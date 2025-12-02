宏福苑五級火｜送往公立醫院傷者費用全免 居民就醫免費至明年底 浸會醫院捐$100萬支援災民

為支援大埔宏福苑火災受影響居民，醫務衞生局宣布即時豁免全苑居民於公立醫院及衞生署的醫療費用，涵蓋急症至復康服務，直至明年底。與此同時，浸會醫院、仁愛堂、博愛醫院、聖公會及保良局等多個機構已啟動緊急援助機制，透過捐款、專項基金及發放應急錢，希望協助災民解燃眉之急。

