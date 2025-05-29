太空油毒品是什麼？與電子煙有何分別？ 可導致死亡！成分、副作用拆解
太空油毒品是什麼目錄
「太空油」是甚麼？
「太空油」（Space Oil）是一種新興毒品，其外觀常以液體形式呈現，通常透過電子煙或類似的霧化裝置吸食。「太空油」的主要成分為依托咪酯（Etomidate），是一種受嚴格管制的鎮靜劑及麻醉藥物，主要應用於醫院急症室或手術過程中，協助患者進行插管等醫療程序。然而，不法之徒近年來卻濫用其特性，將依托咪酯與其他毒品（例如大麻或氯胺酮，俗稱「K仔」）混合，製成俗稱「太空油」的煙彈。
為甚麼會被稱為太空油？
目前對於「太空油」這個名稱的確切來源並沒有一個統一的說法，但有指吸食者在吸食後會產生一種類似「在高空飛行」或「離開地球」的感覺，因此而得名。
儘管「太空油」這個名稱聽起來可能帶有「無害」甚至「時尚」的錯覺，但這實際上是不法分子美化毒品的手段，以降低年輕人戒心。保安局局長鄧炳強及醫衞局局長盧寵茂先後指出，「太空油」這一名字是美化這種毒品，提醒公眾切勿以身試法。
太空油與電子煙有何分別？
太空油與一般電子煙在主要成分、法律規管及對身體的危害上存在顯著差異：
|特徵
|太空油毒品
|電子煙
|主要成分
|依托咪酯（Etomidate），可能混入大麻、氯胺酮（K仔）等毒品
|尼古丁、丙二醇、甘油、食用香精
|吸食方法
|透過電子煙裝置將煙彈加熱吸入，或將太空油直接加熱成蒸氣吸入
|利用通電線圈將電子煙油加熱成氣霧吸入
|會否成癮
|會
|會
|政府管制
|受《危險藥物條例》嚴格管制（已列為毒品）
|含尼古丁：屬《藥劑業及毒藥規例》第1部毒藥
不含尼古丁：不受《藥劑業及毒藥規例》或《危險藥物條例》管制
自2022年4月30日起，另類吸煙產品（包括電子煙）已禁止進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有
太空油對身體有何傷害？
濫用依托咪酯並吸食太空油毒品，會對人體造成一系列嚴重的短期及長期損害，部分副作用甚至可能導致使用者喪失意識，甚至危及生命。
警務處指出，吸食太空油後會有以下常見症狀：
- 血壓下降
- 肌肉抽搐
- 噁心嘔吐
- 頭痛暈眩
- 意識模糊
- 嚴重可能導致昏迷
精神與意識層面： 上癮、情緒波動（容易脾氣暴躁）、失去知覺、記憶力受損（失憶）、出現幻覺或幻聽，部分個案甚至會完全喪失對事發前的記憶，無法辨識身處環境。
生理層面： 顫抖、頭暈、站立不穩、肌肉抽搐、噁心、頭痛、呼吸困難、低血鉀、內分泌失調、腎上腺功能不全。低血鉀症尤其危險，嚴重時可直接導致死亡。
太空油會導致死亡嗎？
吸食太空油在嚴重情況下可導致死亡。香港青年協會青年違法防治中心抗毒服務單位主任文習武指出，曾接獲一些個案是因吸食太空油失去意識而遭到性侵、摔倒、甚至被車輛撞到，最嚴重案例是有人在吸食「太空油毒品」後失足墮樓身亡。
根據醫院管理局香港中毒控制中心的數據，2024年中心接獲超過130宗懷疑吸食太空油毒品後到公立醫院求診的個案，其中有3宗與太空油毒品相關的死亡案例。中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君指出，太空油雖不設固定致死量，但吸食後會引致低血鉀，嚴重可導致死亡。
太空油（依托咪酯）已被列為毒品
過去，依托咪酯作為一種麻醉劑，屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制的第1部毒藥，並不受《危險藥物條例》規管。然而，近年不法分子利用這一法律漏洞，將依托咪酯混入其他毒品（如大麻、K仔）製成「太空油毒品」。
根據保安局禁毒處的統計，單在2024年上半年，太空油已成為21歲以下青少年第三位最常被吸食的毒品，僅次於大麻及可卡因，其案件宗數、拘捕人數和檢獲量較2023年大幅上升。
鑑於吸食人數和拘捕數字的上升趨勢，政府已於2025年2月14日在憲報刊登《2025年危險藥物條例修訂令》，將依托咪酯及其三種類似物（美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯）列為受《危險藥物條例》管制的毒品，並即時生效。
這項修例意味著，包括「太空油毒品」在內的依托咪酯及其類似物，均受《危險藥物條例》規管，非法管有及服用，最高刑罰可處罰款100萬港元及監禁7年；販運或非法製造則可判處終身監禁及罰款500萬港元。
家長如何了解子女有否吸食太空油毒品？
近期香港吸食太空油毒品的個案急劇上升，這種新興毒品甚至已蔓延至社區及校園，對青少年構成嚴重威脅。除了加強子女的禁毒教育，家長亦可參考醫生建議的「五部曲」，以評估子女接觸太空油毒品的風險，及早發現潛在問題：
- 留意子女是否出現可疑行為，如長時間逗留房間並有疑似吸煙的聲音；
- 發現電子煙及煙彈等可疑物品；
- 身上是否有特殊氣味，如水果味、化學味或燒膠味；
- 是否有可疑的金錢交易或收到售賣太空油的短訊；
- 出現行為失控的情況，如頭暈、行走不穩、身體震顫或口齒不清。
太空油毒品的主要成分是什麼？
太空油毒品的主要成分是依托咪酯（Etomidate），這是一種原本用於醫學麻醉和鎮靜的藥物。不法分子會將其混合其他毒品（如大麻、K仔）製成煙彈或液體形式供人吸食。
吸食太空油毒品會上癮嗎？
是的，太空油毒品具有高度成癮性。吸食後使用者會產生生理和心理依賴，即使最初可能被誤導以為是普通電子煙產品，但其成癮危害遠超一般想像。
太空油毒品和電子煙有什麼分別？
兩者主要區別在於成分和法律規管。太空油毒品主要含依托咪酯，並受《危險藥物條例》管制；而電子煙油多含尼古丁、丙二醇等，部分受《藥劑業及毒藥規例》管制，且香港已全面禁止另類吸煙產品的進口和銷售。儘管吸食方式相似，但太空油毒品是具致命風險的真正毒品。
吸食太空油毒品會導致死亡嗎？
是的，吸食太空油毒品嚴重時可導致死亡。其副作用包括引起嚴重的低血鉀症，這可能直接危及生命。此外，使用者在失去意識或判斷力後，亦可能因意外（如摔倒、交通意外）而喪命。
太空油毒品為何會被稱為「太空油」？
目前並無確切說法。有指吸食者在吸食後會產生類似「在高空飛行」的感覺。然而，這個名稱實際上是不法分子為美化毒品而創造的，旨在降低其危險性，吸引潛在吸食者，特別是年輕一代。