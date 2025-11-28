宏福苑五級火｜倖存者剖白生死一刻 堅強自救再助一對鄰居夫婦 走廊滿濃煙：一口空氣也是奢侈

大埔宏福苑本周三（26日）發生五級大火，持續多日仍未能完全撲熄，死亡人數已累積至至少94人，當中包括一37歲消防員殉職，其餘尚有200人仍然失聯，事件震驚全港。有死裡逃生的居民就於網上撰文經歷，遭遇叫人觸目驚心。

