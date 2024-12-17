哈佛研究｜化妝品含致癌「永久化學物」PFAS 女性生育力恐降40% 3類產品含量最高
《整體環境科學》雜誌早前發表了一項由美國西奈山伊坎醫學院、哈佛大學及新加坡國立大學聯合進行的研究，針對新加坡「孕長期母嬰研究」（S-PRESTO）中382名育齡女性進行調查。
研究結果發現，血漿中PFAS濃度愈高，女性的生育能力愈低。每當血漿中PFAS水平升高一層，生育機率便下降5%至10%。血漿中PFAS含量最高的受試者，與含量最低者相比，懷孕及分娩的機率降低約30%至40%。
主要有害物質PFOS、PFOA、PFDA及PFHpA是導致生育能力下降的主要PFAS成分，尤其是PFDA，即使單獨存在，也會嚴重影響懷孕。研究作者提醒，計劃懷孕的女性應提高警覺，避免接觸PFAS，並採取預防措施減少風險。
3類化妝品PFAS含量最高
PFAS具有防水、防油、不沾等特性，常被添加於化妝品中以提高持久度。美國聖母大學曾發表研究，對美國及加拿大的231種化妝品進行PFAS測試，發現一半以上的產品對PFAS的反應呈陽性，其中3類含量較高：
- 粉底及眼部產品：56%檢出高濃度PFAS
- 唇膏：48%含PFAS，而不易掉色唇膏更高達62％
- 睫毛膏：47%含PFAS，尤其是防水睫毛膏，PFAS含量高達82%
由於PFAS可通過皮膚吸收或淚管進入體內，長期累積後，對人體健康構成潛在風險，計劃懷孕的女性更需注意。
PFAS可致癌 常見於日用品
PFAS（多氟烷基物質）是一種難以分解的化學物質，廣泛應用於日常物品，例如易潔鑊防污塗層、手機塗層、地毯、傢俬、快餐包裝等，具有防水、防油、防污的特性。然而，PFAS一旦進入人體，約需10年時間才能被分解，因此被稱為「永久化學物質」。長期攝入PFAS可能引發多種健康問題，包括致癌、甲狀腺疾病、肝損傷、生育能力下降及干擾內分泌系統等。
過往研究指出，PFAS對孕婦和胎兒的危害尤其明顯，若胎兒在子宮內接觸PFAS，日後患上自閉症的風險將會增加。此外，成年後亦會提升患腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌及骨髓癌的風險。
澳洲一項研究發現，易潔鑊上的5厘米裂縫，無論是由刮刀或匙羹刮出，均可釋放高達9,100顆塑膠微粒，這些微粒在烹調過程中會滲入食物，對健康構成潛在威脅。
美國早前一項針對2003至2014年約1萬名參與者的研究亦顯示，有7成樣本驗出5種常見的PFAS，並發現參與者體內的PFAS濃度會在進食快餐後24小時內上升。研究人員推測，這與外賣包裝紙或膠盒上的防油塗層所含PFAS物質有關。
8大PFAS日常接觸源頭
台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在健康節目《健康云之道》中指出，PFAS是歐盟多國已立法限制的有害物質，但其應用極為廣泛，幾乎無法完全避免日常接觸。他提醒，這些物質可能不知不覺被人體吸收，並殘留體內長達1至3年，潛在導致中毒或致癌風險。
8大常見PFAS接觸源頭
- 防污地毯及梳化表面
- 雨衣或防水外套
- 化妝品（如防水睫毛膏、不易掉色唇膏）
- 防油食品包裝紙/盒/袋（如外賣盒）
- 不沾特性的廚具（如易潔鑊）
- 油漆
- 殺蟲劑或除草劑
- 消防滅火泡沫
劉博仁解釋，PFAS主要特性是能使物品表面平滑、減少摩擦力，並提供防水、防油的功能，例如外賣盒使用PFAS塗層，可防止湯汁滲漏。然而，這些物質一旦透過皮膚、食物或空氣進入人體，便難以代謝排出，長期累積可能對健康造成嚴重影響，如致癌、內分泌失調等問題。他呼籲大眾多加留意日常用品成分，減少接觸含PFAS的物品，選擇更環保安全的替代品，降低健康風險。
如何降低體內PFAS水平？
2022年澳洲麥考瑞大學曾發表研究，證實定期捐血或捐血漿可有效降低血液中PFAS濃度約30%。這是目前首個發現可行措施的試驗，有望成為減少體內有毒化學物的方法之一。
預防建議：
- 避免使用含PFAS的化妝品，如防水睫毛膏、不易掉色唇膏等
- 減少接觸防水、防油塗層產品，改選環保替代品
- 定期檢查產品成分，選擇標明「不含PFAS」的產品