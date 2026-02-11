助眠方法｜478呼吸法成失眠救星 穩定情緒60秒極速入睡 專家教正確5步隨時練習

現代都市人生活節奏急促，面對工作、學業及家庭的多重夾擊，壓力隨時「爆煲」，失眠、焦慮、難以專注等問題已成為普遍的健康隱憂。近年「478呼吸法」就因被指有助入睡而備受推崇，甚至可以在短短一分鐘內放鬆身心、快速極速入睡。

