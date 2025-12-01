宏福苑五級火｜菲傭大火中以身護3個月大幼主 菲參議員赴醫院探望 OWWA讚揚：關懷與勇氣典範
大埔宏福苑近日發生五級火災，導致多人傷亡，其中包括一名剛抵港工作的菲律賓籍女傭Rhodora Alcaraz。火警發生時，Rhodora與僱主及3個月大的女嬰一同被困火場。她在危急時刻選擇緊抱幼主，最終成功獲救並被送往醫院治療。菲律賓海外勞工福利署（OWWA）在網上發文，讚揚Rhodora在危難中選擇保護嬰兒的行為，稱她為當代真正的英雄，並表示她是海外菲律賓人民關懷與勇氣的典範。
外傭傷勢穩定 菲律賓參議員致敬
菲律賓參議員Imee R. Marcos於昨日（30日）發文，表示已到聯合醫院探望Rhodora，對她的英勇行為表示讚賞和致敬。Imee R. Marcos在Facebook上載影片，顯示她握著Rhodora的手，並與她交談。她提到Rhodora在菲律賓的家人非常擔心她在深切治療部的狀況，但目前她的情況已經穩定。
菲海外勞工福利署：關懷與勇氣典範
菲律賓海外勞工福利署（OWWA）表示，已與菲律賓駐港總領事館、菲律賓移工部門及外勞事工中心一同探望Rhodora。OWWA指出，Rhodora目前雖然仍在危殆狀態，但對治療反應良好，政府將全力提供支援。此外，OWWA地區辦事處亦即時慰問Rhodora的家人，確保他們得到所需的援助。
OWWA在其發文中強調，Rhodora在火災中選擇留下保護嬰兒，最終救了嬰兒的性命，這種無私的行為值得高度讚揚。她被譽為當代真正的英雄，並被視為海外菲律賓人民的關懷與勇氣的典範。OWWA在文末為Rhodora祈禱，希望她能夠早日康復。
圖片來源：FB「OWWA Overseas Workers Welfare Administration」