士多啤梨清洗法｜士多啤梨表面如「養蟲生態圈」 6招清洗防食蟲落肚
香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山）近日於Facebook專頁表示，自己很少吃士多啤梨，原因在於士多啤梨上常見到昆蟲。他分享道：「有朋友唔信，佢話食果D士多啤梨見唔到有蟲喎。」但K Kwong進一步解釋，士多啤梨無蟲的原因其實很簡單：「你買嘅士多啤梨可能加咗大量農藥，或者你隻眼唔係顯微鏡。」
士多啤梨多蟲並非偶然，而是由多個客觀因素決定。K Kwong形容，整顆士多啤梨像一個「完整嘅生態系統」，能為多種昆蟲提供棲息和養分。以下是形成此現象的五大原因：
1. 士多啤梨屬漿果易藏蟲
士多啤梨屬於漿果類水果，其皮非常薄，一旦遭受破損便容易成為昆蟲繁殖的溫床：
- 凹凸的果面為微小昆蟲提供隱藏空間
- 果蠅特別喜歡在這類薄皮水果上產卵，因為幼蟲能輕易穿透
2. 貼地面生長
士多啤梨的貼地生長方式亦增加了昆蟲孵化的可能：
- 降雨和淋水時，泥土中的微生物和蟲卵容易被水點彈上果實表面
- 這些微生物是昆蟲的重要糧食，進一步促進昆蟲的繁殖
3. 高糖份和香味吸引昆蟲
士多啤梨的甜味和濃郁香氣對昆蟲極具吸引力：
- 高糖分提供能量來源，吸引果蠅等昆蟲
- 香味散發的化學成分亦能誘引飛蟲靠近
4. 潮濕環境利於害蟲滋生
士多啤梨喜歡潮濕的生長環境，這正是害蟲繁殖的理想條件：
- 蝸牛和鼻涕蟲等害蟲容易棲息在潮濕的環境中
5. 薄葉易受蟲害
士多啤梨的葉片纖薄，極易受蟲害侵襲：
- 葉片的脆弱結構為昆蟲提供了理想的棲息和進食場所
6招確保士多啤梨無活蟲
如果想食用不含活蟲的士多啤梨，K Kwong建議以下幾個方法：
- 選購特定國家產品：某些國家使用足夠的殺蟲劑，能有效抑制昆蟲
- 用鹽水清洗：鹽水可令大部分昆蟲脫水而死
- 用醋清洗：酸性物質能使大部分昆蟲收縮，無法再黏附於果實
- 用梳打粉水清洗：梳打粉的鹼性會分解大部分昆蟲的油脂保護層，導致昆蟲死亡
- 大量清水沖洗：利用水流將殘留的蟲體和微生物沖走
- 烈酒清洗：酒精能溶解昆蟲的油脂
K Kwong：唔食最好
他隨後在回答網民詢問時又明言「唔食最好」，對於網民稱「日本即摘士多啤梨係咪即係蟲蟲放題」，他亦表示認同。至於「啲士多啤梨明明買番嚟好靚好大好完美，但次次浸完都會變成有啲地方爛咗嘅?」他則指其實「啲蟲一早已經咬爛咗裡面」。
4招驗證靚士多啤梨
國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露曾表示，若土壤或水源遭受污染，種植的水果和蔬菜可能會受到病毒或污染物的影響。因此，從正規渠道購買及正確清洗尤為重要。在選購士多啤梨時，她建議消費者依據以下4個重點進行感官判斷，而不應單憑外貌是否畸形來判定品質：
- 士多啤梨籽呈金黃色
- 散發濃郁果香
- 外表顏色均勻一致
- 品嘗時果肉結實，不見空心
考慮到檢疫、運輸及儲存條件可能影響品質，王思露建議優先於超市或連鎖店選購士多啤梨。購買時，需檢查包裝和標籤是否完整無損，並妥善保存收據，以便日後發現品質問題時能迅速解決。
3步清洗士多啤梨
為了有效去除表面灰塵及農藥殘留，專家提供了3個簡單步驟：
- 用流動清水沖洗：先以清水沖洗表面，去除泥塵及雜質。
- 浸泡3至5分鐘：可選用淘米水、小蘇打水、澱粉水或食鹽水進行浸泡，專家特別推薦使用小蘇打水，效果更佳。
- 再次沖洗30秒：用清水徹底沖洗，去除可能殘留的清潔物質。
王思露指出，焯水也是一種有效的清潔方法。將士多啤梨用清水沖洗後，快速放入熱水中焯一會再取出晾乾。此方法可有效去除農藥殘留，且對士多啤梨的營養成分影響較小，實驗顯示此操作的去除效率接近80%。