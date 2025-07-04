周驄離世｜「御用爺爺」周驄肺炎離世 長者患肺炎死亡率近2成 多無病徵 8大重點預防惡化
演出多部無綫劇膾炙人口
周驄於1998年加入無綫電視，出演多部電視劇照觀眾印象深刻，如《創世紀 II 天地有情》的「葉孝勤」；2008年，他在《溏心風暴之家好月圓》中飾演的「廿四孝公公」鐘泛達深入民心，並入圍當年萬千星輝頒獎典禮「最佳男配角」最後五強，其餘作品包括《美味情緣》、《團圓》、《純熟意外》和《當旺爸爸》等，最後一次電視演則為《逆天奇案》。
周驄與太太陳綺華育有三女一子，夫妻感情深厚。太太患癌期間，他推辭所有演出全心陪伴愛妻養病；2016年，他在TVB萬千星輝頒獎禮上奪得「萬千星輝演藝人大獎」，頒獎嘉賓則為資深演員兼好友胡楓及曾江。
豁達面對生死：帶笑離開死而無憾
自2018年起，周驄因太太陳綺華患癌而大幅減產，亦甚少公開露面；數年前，他接受專訪談及生死觀，道出自己的生死觀：
「我拍戲拍了幾十年，差不多60年，其實就像死過很多次；死亡是最公平的，無論你多富有或貧窮，聰明或愚笨，人人都要面對。」
周驄又認為人皆有一死，與其絕口不提不如豁達面對：「不提死亡並不代表它不會降臨。多年來，我送別了不少朋友，有些朋友臨走時氣喘吁吁，面部插滿喉管，看著都恐怖。不過也有些朋友平時沒什麼病痛，一入醫院就像睡著了般離去，這種人真是有福氣，走得好」。
對於自己的最後一程，周驄稱最好是預先準備好平安紙，還有就是臨走前能多吃美食。他又表示離去後想將骨灰撒在花園滋養泥土，「將我的愛心留在這個世界上」，稱「我哭著來到這個世界，如果臨走時能帶著笑容，那就死而無憾。」
一年逾萬港人死於肺炎 長者發病死亡率近2成
據香港哮喘會資料，肺炎是指單一肺葉或整個肺部受感染而引起的發炎，可引起胸腔積液，一般由細菌、病毒及真菌所引起。在出現抗生素前，患上肺炎的死亡率可高達3分1。根據衛生署的數字顯示，2010年全港有超過5,800人因肺炎死亡，佔全年總死亡人數達13.6%；至2023年，全港共有11,334人死於肺炎。
據香港保健協會資料，秋冬和冬春季節本是各類肺炎高發季節，而環境污染，空氣中的有害成分（如霧霾、汽車尾氣、灰塵或煙霧等）又增加了肺炎的發生。
老年人原本就是肺炎高發人群。60歲以上長者一旦發生肺炎，死亡率接近二成，為長者病亡原因第4位。肺部感染發生，多數病變發展迅速，甚至發生難治性的嚴重肺炎。長者感染肺炎，較有可能出現不顯著病徵，可以無發燒或咳嗽，同時又容易出現各種併發症，如長者本身患有長期病亦可能加快肺炎惡化。
長者防範肺炎8大重點
- 保持口腔清潔，每日早晚刷牙，或使用漱口液潔口。
- 積極參加戶外活動，增強體質，注意保暖；不吸煙，不酗酒。
- 積極預防上呼吸道感染，感冒和新冠感染；儘量減少外出，外出應戴口罩，並避開人群聚集地方。
- 保持室內空氣流通；長者房間溫度建議保持在22至24℃，濕度宜控制在50%至70%。
- 加強營養，選擇高蛋白質、低脂飲食，多吃新鮮蔬菜和水果。
- 儘量避免長期臥床。必須臥床的長者應定時翻身，床頭抬高30～45度。有誤吸入氣道風險的長者，進食時應將固體食物和流質分開。
- 積極治療原發病，特別是糖尿病、心腦血管病。
- 適時注射預防疫苗。