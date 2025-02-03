大S流感猝逝｜歷兩次流產癲癇發作險死 徐熙媛笑看生死：我完全不怕死
多次癲癇發作昏迷 笑看生死「永遠不知道什麼時候會離世」
大S過去曾多次因健康問題而緊急送院。2016年，她在生下兒子汪希箖時，第二次癲癇發作導致缺氧昏迷，甚至一度失去心跳和呼吸，前夫汪小菲當年幫她CPR急救救回一命。當時大S昏迷10日後甦醒。
2018年汪小菲出書曾提到此事，表示當時大S在月子中心的床上突然臉色發紫、不斷抖動，怎麼喊都沒有反應，已經失去意識。汪小菲焦急的說：「我去掰她的嘴，忽然發現她已經沒呼吸了！那一刻，我的心幾乎要停跳了，大腦也瞬間像被電擊了一般。」
當下汪小菲心想距離最近的醫院還有3到5分鐘的路程，他害怕等醫護人員到來，大S就算救活了也會因缺氧變成腦癱植物人，因此他逼自己冷靜，開始對大S口對口人工呼吸進行CPR（心肺復甦），終於讓大S緩了過來，拾回一條命。
大S亦曾於2017年昏倒送醫時，透露自己心臟有二尖瓣脫垂的宿疾。2018年因感冒許久未痊癒，當時昏倒送榮民總醫院，S媽證實是感冒引起癲癇復發，當時大S有過兩次流產經歷。曾在社群網站吐露，第一次流產是2011年3月18日，因腹中胎兒死亡，必須終止懷孕，更因此導致4天後在三亞與汪小菲的婚禮。第二次則發生在2018年，懷了第3胎卻發現胚胎停止發育，只好進行流產手術，且術後7天必須飛北京錄製綜藝節目，這些經歷令她身心受到極大的影響。
大S的現任丈夫為韓國男團酷龍成員具俊曄，兩人在1998年底至2000年就曾祕密交往過1年，一直到大S離婚後才又恢復聯絡，並於2022年閃婚。而大S的人生一向秉持活在當下、及時行樂態度，她曾在接受訪問時表示經歷過生死關頭，已經從此覺悟，「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事，完全不怕。」
而大S最近一次公開露面，是在1月25日出席台灣知名製作人王偉忠女兒的歸寧宴，當時她雖沒有親自發文，但出現在演藝圈好友的貼文中，賈永婕夫婦、陳建州（黑人）夫婦都有與大S、具俊曄合照。當時大S梳起頭髮，身穿長裙搭配黑色西裝外套，精神不錯，完全看不出異常。同場的還有妹妹小S（徐熙娣），一行人有說有笑看起來非常開心。
完美主義追求極致瘦 午後禁食曾患厭食症 體重僅86磅
年僅17歲已出道的大S一直承受着很大的壓力，因此除了出現抑鬱症，亦曾在節目中承認自己患有厭食症，身高163cm的她體重一度只有39公斤（86磅），拍電影時則維持在42至44公斤，大S的減肥方法包括規定自己在中午過後邊禁食，將營養師提供的餐單份量減半、做運動等。
大S是完美主義者，加上社會渲染以瘦為美的文化、作為藝人被高度關注；抑鬱症伊令她食欲不振和體重下降；家庭或婚姻問題，例如前夫汪小菲的挑剔性言詞；以上種種原因也能讓她的厭食症急速轉差。
大S曾表示，當時的她很可能會餓死，但腦中出現一個念頭：「為什麼一個病會控制我到這個地步呢？我要反控！」後來她尋求醫生幫助、加上家人朋友陪伴，終於讓她成功走出陰霾。而陪伴姊姊大S走過抑鬱症的小S (徐熙娣) 曾發文：「請對抑鬱症的人說『我就在你身邊』，多陪伴、多傾聽才能幫助他們，只要大家多點關懷、多點陪伴，或許可以避免多一件悲劇！」
至於癲癇現象，它可以是厭食症其中的一種併發症，導致癲癇的原因包括：脫水、營養不良和再餵食綜合症——由於部份厭食症患者長時間沒有進食，當她們突然出現暴食，身體未能適應變化，然後可能出現休克、呼吸困難、心臟衰竭或癲癇的現象。