導遊公開大S完整遊日行程 首日已不適5日內猝逝 醫生警告：7大症狀勿忽視

台灣女星「大S」徐熙媛日前舉家遊日，期間不幸因流感併發肺炎離世，享年48歲。有台灣傳媒報道，指大S出發前已有流感徵狀，到埗後曾經就醫但未有接受進一步治療，其後病情急轉直下、最終失救。有衛生機構提醒，大部分流感雖屬輕症，但一旦延誤治療就有機會令病情加重，提醒如發現有7種病徵就要儘快求醫。

