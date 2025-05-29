太空油毒品是什麼？與電子煙有何分別？ 可導致死亡！成分、副作用拆解

太空油毒品是什麼？與電子煙有何分別？ 可導致死亡！成分、副作用拆解

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近年，一種俗稱「太空油」的新興毒品在社會上引起廣泛關注，特別是其常被誤認為是普通電子煙產品，導致不少年輕人可能在不知情的情況下誤墮毒海。這種危險物質不僅具有高度成癮性，其潛在的致命風險更是不容忽視。《日日健康》整合警務處、保安局禁毒處等資料，深入剖析太空油毒品的定義、主要成分、與電子煙的根本區別，以及吸食後對身體造成的嚴重副作用。

太空油毒品是什麼目錄

「太空油」是甚麼？

「太空油」（Space Oil）是一種新興毒品，其外觀常以液體形式呈現，通常透過電子煙或類似的霧化裝置吸食。「太空油」的主要成分為依托咪酯（Etomidate），是一種受嚴格管制的鎮靜劑及麻醉藥物，主要應用於醫院急症室或手術過程中，協助患者進行插管等醫療程序。然而，不法之徒近年來卻濫用其特性，將依托咪酯與其他毒品（例如大麻或氯胺酮，俗稱「K仔」）混合，製成俗稱「太空油」的煙彈。

為甚麼會被稱為太空油？

目前對於「太空油」這個名稱的確切來源並沒有一個統一的說法，但有指吸食者在吸食後會產生一種類似「在高空飛行」或「離開地球」的感覺，因此而得名。

儘管「太空油」這個名稱聽起來可能帶有「無害」甚至「時尚」的錯覺，但這實際上是不法分子美化毒品的手段，以降低年輕人戒心。保安局局長鄧炳強及醫衞局局長盧寵茂先後指出，「太空油」這一名字是美化這種毒品，提醒公眾切勿以身試法。

太空油與電子煙有何分別？

太空油與一般電子煙在主要成分、法律規管及對身體的危害上存在顯著差異：

特徵 太空油毒品 電子煙
主要成分 依托咪酯（Etomidate），可能混入大麻、氯胺酮（K仔）等毒品 尼古丁、丙二醇、甘油、食用香精
吸食方法 透過電子煙裝置將煙彈加熱吸入，或將太空油直接加熱成蒸氣吸入 利用通電線圈將電子煙油加熱成氣霧吸入
會否成癮
政府管制 受《危險藥物條例》嚴格管制（已列為毒品） 含尼古丁：屬《藥劑業及毒藥規例》第1部毒藥
不含尼古丁：不受《藥劑業及毒藥規例》或《危險藥物條例》管制
自2022年4月30日起，另類吸煙產品（包括電子煙）已禁止進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有

太空油對身體有何傷害？

濫用依托咪酯並吸食太空油毒品，會對人體造成一系列嚴重的短期及長期損害，部分副作用甚至可能導致使用者喪失意識，甚至危及生命。

警務處指出，吸食太空油後會有以下常見症狀：

  • 血壓下降
  • 肌肉抽搐
  • 噁心嘔吐
  • 頭痛暈眩
  • 意識模糊
  • 嚴重可能導致昏迷

精神與意識層面： 上癮、情緒波動（容易脾氣暴躁）、失去知覺、記憶力受損（失憶）、出現幻覺或幻聽，部分個案甚至會完全喪失對事發前的記憶，無法辨識身處環境。

生理層面： 顫抖、頭暈、站立不穩、肌肉抽搐、噁心、頭痛、呼吸困難、低血鉀、內分泌失調、腎上腺功能不全。低血鉀症尤其危險，嚴重時可直接導致死亡。

太空油會導致死亡嗎？

吸食太空油在嚴重情況下可導致死亡。香港青年協會青年違法防治中心抗毒服務單位主任文習武指出，曾接獲一些個案是因吸食太空油失去意識而遭到性侵、摔倒、甚至被車輛撞到，最嚴重案例是有人在吸食「太空油毒品」後失足墮樓身亡。

根據醫院管理局香港中毒控制中心的數據，2024年中心接獲超過130宗懷疑吸食太空油毒品後到公立醫院求診的個案，其中有3宗與太空油毒品相關的死亡案例。中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君指出，太空油雖不設固定致死量，但吸食後會引致低血鉀，嚴重可導致死亡。

太空油（依托咪酯）已被列為毒品

過去，依托咪酯作為一種麻醉劑，屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制的第1部毒藥，並不受《危險藥物條例》規管。然而，近年不法分子利用這一法律漏洞，將依托咪酯混入其他毒品（如大麻、K仔）製成「太空油毒品」。

根據保安局禁毒處的統計，單在2024年上半年，太空油已成為21歲以下青少年第三位最常被吸食的毒品，僅次於大麻及可卡因，其案件宗數、拘捕人數和檢獲量較2023年大幅上升。

鑑於吸食人數和拘捕數字的上升趨勢，政府已於2025年2月14日在憲報刊登《2025年危險藥物條例修訂令》，將依托咪酯及其三種類似物（美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯）列為受《危險藥物條例》管制的毒品，並即時生效。

這項修例意味著，包括「太空油毒品」在內的依托咪酯及其類似物，均受《危險藥物條例》規管，非法管有及服用，最高刑罰可處罰款100萬港元及監禁7年；販運或非法製造則可判處終身監禁及罰款500萬港元。

家長如何了解子女有否吸食太空油毒品？

近期香港吸食太空油毒品的個案急劇上升，這種新興毒品甚至已蔓延至社區及校園，對青少年構成嚴重威脅。除了加強子女的禁毒教育，家長亦可參考醫生建議的「五部曲」，以評估子女接觸太空油毒品的風險，及早發現潛在問題：

  • 留意子女是否出現可疑行為，如長時間逗留房間並有疑似吸煙的聲音；
  • 發現電子煙及煙彈等可疑物品；
  • 身上是否有特殊氣味，如水果味、化學味或燒膠味；
  • 是否有可疑的金錢交易或收到售賣太空油的短訊；
  • 出現行為失控的情況，如頭暈、行走不穩、身體震顫或口齒不清。

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太空油毒品的主要成分是什麼？

太空油毒品的主要成分是依托咪酯（Etomidate），這是一種原本用於醫學麻醉和鎮靜的藥物。不法分子會將其混合其他毒品（如大麻、K仔）製成煙彈或液體形式供人吸食。

吸食太空油毒品會上癮嗎？

是的，太空油毒品具有高度成癮性。吸食後使用者會產生生理和心理依賴，即使最初可能被誤導以為是普通電子煙產品，但其成癮危害遠超一般想像。

太空油毒品和電子煙有什麼分別？

兩者主要區別在於成分和法律規管。太空油毒品主要含依托咪酯，並受《危險藥物條例》管制；而電子煙油多含尼古丁、丙二醇等，部分受《藥劑業及毒藥規例》管制，且香港已全面禁止另類吸煙產品的進口和銷售。儘管吸食方式相似，但太空油毒品是具致命風險的真正毒品。

吸食太空油毒品會導致死亡嗎？

是的，吸食太空油毒品嚴重時可導致死亡。其副作用包括引起嚴重的低血鉀症，這可能直接危及生命。此外，使用者在失去意識或判斷力後，亦可能因意外（如摔倒、交通意外）而喪命。

太空油毒品為何會被稱為「太空油」？

目前並無確切說法。有指吸食者在吸食後會產生類似「在高空飛行」的感覺。然而，這個名稱實際上是不法分子為美化毒品而創造的，旨在降低其危險性，吸引潛在吸食者，特別是年輕一代。

資料或影片來源：香港吸煙與健康委員會香港青年協會保安局禁毒處警務處港大醫學院

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