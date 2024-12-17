哈佛70萬人大型研究 揭8大逆齡長壽生活習慣 最長延壽20年60歲開始仍未遲

一般人都會希望長壽，但就未必知道要達成甚麼具體目標才能夠令壽命延長。美國哈佛大學一項研究顯示，即使從60歲開始養成良好的生活習慣，仍然可以延長壽命達20年。這些習慣不僅簡單易行，還能顯著降低多種慢性疾病的風險。

