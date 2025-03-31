中年好聲音3｜周國豐為做自己50歲裸辭 無長糧全年零收入 怕「死得慘」做定1個準備
8歲展開比賽人生 由朗誦唱歌到DJ
周國豐的「比賽人生」始於8歲，自小就參加朗誦、唱歌、演講、繪畫等多類型比賽，甚至連不被看好的運動比賽也曾嘗試過。他謙虛地笑稱：「雖然我的田徑真的一般，但我的游泳是很不錯的，曾經是校隊。」在無數場比賽中磨練出來的，是不服輸的意志與迎接挑戰的態度。
踏入社會後，他的比賽人生仍未結束，1989年他參加港台的DJ比賽，1991年又參加新秀歌唱大賽。他自認性格內向、不善交際，卻誤打誤撞踏入娛樂圈：「我相信是家人想我入這一行，多過我自己想入這一行。我本身的性格是很喜歡一個人，不喜歡說話，也不太喜歡在別人面前表演。」
升職快到驚 數年磨練畢生受用
周國豐在香港電台的職涯可謂順風順水，他亦意識到自己更適合幕後的行政管理，因此36歲開始轉型，從幕前走向幕後行政管理，自此用扶搖直上，但升職太快反而令他不安：「升職是升得很快，但快到我有點害怕。」管理工作雖然未必是其最擅長，但周國豐形容多得上天那麼「tough（艱辛）」的安排，令他在數年間快速成長，訓練他如何面對突如其來的困難或危機。
36歲學識做回自己 Alone不等於Lonely
「36歲對我來說是一個很重要的人生的年紀，即是一個轉捩點又或者分水嶺。」周國豐曾經結婚，但婚姻僅維持不足兩年。他坦言婚姻雖然失敗，自己卻非常感激前妻，形容對方令她再次成長，也促使他更清楚認識自己，不應為他人而活：「如果我當自己大概有70多歲命，我花一半去迎合別人就夠了，是否應該要抽另外一半時間去迎合自己呢？」
很多前輩或身邊的朋友經常問他：「怎樣算？你將來都要找個伴。」但他並不認同：「我不可以因為我將來老，要找人照顧而強行找一個人，其實我適合一個人多些，是很享受那種自由自在。當我開始了那種一個人很自由自在的精彩的時候，就會覺得這一種生活是我自己喜歡的，即是不需要去遷就也好，又或者大家去compromise（妥協）究竟今天要做些甚麼，又或者去旅行的時候要怎樣。我常常強調，Alone（獨自）不等於Lonely（孤獨）！」
50歲毅然裸辭 全年無工作零收入
出任香港電台前助理廣播處長，負責電台及節目策劃，本應前途無限、生活無憂，周國豐卻選擇在50歲之齡毅然辭職，「離開一個我工作了30多年的機構，我也只是做過一份工作。」周國豐笑言，自己早在25歲便希望實現不再工作的夢想，內心一直渴望過一種自由自在、不被工作束縛的生活。當有這個念頭時，正值新冠疫情爆發，令家人更加擔憂：「其實家人一直都不知道我有這個決定，所以他們知道之後是很反對的。」
不少人以為他作為公務員，辭職後依然有穩定的長糧收入，可以輕鬆地過日子，但實情並非如此。「有些人說，你不用擔心，你有長糧。Sorry，我是50歲離開之前的機構，我要60歲才可以拿長糧，即是我要等10年的時間。」為了安心，他仔細計算未來10年的財政狀況，「當我決定離開時已計算好，萬一我那10年完完全全不工作能否捱到60歲拿長糧呢？」周國豐自認個性極為謹慎，經反覆評估後確認財務鬆動，才作出最終決定。
就這樣，他度過了辭職後完全零收入的第一年，這一年，雖然沒有工作、沒有收入，卻是他人生中最輕鬆愉快的一段時光。隨後他收到來自TVB《中年好聲音》節目製作組的邀請，希望他擔任評判，「他們說這個節目除了一個歌唱比賽之外，其實是講人生的故事。」這個節目的理念打動了他，但過程卻充滿曲折：「我離開港台之後，始終是前公務員身份，離職時要過冷河。去到最後一刻政府才完成那個審批，在拍這個節目之前幾天，才收到通知說可以了。」
「我只怕死得很慘」 早買定CEO級醫療Plan
周國豐坦言，自己從小就是個「老積」的人，喜歡為將來作詳細的規劃，然而經歷新冠疫情的衝擊後，他的想法也產生了變化：「那幾年令到我意識到有很多事情原來不能想得那麼長遠，原來這個世界是不斷地在改變，而那種改變是我無法控制的。」但他承認，自己的性格就是這樣：「如果我不自己去做一些規劃的話，就會很不安心的那些人來的。」
身體健康是周國豐極其重視的一環，尤其是近年家人健康轉差，更讓他深刻體會到提早規劃健康的重要，「我不怕死，但我怕的是我死得很慘。」他自揭早在30多歲時已買醫療保險，即便身為公務員已經有基本醫保，他仍堅持「加碼」，甚至是買「CEO Plan」：「有些人會說我蠢，我是公務員來的，我有一個基本的醫保計劃，但是我看過後， No！Sorry！」
好友末期病的啟示 勿待出事才後悔
周國豐以身邊朋友的經歷作為教訓：「我身邊有太多朋友經常覺得幸運之神會眷顧他，一直都不做身體檢查，誰知有事發生的時候，已經去到那些症狀的末期，沒得救。」因此他語重心長地勸告年輕人：「你不知道自己身體那副偈什麼時候會出事，你不要以為自己現在20多、30多歲沒事，不是的，出事的時候你就會知道買保險的重要性。」除了身體健康，他亦格外重視心理健康：「當我們有Mental Health（心理健康）的時候，很自然就會對我們的身體健康，產生了一個連鎖的效應，就連身體健康都會有幫助。」