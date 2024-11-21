天文台料下周氣溫急跌低見14°C 6大保暖貼士冚被啱次序暖4°C

颱風過後，本港天氣明顯轉涼。天文台今日（21日）表示受一股強烈東北季候風影響，預料下周本港氣溫將顯著下降，早晚相當清涼且日夜溫差大，下周四（28日）最低氣溫更低見14度，相信各位的冬天衫、羽絨被亦是時候出籠。

