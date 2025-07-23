基孔肯雅熱｜世衛警告疫情或大規模爆發 各區蚊患一覽 傳播途徑/病徵/預防方法拆解
衞生防護中心資料顯示，本港自2019年11月以來未再出現基孔肯雅熱呈報個案，當年共有11宗，其中以7月最多。雖然本港今年未錄確診，當局已預先部署應對輸入個案風險，並會持續監察鄰近地區的疫情變化。基孔肯雅熱的病徵、傳播途徑及防護方法一覽。
基孔肯雅熱｜最新7月白紋伊蚊誘蚊器指數
基孔肯雅熱主要經由帶有病毒的雌性伊蚊叮咬而傳播。當病媒蚊叮咬了受感染的人後，便可能帶有病毒，若再叮咬其他人，便有機會將病毒傳開。雖然本港未發現可傳播基孔肯雅熱的埃及伊蚊，但另一種同樣具傳播能力的白紋伊蚊卻是本地常見蚊種。根據食環署網頁，以下為本港各區最新誘蚊器指數，指數較高地區包括馬灣（24.4%）、藍田及秀茂坪（19.7%）、元朗市中心（17.3%）、葵涌（16.2%）等。
|行政區
|監察地區
|2025年7月分區誘蚊器指數
|中西區
|中環及金鐘
|6.9%
|東區
|北角
|13.9%
|南區
|薄扶林
|8.5%
|離島區
|長洲南
|5.8%
|離島區
|長洲北
|10.3%
|離島區
|東涌
|3.0%
|油尖區
|尖沙咀
|7.1%
|深水埗區
|長沙灣
|10.0%
|深水埗區
|荔枝角
|5.4%
|九龍城區
|何文田
|10.2%
|九龍城區
|九龍城北
|8.4%
|黃大仙區
|鑽石山
|11.2%
|觀塘區
|藍田及秀茂坪
|19.7%
|觀塘區
|油塘及茶菓嶺
|6.3%
|西貢區
|西貢市
|14.2%
|西貢區
|牛寮及木棉山
|6.1%
|大埔區
|大埔西
|12.9%
|北區
|粉嶺
|7.5%
|元朗區
|元朗市中心
|17.3%
|荃灣區
|荃灣市中心
|14.9%
|荃灣區
|馬灣
|24.4%
|荃灣區
|上葵涌
|1.8%
|葵青區
|葵涌
|16.2%
|葵青區
|荔景
|13.9%
|葵青區
|青衣北
|15.5%
誘蚊器指數｜第一級別
誘蚊器指數低於 5.0%：白紋伊蚊分布並不廣泛
密度指數介乎 1.0 至 1.5：在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊數量不多
誘蚊器指數｜第二級別
誘蚊器指數介乎 5.0% 至低於 20.0%：白紋伊蚊分布頗為廣泛
密度指數介乎 1.6 至 2.4：在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊數量稍多
誘蚊器指數｜第三級別
誘蚊器指數介乎 20.0% 至低於 40.0%：白紋伊蚊分布廣泛
密度指數為 2.5 或以上：在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊數量較多
誘蚊器指數｜第四級別
誘蚊器指數為 40.0% 或以上：白紋伊蚊分布非常廣泛
基孔肯雅熱｜病原體
基孔肯雅熱是由基孔肯雅熱病毒引起，是一種經蚊子傳播的傳染病。基孔肯雅熱已在一百一十多個國家被發現，當中包括非洲、亞洲、歐洲、美洲和印度洋及太平洋群島等地。
基孔肯雅熱｜病徵
患者感染基孔肯雅熱後會出現發燒和嚴重關節痛。「基孔肯雅」是源自非洲馬孔德語中的一個詞，意思是「變得扭曲」，描述患者關節疼痛彎着腰的模樣。其他常見症狀包括肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和出現紅疹。症狀通常是自限性的，一般持續數天。但有些患者的關節痛可能會持續數月，甚至數年。
由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，並多數與其他已存在的健康問題有關。大部分患者可以完全痊癒。在偶爾的情況下，基孔肯雅熱病毒可引起眼、心臟及神經的嚴重併發症。新生兒、年紀較長人士及長期病患者出現重症的風險較高。現有證據顯示，曾經感染過基孔肯雅熱病毒的人士對再次感染具有免疫能力。
基孔肯雅熱｜傳播途徑
基孔肯雅熱主要透過帶有基孔肯雅熱病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類。當基孔肯雅熱患者被病媒蚊叮咬後，病媒蚊便可能受到感染，若再叮咬其他人，便有機會將病毒傳播。
香港並未有發現傳播基孔肯雅熱的埃及伊蚊，但同樣可傳播基孔肯雅熱的白紋伊蚊卻屬於本港常見的蚊品種。這些蚊子主要在白天叮咬人，而叮咬的高峰期在清早和傍晚。
在罕有情況下，基孔肯雅病毒也可在嬰兒出生時由母體傳給新生嬰兒。
基孔肯雅熱｜潛伏期
潛伏期為2至12天，通常為3至8天。
基孔肯雅熱｜治理方法
目前沒有特定的抗病毒藥物治療基孔肯雅熱，治療方法主要是紓緩症狀，包括使用退燒藥、止痛藥和補充體液。
基孔肯雅熱｜預防方法
目前沒有預防基孔肯雅熱的疫苗在本港獲註冊。預防基孔肯雅熱的最佳方法是避免被蚊子叮咬，以及防止蚊子繁殖。
基孔肯雅熱｜外出防蚊方法
1. 穿著寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲。
2. 於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺（DEET）成分的昆蟲驅避劑。
孕婦及 6 個月或以上的兒童可以使用含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。在一般的情況下，孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%。如前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺。
3. 採取其他關於戶外活動的預防措施：
- 避免使用有香味的化妝品或護膚品
- 依照指示重複使用昆蟲驅避劑
- 如同時使用昆蟲驅避劑及防曬液，應先塗防曬液再塗上昆蟲驅避劑
基孔肯雅熱｜家居防蚊方法
1. 防止積水
- 每星期為花瓶換水一次
- 避免使用花盆底盤
- 緊蓋貯水器皿
- 確保冷氣機底盤沒有積水
- 把用完的罐子及瓶子放進有蓋的垃圾箱內
2. 避免蚊蟲滋生
- 應妥善存放食物及處理垃圾
基孔肯雅熱點傳播？
基孔肯雅熱主要透過帶有病毒的雌性伊蚊叮咬傳播，最常見的傳播媒介包括埃及伊蚊與白紋伊蚊。雖然香港未有埃及伊蚊，但白紋伊蚊在本港十分普遍，尤其在夏季活躍，具傳播風險。
基孔肯雅熱會死？有疫苗嗎？
大部分患者可完全康復，嚴重併發症和死亡情況罕見，多與本身患有長期病有關。暫時無註冊疫苗或特效藥，治療以紓緩症狀為主（如退燒、止痛）。曾感染者一般對病毒具免疫力。
白紋伊蚊邊區最多？最新指數？
根據2025年7月最新資料，白紋伊蚊指數較高地區包括：馬灣（24.4%）、藍田及秀茂坪（19.7%）、元朗市中心（17.3%）、葵涌（16.2%）等。這些蚊子主要在白天叮咬人，而叮咬的高峰期在清早和傍晚，要特別注意。
基孔肯雅熱同登革熱有咩分別？
兩者同屬蚊傳病毒病，病徵都包括發燒、肌肉關節痛。不過，基孔肯雅熱關節痛較嚴重、可持續數月，而登革熱則較常引致出血或休克。兩者皆無特效藥，最重要係防蚊及避免積水滋生蚊蟲。