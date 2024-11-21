天文台料下周氣溫急跌低見14°C 6大保暖貼士冚被啱次序暖4°C
強烈東北季候風殺到 下周中期氣溫急跌
天文台今日表示隨著覆蓋華南地區的雲帶轉薄，預料未來2、3日本港天色將漸轉晴朗，日間氣溫亦將稍為回升。然而，天文台亦表示一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末至下周初影響廣東沿岸，同時一股強烈東北季候風會在下周中期抵達，預料本港氣溫將顯著下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。
據天文台九天天氣預報，本周末至下周初氣溫徘徊在20至24度左右，至下周中期開始氣溫將逐步下降，預料下周三（27日）最低氣溫下降至15度，最高19度；至下周四（28日）最低氣溫更下跌至14度，日間非常乾燥。
保暖技巧1｜正確穿衣順序 著4件即暖不臃腫
日本節目《R的法則》曾邀請專家分享保暖穿衣法，指保暖關鍵其實在於穿衣的「中層」，祕訣是由底層至外層順序穿上貼身保暖內衣、鬆身衣物、手袖位較緊的衣物，最外層則為外套大樓，如此即可留住暖空氣，達致「穿4件暖過7件」效果，外觀亦不會顯得臃腫。
保暖技巧2｜UNIQLO HEATTECH三種錯誤穿法 越着越凍
日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》曾訪問服裝品牌UNIQLO、負責開發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，請教HEATTECH的正確穿著方法，當中就提出3大HEATTECH錯誤著法：
1.保暖內衣下面再加其他衣物
保暖內衣要發熱，重點之一在於吸濕。如內衣未有直接接觸皮膚，其發熱效能亦會大減。
2.用尺寸稍大的保暖內衣
有人擔心保暖內衣縮水而故意買大一個號碼。事實上這樣亦會降低保暖內衣捕捉水氣效果，削減保暖效能。
3.大量流汗時穿保暖內衣
大量流汗時，保暖內衣或無法迅速排走水份，衣服纖維吸收太多水份容易令身體變冷。
保暖技巧3｜冚被啱次序即暖4度
日本電視節目《教えてもらう前と後》曾分享冬日保暖知識，並實測以下3種睡覺時的冚被順序：
- 毛毯蓋在羽絨被上
- 毛毯蓋在羽絨被下
- 先鋪毛毯再躺上床，再蓋上羽絨被
結果發現，第3種冚被方法最為保暖，亦即人躺在毛毯上再蓋上羽絨被，相比第2種冚被方法（毛毯蓋在羽絨被下）足足暖4度。專家解釋指，床上大部分熱能都會透過床墊或床褥而散失，如果躺在毛毯上就可以減少熱能散失。
保暖技巧4｜暖包正確使用位置
寒冷天氣下外出，有人會選擇用暖包取暖，但直接握在手中未必是最佳做法。日本醫學博士福田千晶就指出，暖包應該貼在以下4個地方，最有效帶來和暖效果：
- 腰部兩側
- 腹部肚臍下方
- 背部肩胛骨中間
- 後頸下方
保暖技巧5｜暖爐放錯位置等如無開
冬天家中開暖氣，其擺放位置其實亦相當講究。日本電視節目《日本人の3割しか知らないこと》曾講解，指將暖爐放在房間正中央，企圖令整個房間溫度提升，暖爐熱力反而容易與外來的冷空氣混合，令保暖效果大減。正確暖爐擺放位置是近窗門，如此暖爐釋放的熱力就可以阻隔室外的冷空氣，令室內溫度快速提醒，溫度亦更加均勻。
保暖技巧6｜9種食物有助保暖
想身體保持和暖其實亦可以從「食」方面著手。台灣營養師高敏敏曾於其Facebook專頁分享，指寒冷天氣下手腳容易冰冷凍，以下9款食物就有助產熱，提高代謝能力之餘還能養成燃燒體質，外出時亦不容易覺凍：
- 老薑：含有豐富的薑烯酚可使身體暖和，建議天冷時可以飲蜆薑湯或熱薑茶。
- 辣椒：辣椒素是辣味來源，辣度越高越能感到身體發熱；辣椒素也可以刺激血液循環。怕冷的人可以吃個小辣讓自己流個汗，但也提醒腸胃道敏感的朋友不要空腹吃辣。
- 黑胡椒：黑胡椒的胡椒鹼可以助驅寒保暖，也能幫助抑制脂肪合成。
- 薑黃：薑黃素助身體產熱、提高代謝力，而且還有豐富的鐵質，可以促進血液循環。
- 大蒜：建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，其中蒜素助促血液循環、增加代謝力，平時也可以將大蒜融入料理中，炒菜也可以加入大蒜
- 韭菜：韭菜屬於辛香食材，幫助血液循環。除怕冷人士以外亦推薦給有心血管疾病、高血壓的朋友。
- 熱紅茶：茶黃素能促進能量代謝、維持體溫；有研究曾指喝完熱紅茶時體溫下降速度比較慢，亦即能維持比較長的體溫。
- 70%以上可可：朱古力雖屬於甜食類。但其實70%以上朱古力糖添加的比較少；可可多酚能保持身體循環力，而且其中還有咖啡因和類黃酮、可可鹼類黃酮增加大腦血流量。可可鹼協助調節情緒。
- 肉桂：肉桂醛幫助身體產熱、提高體溫，也能促進身體代謝。
兩種飲品少喝為妙
高敏敏同時提醒保暖時要避免喝以下兩款飲品，否則容易適得其反：
- 酒精：酒精會造成血管擴張，在酒精作用消退後反而會感到更冷。
- 濃咖啡：咖啡因攝取過多則容易引起血管收縮，使手腳更容易感到冰冷。