可以因罹患慢性病而快速衰老，當中差異就在於「殭屍細胞」多寡；通常老化細胞會被免疫系統清除，使組織再生，但若未被清除，堆積在受損組織中，便成為殭屍細胞，導致端粒縮短、粒線體功能下降、DNA甲基化變化，進而引發老化甚至癌症。因此，維持良好的免疫力以清除殭屍細胞至關重要。
