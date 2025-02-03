48歲大S徐熙媛猝逝 新年遊日染流感併發肺炎

48歲的台灣女星大S（徐熙媛）在與汪小菲離婚後，與南韓歌手具俊曄再婚，婚姻生活幸福美滿。然而，近日網上流傳有關她的死訊，引起廣泛關注。多家台灣媒體紛紛致電娛樂圈內人士以求證實，據報導，大S的電話雖有接通但無人接聽，亦未回覆短訊。至今日早上小S證實大S死訊，指大S因新年遊日時感染流感併發肺炎離世。

