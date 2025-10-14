名人健康｜68歲呂良偉生理年齡僅39歲 分享一日三餐養生餐單 必食5物養出濃密黑髮

呂良偉演出經典角色無數，現年68歲的他依然保持健美體態及一把烏黑濃密的頭髮，叫不少男士稱羨。早前他更大方分享驗身報告，顯示其生理年齡僅為39.9歲，足足「逆齡」近301年。他公開了他的飲食習慣、日常鍛鍊以及保持濃密黑髮的秘訣，強調飲食是保持年輕的關鍵，能夠「由內而外」展現活力和精氣神。

