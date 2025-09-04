保溫杯清潔｜不銹鋼保溫杯易有金屬異味 專家教2種清潔劑簡單除味 洗錯方法易變細菌溫床
不鏽鋼保溫杯耐用又環保，受不少打工仔愛用，然而保溫杯使用一段時間後亦容易產生難聞異味。針對此問題，有毒物科專家就建議，保溫杯每次用完後應立即清洗，亦建議使用洗碗海綿配合2種清潔劑清洗保溫杯，簡單清洗就可去除不銹鋼保溫杯異味。
2種型號保溫杯較安全
綜合台灣傳媒報道，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，購買不鏽鋼保溫杯時應優先考慮304或316材質；304材質的鎳含量為8%，316材質則為10%。這些含鎳的不鏽鋼杯一般抗生鏽且更為耐用。相比之下，200系列的不鏽鋼杯可能會使用較便宜的錳來替代鎳，防生銹表現較為遜色。
錳中毒的風險與選擇建議
顏宗海續指，錳中毒可能導致退化性腦病變，但這情況通常發生在大量接觸的職業環境中，而事實上目前亦鮮有因使用含錳保溫杯而導致中毒的案例。
保溫杯正確清洗方法
針對不鏽鋼保溫杯使用久後出現的異味，顏宗海指前方可能是由於曾盛載濃味飲品，又或者杯本身的金屬味所致。他建議保溫杯每次使用後均應立即清洗，並將蓋子等配件完全拆開清洗；一般情況建議可以用洗碗海綿配合洗潔精清洗，如異味過重則可改用檸檬酸，但要記得清洗後要徹底晾乾，用烘碗機烘乾就更有效去除異味。
避免用鋼絲刷清潔
顏宗海提醒，清洗不鏽鋼保溫杯或飯盒時切忌用鋼絲刷，否則容易造成刮痕，令細菌污垢更易累積，進而縮短使用壽命。此外，新買的不鏽鋼保溫杯可能因存放時間太長而異味較重，只需多次清洗並保持乾燥即可有效去除異味。
消委會測試18款保溫杯 9款不銹鋼杯有重金屬溶出
