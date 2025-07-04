周驄離世｜「御用爺爺」周驄肺炎離世 長者患肺炎死亡率近2成 多無病徵 8大重點預防惡化

TVB資深演員周驄今日（4日）傳出因肺炎離世，享年92歲。周驄在其首部電影《碎琴樓》中擔任男主角，60年代成為光藝影片公司力捧的小生，出演了多部膾炙人口的作品如《苦命女兒》、《龍鳳劍》和《癡情兒女》等，演技深受觀眾喜愛。

