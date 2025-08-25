59歲呂頌賢肺病入ICU一度昏迷 呼吸胸痛咳出濃痰或患肺炎 4種痰色健康狀況拆解

女星麥景婷近日透露，59歲丈夫呂頌賢因肺部感染細菌，病情一度危急，需入住深切治療部（ICU）。麥景婷形容呂頌賢近2個月經歷「死過翻生」，細菌甚至一度擴散至多個器官更一度昏迷，體重更因而暴跌40磅，提醒大眾切勿因過勞而忽略身體健康。

