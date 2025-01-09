相隔1年夫妻先後患腸癌 醫生揭1種慳家習慣惹禍 4大錯誤飲食習慣埋病因
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癌症基本上不會傳染，如果一家人先後患上同一種癌症，有可能是由於家族遺傳，亦很大機會與生活作息有關。內地一對夫妻早前就先後被診斷出罹患腸癌，調查後就發現與二人先後患癌，其實與一種慳家習慣而起。
夫妻同患大腸癌 幸發現及時未擴散
綜合內地傳媒報道，杭州章姓男子與孫姓妻子於去年4月初接受無痛胃腸鏡檢查，結果顯示兩人均有大腸息肉。章男的橫結腸肛側發現一處不規則腫塊，而孫女則在直乙移行部位發現類似腫塊。病理檢查結果顯示為高級別上皮內瘤變。為了及時處理，醫生在半個月後為他們安排了內鏡下摘除術。
醫生表示，幸好這對夫妻發現得早，屬於結直腸癌的早期階段，後續只需定期復查即可。及時治療意味著他們的生存期較長，未來的生活質量也不會受到太大影響。
癌症不傳染 「夫妻癌」多與作息相似有關
夫妻同時患上同一種癌症的情況在臨床上並不常見。癌症本身並不具傳染性，「夫妻癌」的出現主要是因為夫妻雙方相似的生活方式，尤其是飲食習慣、情緒和環境污染等因素。以這對夫婦為例，醫生認為他們患上腸癌與不良飲食習慣有很大關聯。章男表示，他和妻子在飲食上不太注意，經常將吃不完的剩菜放入雪櫃，然後在下一餐繼續食用，有時還會與新鮮食材混合烹調，常常一餐飯食3日。
醫生進一步了解後發現兩名事主日常生活相當節儉，並歸納出以下4項高危行為：
- 每日只煮一次飯，午餐特別多煮一些，留待晚上翻熱再吃。
- 吃不完的菜不捨得扔掉，有時會與新鮮菜一起煮。
- 喜歡吃醃肉、醬鴨、滷鴨、鹹魚等，賣不掉的蔬菜會做成醃菜，早餐配白粥食用。
- 丈夫幾乎每晚睡前都會飲燒酒。
醫生指出，醃製食品和隔夜飯菜中含有較高的亞硝酸鹽，過量的亞硝酸鹽進入人體後，會在口腔、胃和腸道中與蛋白質的分解產物胺結合形成亞硝胺，這是一級致癌物，具有引發食道癌、胃癌和腸癌的高度風險。
直腸癌症狀及預防方法
醫生提醒，如果出現以下症狀，應及早就醫：大便性狀改變，如糞便形態異常或便中帶血；陣發性腹痛，早期可能不明顯或僅有隱痛，排便時疼痛可能加重；排便習慣突然改變，如排便次數增加或有排便不盡感。此外，醫生建議大家平時少吃油炸、醃製和高脂肪食物，多攝取新鮮蔬菜水果，適當增加主食中粗糧和雜糧的比例，避免過於精細的飲食。同時，應保持健康的生活方式，適度運動，並控制體重。