大S徐熙媛染流感猝逝｜醫生拆解2大奪命原因 流感併發肺炎6類人士高危
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台灣48歲知名女星徐熙媛近日驚傳離世，家屬證實她在新年期間舉家到日本旅遊，期間不幸感染流感、併發肺炎離世。據衛生防護中心數字顯示，2023-24年度流感季中，香港共錄得1,182宗嚴重流感個案，當中包括799宗死亡個案。有本地醫生接受《日日健康》訪問時曾指出，流感與一般感冒病徵相似容易混淆，嚴重情況可併發肺炎、心肌炎及腦炎，甚至奪命。
醫生拆解感冒VS流感差異
社會醫學專科醫生方玉輝曾接受《日日健康》醫聊室訪問，拆解一般感冒及流感之間的主要分別：
潛伏期
- 感冒：潛伏期較短，一般1至2天
- 流感：潛伏期約1至4天
症狀及嚴重程度
感冒的症狀通常較輕微：
- 流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、輕微咳嗽
- 有時可能出現輕度發燒、疲倦、頭痛
流感病徵更明顯且嚴重：
- 全身症狀：高燒、周身骨痛、肌肉酸痛、頭痛
- 持續高燒：即使服用退燒藥後，發燒會反覆出現
- 倦怠無力：患者全身乏力，甚至無法進行日常活動
- 併發症風險：如肺炎、心肌炎、腦炎等，尤其在高危人士中更為常見
如何分辨感冒及流感？
- 感冒：症狀較輕，患者多數仍可正常上班、上學，病程約2至5天，適當休息後可自行痊癒
- 流感：症狀重，患者往往需要臥床休息，病程長達1至2週，恢復較慢
6類人高危易現併發症
- 長者：65歲或以上
- 幼童：特別是5歲以下的兒童
- 慢性病患者：如心血管疾病、糖尿病、慢性肺病患者
- 孕婦：孕期免疫力較低
- 醫護人員：經常接觸患者，暴露風險較高
- 長期吸煙者：免疫力較低，更容易感染
6大方法自保
- 加強個人防護：提前接種疫苗，並加強個人防護，例如佩戴口罩、勤洗手。
- 勿參加人多擠迫的活動：如聚會、演唱會、公共交通工具高峰時段
- 勿密閉空間久留：如空氣不流通的辦公室、課室
- 勿在生病時外出：如感冒或流感患者應戴口罩並避免外出，以免傳播病毒
- 定期消毒家居：使用稀釋漂白水清潔門把手、桌面等高頻接觸區域
- 保持身體健康：均衡飲食、多喝水、規律運動、充足睡眠
24小時可致呼吸衰竭 流感併發肺炎難治療
中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音曾指出，大部分健康成年人感染流感後可自行痊癒，但部分患者會出現嚴重併發症，其中65歲以上長者，有心血管疾病、糖尿病、氣喘、慢性肝腎疾病、腫瘤與免疫不全病患等慢性病的成年人均屬高危；同時有吸煙習慣、肥胖的年輕人亦屬肺炎併發症的高風險群族。
張凱音續指，流感肺炎併發症最棘手地方在於難治療，可以在24小時內引致呼吸衰竭，重症者必須送加護病房。她又指，長者感染流感後不一定有典型的流感症狀，病徵可以是精神差或氣喘，亦可以沒有明顯發燒而令人以為是一般感冒，到察覺情況嚴重時已感染至下呼吸道，變成肺炎。
醫生拆解大S病逝2大原因
台灣胸腔內科醫生蘇一峰接受台灣傳媒《三立新聞網》訪問時指出，免疫力正常且沒有慢性病的中年人，感染流感重症的機率約為1%。他分析48歲的大S染流感併發肺炎離世的原因有二，包括：
1.旅行途中免疫力下降
旅行中一般會較為勞累，令免疫力下降、較易染病，病情亦可以快速惡化，導致流感併發肺炎重症。
2.人在外地延誤就醫
人在外地難免人生路不熟，即使身體不適都可能會先食藥遏止病徵，等到病情惡化（如氣喘）時才就醫，當中可能已錯過接受治療，甚至插喉的最佳時機。
對於大S會否患有慢性病，蘇一峰指根據以往報道，大S有癲癇、二尖瓣膜脫垂問題，但病情似乎不重。他解釋指嚴重癲癇者會因藥物而無法流暢說話，大S仍可當藝人，顯示癲癇情況不嚴重；至於為何大S會因流感併發肺炎病逝，他認為運氣不佳亦可能是原因之一。
圖片來源：IG@hsushiyuan、網上圖片