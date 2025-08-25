59歲呂頌賢肺病入ICU一度昏迷 呼吸胸痛咳出濃痰或患肺炎 4種痰色健康狀況拆解
肺部感染入ICU兩星期 病情嚴重暴瘦40磅
麥景婷於昨日（24日）於微博發文指呂頌賢最初到急症室求醫，但因醫療失誤被安排出院，隨後病情惡化，再次入院並需留醫深切治療部14日。麥景婷形容呂頌賢入院期間經歷「驚濤駭浪」，就連醫護人員都表示個案「屬罕見及嚴重」，所幸最終仍順利康復出院，現已在家休養。
呂頌賢經歷昏迷：死過翻生
另一方面，呂頌賢亦有轉發妻子帖文並報平安：
「多謝大家關心，其實我整個過程我都在昏迷中，並沒甚麼感覺！只是辛苦身邊的人，為我難過擔心啦！不過這次真的知道了甚麼叫死過翻生，大家真的在忙碌中都要照顧好自己身體啊。」
1989年入行 96年演令狐沖一炮而紅
呂頌賢於1989年畢業於香港演藝學院，並與成龍的經理人陳自強簽約，首部主演電影《拳王》便入圍香港電影金像獎「最佳新人獎」。他後來加入亞視，與江華、伍詠薇、萬綺雯並稱為亞視「雙生雙旦」。1996年，他因在《笑傲江湖》中飾演「令狐沖」一角爆紅，這亦成為他的代表作。2008年，呂頌賢與拍拖多年的麥景婷結婚，兩人婚後決定不生育。
完成新作突發病危
呂頌賢早前擔任內地作品《無名江湖》的監製，並於6月在微博上表示：「終於等到明天殺青啦，好不捨得那麼有愛的一個劇組！好期待馬上就能跟大家見面，好期待《無名江湖2》」。然而，完成新作後不久，他便突發病危。
一年逾萬港人死於肺炎 長者發病死亡率近2成
據香港哮喘會資料，肺炎是指單一肺葉或整個肺部受感染而引起的發炎，可引起胸腔積液，一般由細菌、病毒及真菌所引起。在出現抗生素前，患上肺炎的死亡率可高達3分1。根據衛生署的數字顯示，2010年全港有超過5,800人因肺炎死亡，佔全年總死亡人數達13.6%；至2023年，全港共有11,334人死於肺炎。
肺炎｜持續咳嗽亂食藥可引發肺炎
人類肺部會抵禦不同的入侵，但如果肺部被細菌、病毒或真菌入侵就有可能引發發炎，其中又以肺炎球菌引致的細菌性肺炎最為常見。
肺炎可經帶菌者咳嗽及打噴嚏，或與患者近距離接觸傳播。接觸被患者鼻水或痰涎污染的物件亦可能引起肺炎。此外亦可因為口咽分泌誤入肺部所致，這些分泌物正常含有細菌或病毒，當口咽分泌錯誤進入肺部，身體的自然反應本應會將這些誤入物咳出，免疫系統亦會對抗入侵的病菌。
幼兒及長者因為身體機能未成熟或開始退化，加上免疫力不足，容易受感染；患有白血病、淋巴癌、胸肺病、心臟病、中風、腦癇症、有吞噬困難、甚至酗酒或濫藥都可增加患肺炎的風險。此外若出現上呼吸道感染，沒有正確處理，如胡亂使用止咳藥以致痰涎及細菌積聚都可引起肺炎。
肺炎可以發生在任何人身上，即使免疫力正常，都可能被一些毒性較強的微生物入侵而引起肺炎；同時，若免疫系統出現嚴重受損的人，亦可因一些本來不會致病的微生物入侵，並有機會引起致命性的肺炎。
肺炎｜5類人易受肺炎球菌感染
- 長者（65歲以上）
- 幼兒（2歲以下）
- 吸煙者
- 慢性病患者（如心血管疾病、糖尿病或慢性肺病）
- 免疫系統受損者
肺炎｜濃痰顏色反映可能疾病
持續咳嗽往往伴隨有痰。日本橫濱市立大學研究所醫學研究科呼吸器病學主任教授金子猛曾指出，痰是由氣管分泌的分泌物，用途是將異物、病原菌、病毒用黏液包覆並排出氣管之外；長期、大量有咳痰問題可以與多種嚴重疾病有關，如支氣管炎、肺炎、肺結核甚至肺癌。
金子猛提醒，咳嗽有痰持續2星期以上必定要立即求醫。他又提出一套以痰的顏色辨認可能疾病的方法，供各位參考：
1.黃色、綠色痰液
可能是肺炎、支氣管炎等細菌感染，也有可能是肺結核。
2.散發壞掉雞蛋般惡臭的痰液
可能是肺膿瘍，肺膿瘍是細菌破壞肺部組織使膿液聚積形成膿瘍。
3.常於晚上至早上期間出現
有可能是氣喘。
4.慢性、長期的痰液
可能是肺阻塞、氣喘、肺結核、支氣管擴張症等。
5.混雜血液
支氣管擴張症、肺癌、肺結核、肺炎、心臟衰竭都可能讓痰液混雜血液。醫學博士伊藤晴紀指出，痰液呈現紅色、茶色一定要注意，很可能不是一般的感冒咳嗽，務必盡快就醫。
6.鼻水會流進喉嚨中
可能是慢性鼻炎、鼻竇炎等。