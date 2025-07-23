基孔肯雅熱｜世衛警告疫情或大規模爆發 各區蚊患一覽 傳播途徑/病徵/預防方法拆解

世界衞生組織（WHO）日前警告，基孔肯雅熱（Chikungunya）疫情有機會大規模爆發，促請各地政府加強防控措施。內地廣東佛山近日爆發疫情，累計錄得2,285宗確診個案，大部分集中在順德區。港府今日（23日）召開跨部門會議，當局表示，隨着雨季展開及暑假出入境人流增加，各部門已加強防蚊滅蚊行動，包括持續更新蚊患黑點名單，並深化一系列措施，例如清除蚊蟲滋生源頭、施放滅蚊幼蟲劑及設置誘蚊器等。

