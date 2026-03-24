夜晚太攰唔刷牙？日本研究：睡前不刷增心臟病風險 日刷3次心衰風險降12％ 4招護齒必學

結束一天忙碌，許多人只想秒睡，心想「明早才刷牙」。但這個偷懶行為恐將心臟置於險境！日本一項研究警告，睡前漏刷牙會顯著增加心血管疾病發生風險。傳統認為刷牙只為防蛀牙，但實證揭示，口腔細菌與全身血管健康有致命連結。

