48歲大S徐熙媛猝逝 新年遊日染流感併發肺炎
小S其後透過短訊證實消息，全文如下：
謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。
一月底最後露面氣色良好
大S最近一次公開露面是在1月25日，出席知名製作人王偉忠女兒的歸寧宴。雖然她本人沒有在社交媒體上發文，但在演藝圈好友的貼文中可以看到她的身影。賈永婕夫婦、陳建州（黑人）夫婦等人都與大S及具俊曄合照。當時大S梳起頭髮，身穿長洋裝搭配黑色西裝外套，整體造型顯得俐落，氣色良好，未見異常。她的妹妹小S也在場，兩人與其他友人有說有笑，氣氛融洽。
多次癲癇發作昏迷 笑看生死「永遠不知道什麼時候會離世」
大S曾公開透露自己患有憂鬱症並伴隨厭食症，此外，她也被診斷出二尖瓣脫垂症。她曾因過度勞累及寒冷天氣導致心臟不適，最終昏倒並被送醫住院。
大S過去曾多次因健康問題而緊急送院。2016年，她在生下兒子汪希箖時，因癲癇發作導致缺氧昏迷，甚至一度失去心跳和呼吸，險些喪命。她在昏迷10日後甦醒，曾在訪問中談及對生死的看法，表示「人永遠不知道什麼時候會離世，所以我再也不懼怕死亡，完全不怕。」
流感可併發肺炎心肌炎 嚴重可致死
據香港衞生署資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，可分為甲型、乙型及丙型，健康的人患上季節性流感後，通常會於數天至兩周內自行痊癒。病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉及關節痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。
然而，高風險人士患上季節性流感，有機會出現嚴重情況，例如長者、五歲以下兒童、孕婦及有長期健康問題的人士。流感相關併發包括肺炎、敗血症、腦炎、心肌炎甚至死亡。
大S徐熙媛染流感猝逝｜醫生拆解2大奪命原因 流感併發肺炎6類人士高危 24小時內可致呼吸衰竭
大S流感猝逝｜歷兩次流產癲癇發作險死 徐熙媛笑看生死：我完全不怕死