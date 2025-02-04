大S流感猝逝｜台媒引消息：大S真正死因為敗血症 醫生拆解流感vs敗血症關係
網傳大S急診科紀錄 血氧大降仍出院
今日再有大S重病在日本求醫的細節流出，有網民貼出疑似町立醫院急診科紀錄，大S當時血氧飽和度已降至89%，肺部出現明顯濕囉音，醫療團隊曾建議住院，但在接受退燒針劑後，患者選擇返回旅館自行觀察。
至翌日上午10時，醫生建議轉診至東京綜合醫院，但因回程機票已定而遭拒絕。當日下午返回途中，大S突然呼吸驟停，隨即折返最近的社區診所，當時CT影像顯示雙肺已呈現白肺狀態。最終，於2日凌晨宣告不治。
此事引發網民熱議，不少人認為，除了日本醫療分級制度的限制外，認為大S與家屬可能低估了甲型流感的嚴重性，未及時住院治療，亦是導致悲劇發生的重要因素之一。
醫生解釋：肺炎可引發敗血症
另外，有台媒引述「東京消息人士」說法報道，指大S的真正死因並非肺炎，而是敗血症。台灣胸腔外科專家杜承哲醫生表示，這兩者並不矛盾，肺炎確實可能併發敗血症。他進一步解釋，肺炎導致的病情變化通常有兩種方向：一是血氧濃度下降，可能引發急性呼吸窘迫症候群（ARDS）；二是血壓下降，當血壓過低時，治療手段受到限制，即使使用人工心肺（ECMO）也難以改善，反而可能讓感染進一步失控。
杜承哲形容，肺炎與敗血症同時發生並不奇怪，猶如有人墜樓後，法醫驗屍時發現死因是「頭部外傷、內出血及多處骨折」，這些並不互相矛盾。他指大S的情況有可能是敗血症導致的敗血性休克。
流感或引發奪命「細胞激素風暴」
中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬分析，大S年僅48歲，屬於相對年輕的患者，死亡原因可能與細胞激素風暴（Cytokine Storm）有關。他解釋，年輕人免疫系統活躍，當受到強烈病毒感染時，身體可能產生過度免疫反應，導致自身免疫攻擊器官，進而引發病毒性敗血症。
此外，大S過去曾有心臟病史，黃高彬指，當免疫反應過度活躍，可能損害心臟肌肉，引發心肌炎，最終導致心衰竭。他亦提及，台灣於2024年底流感疫情持續嚴峻，並在農曆新年前後感染人數達高峰，尤以幼童及長者為主要群組。
醫生：體型太瘦或損免疫力
台安醫院醫療品質副院長、感染科專家楊祖光則指出，大S曾有兩次流產經歷，這可能與免疫因素有關，而免疫力較低的人士更容易因流感併發重症。他補充，氣喘患者若感染流感，且長期使用類固醇抑制免疫反應，亦會增加發展為重症的風險。
楊祖光續稱，大S體型較瘦，若長期營養攝取不足，亦會影響免疫力，進而增加感染風險。他強調，流感病毒傳播迅速，透過血液可侵襲全身各器官，包括肺部、心臟及神經系統，導致嚴重併發症，例如肺炎、腦炎及心臟衰竭。
台安醫院心臟內科專家林謂文亦提醒，更年期女性罹患心血管疾病的風險較高，而當感染流感病毒時，可能進一步加劇身體的炎症反應，提高心血管受損及死亡風險。
外遊宜帶平安藥
針對目前的流感疫情，醫學專家提醒，市民外遊時應考慮隨身攜帶抗病毒藥物，以便在出現輕微症狀時立即服用，減低病情惡化的機會。
台灣疾管署亦建議，市民應避免在人潮密集的地方長時間停留，並養成戴口罩及勤洗手的習慣，以降低感染風險。此外，65歲以上長者、幼童及慢性病患者等高風險族群應儘早接種流感疫苗，以獲得保護力。
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日本一周增逾5.4萬宗感染個案
根據日本當局於1月31日公布的數據，1月20日至26日期間，全日本約5000個哨點醫療機構共通報54,594宗流感個案，平均每個機構接收11.06例。相較於去年12月下旬的高峰（平均64.39例），最新數據顯示疫情有緩和跡象。然而，台灣疾管署強調，當局仍會持續監控流感疫情發展，以防止病毒再度大規模傳播。