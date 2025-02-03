大S徐熙媛染流感猝逝｜醫生拆解2大奪命原因 流感併發肺炎6類人士高危

台灣48歲知名女星徐熙媛近日驚傳離世，家屬證實她在新年期間舉家到日本旅遊，期間不幸感染流感、併發肺炎離世。據衛生防護中心數字顯示，2023-24年度流感季中，香港共錄得1,182宗嚴重流感個案，當中包括799宗死亡個案。有本地醫生接受《日日健康》訪問時曾指出，流感與一般感冒病徵相似容易混淆，嚴重情況可併發肺炎、心肌炎及腦炎，甚至奪命。

