大S 流感

導遊公開大S完整遊日行程 首日已不適5日內猝逝 醫生警告：7大症狀勿忽視

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台灣女星「大S」徐熙媛日前舉家遊日，期間不幸因流感併發肺炎離世，享年48歲。有台灣傳媒報道，指大S出發前已有流感徵狀，到埗後曾經就醫但未有接受進一步治療，其後病情急轉直下、最終失救。有衛生機構提醒，大部分流感雖屬輕症，但一旦延誤治療就有機會令病情加重，提醒如發現有7種病徵就要儘快求醫。
大S 流感 大S徐熙媛遊日期間因流感併發肺離世，享年48歲。（圖片來源：網上圖片）
大S徐熙媛遊日期間因流感併發肺離世，享年48歲。（圖片來源：網上圖片）

遊日前已不適 2度求醫終失救

綜合台灣傳媒報道，大S徐熙媛於年初一（1月29日）抵達日本，出發前已感身體不適，其後她到箱根浸溫泉，期間身體不適未見紓緩；至年初三（1月31日）晚上，大S病情急轉直下，由救護車送院。翌日（2月1日）大S轉往東京，但病情仍未好轉，至昨日（2月2日）再度往醫院就醫，其後不幸失救離世。

遊日導遊：曾有哮喘症狀 服藥後未進一步治療

另一方面，自稱是大S舉家遊日時的導遊亦於小紅書披露事件時間軸；帖文指大S到埗首天已有咳嗽，並有哮喘症狀，到達箱根後從1月30至31日都未有外出；至2月1日，大S入院後因箱根的小醫院未能確認病情，故被轉送另一間醫院，並確診為甲型流感。然而帖文指大S獲處方藥物後並未接受進一步治療，病情其後急速惡化，至2月2日早上7時因病離世。

大S 流感 自稱為大S導遊的網民於社交平台發文，指大S早在出發前已有病徵，到達日本後一度於箱根求醫，但其後就未有接受進一步治療。（圖片來源：小紅書截圖）
自稱為大S導遊的網民於社交平台發文，指大S早在出發前已有病徵，到達日本後一度於箱根求醫，但其後就未有接受進一步治療。（圖片來源：小紅書截圖）

據報，大S遺體將於今日（6日）在日本火化，家屬不會立即將骨灰帶回台灣，告別儀式安排則尚在商討當中。

感染科醫生：延誤治療恐加重病情

甲型流感病情較一般感冒嚴重，如拖延治療有機會令病情加劇。天津市第一中心醫院感染性疾病科主任醫生周倩宜曾指出，流感如未獲及時治療可能導致病情加重，引發中耳炎、鼻竇炎、支氣管炎、敗血症等並發癥，以及肺炎、心肌炎、神經性損傷等嚴重並發癥。對於兒童、老年人、慢性病患者等高危人群，引發並發癥的風險更高。

她續指一旦出現流感樣症狀，如發熱、咳嗽、咽痛等，應及時就醫，通過醫生的診斷確認是否為流感，以便採取針對性的治療措施，及時使用抗病毒藥物，可以有效抑制病毒複製、避免病情加重。

7大流感症狀應即求醫

台灣衛生福利部疾病管制署資料指出，大部分流感患者多屬輕症，約1週即可痊癒，但少數患者（如長者、幼兒、患有心、肺、腎臟及代謝性疾病（含糖尿病）、貧血或免疫功能不全者等高風險族群）可能會出現嚴重併發症，包括肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等，甚至導致死亡。

對於感染流感後的高危症狀，如出現下列症狀就應儘快求醫：

  • 呼吸急促
  • 呼吸困難
  • 發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）
  • 血痰
  • 胸痛
  • 意識改變
  • 低血壓

圖片來源：網上圖片、小紅書截圖、IG@hsushiyuan

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