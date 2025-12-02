宏福苑五級火｜送往公立醫院傷者費用全免 居民就醫免費至明年底 浸會醫院捐$100萬支援災民
公立醫院豁免受影響居民醫療費用
醫務衞生局宣布，為向大埔宏福苑火災的受影響居民提供適切支援，局方將推出醫療費用豁免措施。凡於今次火災中受傷並送往醫院管理局（醫管局）轄下公立醫院治理的傷者，其隨後的整個治療及復康程序，當中包括所有藥物及醫療儀器費用，均會獲全額豁免。
局方強調，是次全額醫療費用減免安排的適用對象，涵蓋宏福苑全數8座樓宇的所有居民及其聘用的外籍家庭傭工（外傭）。值得注意的是，即使是未受大火直接波及的「宏志閣」住戶，亦同樣被納入受惠範圍內。有關豁免安排將持續至明年12月31日。相關人士在求診期間，只需向醫管局職員表明身分，並提供基本個人資料，以便院方辦理豁免手續。
涵蓋急症及中醫門診
除了醫管局的服務外，衞生署亦會提供相若的費用豁免安排，務求更全面地照顧受影響居民的醫療需要。是次減免計劃涵蓋醫管局轄下多項服務，範疇包括（次序經調整）：
- 急症室
- 住院服務
- 專科門診
- 家庭醫學門診
- 日間醫院
- 日間程序
- 中醫診所暨教研中心
- 社區服務
浸會醫院
香港浸信會醫院（浸會醫院）聯同醫院員工發起院內籌款，捐出港幣100萬元予香港特區政府成立之「大埔宏福苑援助基金」，以支援受火災影響的居民。浸會醫院對今次不幸事件中離世的人士深表哀痛，並向受傷及痛失家園和摯親的人士，致以最深切的慰問。
浸會醫院行政總監梁誌邦醫生表示：「作為一所秉持『全人醫治‧榮神益人』使命的基督教醫院，我們有責任在社會有需要的時候伸出援手。透過這筆捐款，我們希望能為受災家庭提供即時支援，在此艱難時刻，與他們並肩同行。」
仁愛堂
仁愛堂對是次慘劇深表哀痛，並向死傷者家屬致以最深切的慰問。災難當前，救急扶危刻不容緩。仁愛堂已啟動緊急援助機制，透過仁愛堂「仁間有愛應急錢計劃」，向死傷者家屬即時發放應急錢以解燃眉之急，包括向死者家屬發放港幣$20,000元、向傷者及有緊急支援需要的家庭發放港幣$5,000元，以及同時為每戶家庭發放港幣$1,000元。
博愛醫院
為⽀援死傷者家屬及受災居⺠，博愛醫院已啟動緊急援助機制，並撥款港幣300萬元作為專項緊急援助⾦，支援死傷者及家屬，及有經濟困難和需要的災民，並派發慰問金 (不幸離世：20,000元、受傷留院：5,000元)，以即時紓解他們的燃眉之急。
聖公會
福利協會啟動「聖公會心意行動1126火災支援基金」，善款將不扣除行政費全數用於災民，提供現金與物資援助，並涵蓋心理輔導、免費殯葬及哀傷支援，全面協助災民渡過難關。
保良局
保良局成立「支援宏福苑火災居民專項戶口」。截至11月29日上午，「保良局扶弱基金」撥款港幣二千五百萬元，向死者家屬及傷者提供經濟（死者家屬：港幣三萬；受傷人士：港幣一萬）以及提供災民支援計劃。