冷鋒今晚殺到一夜跌7°C 周五多區低見13°C 6大保暖貼士+6款抵買保暖內衣
一夜跌7度 本周後期氣溫再跌低見15度
隨冷鋒到來，天文台預計今晚（25日）一夜之間將急跌7度；據自動分區天氣預報，明日（26日）多區氣溫均有下跌，其中大埔、打鼓嶺及上水預測最低見16度，市區約17度。天文台展望未來兩、三日氣溫逐步下降、早晚清涼；星期四及五（28、29日）多區最低氣溫下降至13度，新界再低兩、三度，天色大致天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。
消委會測試保暖內衣 $99平價貨暖過$599名牌
冬日外出想保持「暖笠笠」，一件性能理想的保暖內衣必不可少。消委會曾測試市面上20款聲稱具保暖功能的內衣，品牌包括Uniqlo、Giordano、馬莎、雞仔嘜等等，售價由$99至$599不等。結果發現，20個樣本裡面有15款的保溫值在洗濯後能夠保持，其中6款更有20%以上提升，名副其實「越洗越暖」；一款售價$99的內衣的保暖值甚至比另一售$599款式更優秀，證明品質與貨物售價未必成正比。
詳情連結：消委會保暖內衣｜實測20款保暖內衣 6款越洗越暖 $99暖過$599名牌
保暖技巧1｜正確穿衣順序 著4件即暖不臃腫
日本節目《R的法則》曾邀請專家分享保暖穿衣法，指保暖關鍵其實在於穿衣的「中層」，祕訣是由底層至外層順序穿上貼身保暖內衣、鬆身衣物、手袖位較緊的衣物，最外層則為外套大樓，如此即可留住暖空氣，達致「穿4件暖過7件」效果，外觀亦不會顯得臃腫。
保暖技巧2｜UNIQLO HEATTECH三種錯誤穿法 越着越凍
日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》曾訪問服裝品牌UNIQLO、負責開發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，請教HEATTECH的正確穿著方法，當中就提出3大HEATTECH錯誤著法：
1.保暖內衣下面再加其他衣物
保暖內衣要發熱，重點之一在於吸濕。如內衣未有直接接觸皮膚，其發熱效能亦會大減。
2.用尺寸稍大的保暖內衣
有人擔心保暖內衣縮水而故意買大一個號碼。事實上這樣亦會降低保暖內衣捕捉水氣效果，削減保暖效能。
3.大量流汗時穿保暖內衣
大量流汗時，保暖內衣或無法迅速排走水份，衣服纖維吸收太多水份容易令身體變冷。
保暖技巧3｜冚被啱次序即暖4度
日本電視節目《教えてもらう前と後》曾分享冬日保暖知識，並實測以下3種睡覺時的冚被順序：
- 毛毯蓋在羽絨被上
- 毛毯蓋在羽絨被下
- 先鋪毛毯再躺上床，再蓋上羽絨被
結果發現，第3種冚被方法最為保暖，亦即人躺在毛毯上再蓋上羽絨被，相比第2種冚被方法（毛毯蓋在羽絨被下）足足暖4度。專家解釋指，床上大部分熱能都會透過床墊或床褥而散失，如果躺在毛毯上就可以減少熱能散失。
保暖技巧4｜暖包正確使用位置
寒冷天氣下外出，有人會選擇用暖包取暖，但直接握在手中未必是最佳做法。日本醫學博士福田千晶就指出，暖包應該貼在以下4個地方，最有效帶來和暖效果：
- 腰部兩側
- 腹部肚臍下方
- 背部肩胛骨中間
- 後頸下方
保暖技巧5｜暖爐放錯位置等如無開
冬天家中開暖氣，其擺放位置其實亦相當講究。日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》曾講解，指將暖爐放在房間正中央，企圖令整個房間溫度提升，暖爐熱力反而容易與外來的冷空氣混合，令保暖效果大減。正確暖爐擺放位置是近窗門，如此暖爐釋放的熱力就可以阻隔室外的冷空氣，令室內溫度快速提醒，溫度亦更加均勻。
保暖技巧6｜9種食物有助保暖
想身體保持和暖其實亦可以從「食」方面著手。台灣營養師高敏敏曾於其Facebook專頁分享，指寒冷天氣下手腳容易冰冷凍，以下9款食物就有助產熱，提高代謝能力之餘還能養成燃燒體質，外出時亦不容易覺凍：
- 老薑：含有豐富的薑烯酚可使身體暖和，建議天冷時可以飲蜆薑湯或熱薑茶。
- 辣椒：辣椒素是辣味來源，辣度越高越能感到身體發熱；辣椒素也可以刺激血液循環。怕冷的人可以吃個小辣讓自己流個汗，但也提醒腸胃道敏感的朋友不要空腹吃辣。
- 黑胡椒：黑胡椒的胡椒鹼可以助驅寒保暖，也能幫助抑制脂肪合成。
- 薑黃：薑黃素助身體產熱、提高代謝力，而且還有豐富的鐵質，可以促進血液循環。
- 大蒜：建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，其中蒜素助促血液循環、增加代謝力，平時也可以將大蒜融入料理中，炒菜也可以加入大蒜
- 韭菜：韭菜屬於辛香食材，幫助血液循環。除怕冷人士以外亦推薦給有心血管疾病、高血壓的朋友。
- 熱紅茶：茶黃素能促進能量代謝、維持體溫；有研究曾指喝完熱紅茶時體溫下降速度比較慢，亦即能維持比較長的體溫。
- 70%以上可可：朱古力雖屬於甜食類。但其實70%以上朱古力糖添加的比較少；可可多酚能保持身體循環力，而且其中還有咖啡因和類黃酮、可可鹼類黃酮增加大腦血流量。可可鹼協助調節情緒。
- 肉桂：肉桂醛幫助身體產熱、提高體溫，也能促進身體代謝。
兩種飲品少喝為妙
高敏敏同時提醒保暖時要避免喝以下兩款飲品，否則容易適得其反：
- 酒精：酒精會造成血管擴張，在酒精作用消退後反而會感到更冷。
- 濃咖啡：咖啡因攝取過多則容易引起血管收縮，使手腳更容易感到冰冷。