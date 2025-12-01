宏福苑五級火｜菲傭大火中以身護3個月大幼主 菲參議員赴醫院探望 OWWA讚揚：關懷與勇氣典範

大埔宏福苑近日發生五級火災，導致多人傷亡，其中包括一名剛抵港工作的菲律賓籍女傭Rhodora Alcaraz。火警發生時，Rhodora與僱主及3個月大的女嬰一同被困火場。她在危急時刻選擇緊抱幼主，最終成功獲救並被送往醫院治療。菲律賓海外勞工福利署（OWWA）在網上發文，讚揚Rhodora在危難中選擇保護嬰兒的行為，稱她為當代真正的英雄，並表示她是海外菲律賓人民關懷與勇氣的典範。

