宏福苑五級火｜倖存者剖白生死一刻 堅強自救再助一對鄰居夫婦 走廊滿濃煙：一口空氣也是奢侈
濃煙封路 家變煉獄
事主於Facebook群組「大埔 TAI PO」撰文分享事發經過。他憶述事發當日正於家中休息，接獲太太來電始知大廈發生火警。他隨即更衣打算出門，惟大門一開，眼前已漆黑一片，濃煙瞬間將他吞噬。即使打開手機電筒仍伸手不見五指。他隨即感到呼吸困難，只好退回屋內。當時他再與痛哭的太太通話，詢問能否衝往大堂逃生，獲悉大堂已陷火海，意味唯一的逃生路線已斷。
「我將囚禁在這座名為「家」的煉獄之中。我只能無奈地、被動地等待。等待救援」
冷靜下來後，事主找出毛巾浸濕。此時門外走廊傳來呼叫聲，他隨即拿著濕毛巾衝出屋外。在高溫環境下，事主的眼、喉不足10秒已被濃煙灼傷，熾熱難耐。他沿牆邊摸索前行，大叫「快過來」，終觸及鄰居身體，成功將一對夫婦拉入屋內。
事主憶述，在走廊逗留短短1分鐘已極度難受，但若果不救人後果更不堪設想。由於鄰居衣衫單薄且僅穿拖鞋，事主即時為他們提供水、襪子、鞋及長褲等物資，並做好跳窗求生的最壞打算，安慰對方「我們死不了的」。
訛稱平安慰母 窗邊目睹「黑色雪花」
等待期間，事主望向窗外只見無數燃燒的雜物飄落有如「黑色雪花」，亦慨嘆人生有太多無法控制之事，原以為能掌控自己的身體與生死，但在大火面前，這最後的掌控權亦被剝奪。此時，事主拿起電話打算聯絡身在外國的母親，同時為免對方擔心而訛稱安全：
「消防員救緊我、我冇事啦、唔同你講住我執埋啲嘢走佬先！」
收線後事主自言不禁落淚，再加上周圍不斷傳出爆炸聲以至眼前熊熊烈火，自言「以為自己會永遠留在這裏」。直到下午4時許，事主在窗邊發現消防員蹤影，遂揮手及以閃燈求救，獲知救援正在安排中。他形容這種徹底的「無能為力」比濃煙更令人窒息。隨著被困時間延長，屋內空氣稀薄，鄰居夫婦開始氣喘。
讓席鄰居先走 嘆身外物帶不走
苦候至傍晚六時，消防雲梯終於架起。面對先走的機會，鄰居太太著事主先離開，但他選擇讓鄰居夫婦先行，並向對方表示：「我比較後生、我還可以忍受多一會、你們先離開吧」。他協助鄰居爬出窗外登上雲梯，屋內再次剩下他一人。獨處時，他曾想帶走珍藏的模型、奢侈品或家人的信物，最終卻驚覺什麼也帶不走，唯有環顧滿目瘡痍的四周作最後道別，並感謝消防員冒險相救。
目前事主仍留醫觀察。面對護士詢問是否急於出院，以往歸心似箭的他只能默不作聲搖頭，心中慨嘆「我還能回家嗎？」。這場大火令他頓悟，人類在無常面前並非主人，僅是脆弱的棲居者。最後他又以過來人身份勉勵，身陷艱難環境，精神更需堅韌，最終總能重建家園。