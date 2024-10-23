士多啤梨清洗法｜士多啤梨表面如「養蟲生態圈」 6招清洗防食蟲落肚

士多啤梨因其甜美口感和濃郁香味而備受歡迎，但你可知道它其實暗藏不少昆蟲？化學專家K Kwong（鄺士山）形容自己甚少食士多啤梨，列出5大原因，指出士多啤梨實為昆蟲溫床，其外層甚至已是一個「完整的生態系統」，對於士多啤梨愛好者，他建議用6大方法處理以避食下「活蟲士多啤梨」。

