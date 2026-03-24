夜晚太攰唔刷牙？日本研究：睡前不刷增心臟病風險 日刷3次心衰風險降12％ 4招護齒必學
夜間刷牙具關鍵作用
日本大阪大學醫院團隊於2023年在國際權威期刊《Scientific Reports》發表了一項研究，團隊針對1675名住院患者進行長期追蹤分析。研究人員按患者日常刷牙習慣精準分為四大組別：
1.早晚皆刷牙組
2.僅晚上刷牙組
3.僅早上刷牙組
4.完全不刷牙組
研究發現在預防心血管事件的存活率上，早晚皆刷及僅晚上刷牙的組別，表現顯著優於完全不刷牙的病患。
「僅早上刷牙」無助護心
研究數據顯示，在非吸煙群體中，「僅早上刷牙」與「完全不刷牙」患者的心血管預後情況同樣惡劣，兩者皆顯著差於有夜間刷牙習慣的組別。
這意味著若放棄睡前清潔，單靠「早上刷牙」根本無法彌補夜間細菌對心血管系統造成的長效傷害。專家明確指出，睡前維持口腔潔淨是降低心血管風險的必備元素。
夜間口腔環境巨變 細菌易趁虛而入
為何夜間刷牙防護力遠勝早上？這與睡眠時的生理變化息息相關。在日間，唾液是天然「清道夫」，能有效抑制細菌生長並中和酸性。
然而進入睡眠後，唾液分泌量出現斷崖式下跌，驟降至日間的八分之一甚至十分之一。失去唾液沖刷的口腔猶如溫暖潮濕的靜止培養皿。若睡前未徹底清除牙菌膜及食物殘渣，致病菌將在睡眠期間無干擾地大量繁殖，分泌酸性物質與毒素，不僅破壞牙周組織，更為細菌入侵血液打開方便之門。
口腔細菌如何攻擊心血管系統？
口腔與心血管的致命連結在於「系統性發炎」。當牙周發炎產生微小潰瘍時：
1.細菌直接入血：高毒性細菌穿透受損牙齦，進入全身血液循環
2.損傷血管內皮：細菌毒素刺激免疫系統釋放大量發炎因子，直接破壞心血管內皮
3.加速動脈硬化：促使血管形成粥樣硬化斑塊，大幅增加心肌梗塞與中風等致命危機的機率
每日刷牙3次 心臟衰竭風險再降12%
其實過往以有研究發現刷牙影響心血管健康，歐洲心臟病學會2019年一項大型研究，分析了逾16萬名健康人士長達10.5年的健康數據。結果發現，與每天只刷0至1次牙的人相比，每天刷牙3次或以上的人士，罹患心房顫動的風險降低了10%，發生心臟衰竭的風險更顯著減少12%。
4大夜間護齒貼士
1.睡前必刷牙：無論多疲累，都必須將睡前刷牙視為不可妥協的健康底線，切斷細菌夜間繁殖鏈。
2.配合牙線或牙間刷：單靠牙刷只能清潔牙齒約六成表面。牙縫是牙周致病菌最活躍的溫床，睡前必須使用牙線進行物理性清除。
3.刷足2分鐘：多數人刷牙平均不到45秒。建議採用「巴氏刷牙法」，確保每次刷牙達2分鐘，有效瓦解結構堅固的牙菌膜。
4.牙齦出血要注意：若刷牙或用牙線時流血，代表牙周組織已經發炎，細菌正擁有進入血液的通道。此時不應避開流血位置，反而要更仔細清潔並盡早求醫。