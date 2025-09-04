保溫杯清潔｜不銹鋼保溫杯易有金屬異味 專家教2種清潔劑簡單除味 洗錯方法易變細菌溫床

不鏽鋼保溫杯耐用又環保，受不少打工仔愛用，然而保溫杯使用一段時間後亦容易產生難聞異味。針對此問題，有毒物科專家就建議，保溫杯每次用完後應立即清洗，亦建議使用洗碗海綿配合2種清潔劑清洗保溫杯，簡單清洗就可去除不銹鋼保溫杯異味。

