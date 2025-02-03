導遊公開大S完整遊日行程 首日已不適5日內猝逝 醫生警告：7大症狀勿忽視
遊日前已不適 2度求醫終失救
綜合台灣傳媒報道，大S徐熙媛於年初一（1月29日）抵達日本，出發前已感身體不適，其後她到箱根浸溫泉，期間身體不適未見紓緩；至年初三（1月31日）晚上，大S病情急轉直下，由救護車送院。翌日（2月1日）大S轉往東京，但病情仍未好轉，至昨日（2月2日）再度往醫院就醫，其後不幸失救離世。
遊日導遊：曾有哮喘症狀 服藥後未進一步治療
另一方面，自稱是大S舉家遊日時的導遊亦於小紅書披露事件時間軸；帖文指大S到埗首天已有咳嗽，並有哮喘症狀，到達箱根後從1月30至31日都未有外出；至2月1日，大S入院後因箱根的小醫院未能確認病情，故被轉送另一間醫院，並確診為甲型流感。然而帖文指大S獲處方藥物後並未接受進一步治療，病情其後急速惡化，至2月2日早上7時因病離世。
據報，大S遺體將於今日（6日）在日本火化，家屬不會立即將骨灰帶回台灣，告別儀式安排則尚在商討當中。
感染科醫生：延誤治療恐加重病情
甲型流感病情較一般感冒嚴重，如拖延治療有機會令病情加劇。天津市第一中心醫院感染性疾病科主任醫生周倩宜曾指出，流感如未獲及時治療可能導致病情加重，引發中耳炎、鼻竇炎、支氣管炎、敗血症等並發癥，以及肺炎、心肌炎、神經性損傷等嚴重並發癥。對於兒童、老年人、慢性病患者等高危人群，引發並發癥的風險更高。
她續指一旦出現流感樣症狀，如發熱、咳嗽、咽痛等，應及時就醫，通過醫生的診斷確認是否為流感，以便採取針對性的治療措施，及時使用抗病毒藥物，可以有效抑制病毒複製、避免病情加重。
7大流感症狀應即求醫
台灣衛生福利部疾病管制署資料指出，大部分流感患者多屬輕症，約1週即可痊癒，但少數患者（如長者、幼兒、患有心、肺、腎臟及代謝性疾病（含糖尿病）、貧血或免疫功能不全者等高風險族群）可能會出現嚴重併發症，包括肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等，甚至導致死亡。
對於感染流感後的高危症狀，如出現下列症狀就應儘快求醫：
- 呼吸急促
- 呼吸困難
- 發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）
- 血痰
- 胸痛
- 意識改變
- 低血壓