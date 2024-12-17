哈佛研究｜化妝品含致癌「永久化學物」PFAS 女性生育力恐降40% 3類產品含量最高

【化妝品/PFAS/永久化學物/致癌/不育】 不少女性日常習慣使用化妝品，然而一項哈佛大學聯合研究發現，化妝品中常見的「永久化學物」PFAS，會破壞女性生殖激素，導致生育能力降低，甚至增加健康風險，包括致癌及不育。

